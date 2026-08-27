ఎంతో ఖరీదైన మెదడు వైద్య పరీక్షలు - సెల్ఫోన్తో గుర్తించేలా శాస్త్రవేత్తల ఆవిష్కరణ!
మెదడు వ్యాధికి మొబైల్ పరిష్కారం - స్వదేశీ సాంకేతికతతో వైద్యరంగంలో ముందడుగు!
Published : August 27, 2026 at 4:53 PM IST
JNCASR Team Develops Smartphone Tool to Aid Alzheimers Detection : అల్జీమర్స్ అనేది వృద్ధాప్యంలో మానవ మెదడుపై ప్రభావం చూపి, జ్ఞాపకశక్తిని క్రమక్రమంగా హరించే ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి. ఈ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. భారతదేశంలో 2030 నాటికి సుమారు 76 లక్షల మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడవచ్చని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
సాధారణంగా ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి ఉపయోగించే MRI లేదా PET స్కాన్ వంటి పరీక్షలు చాలా ఖరీదైనవి. ఇవి సామాన్య ప్రజలకు సులభంగా అందుబాటులో లేవు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, మన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ, చాలా తక్కువ ఖర్చుతో స్మార్ట్ఫోన్ సహాయంతోనే అల్జీమర్స్ వ్యాధిని గుర్తించే సరికొత్త మార్గాన్ని సుగమం చేసింది.
అల్జీమర్స్ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది? : మన మెదడులోని కణాలు ఒకదానితో ఒకటి సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడానికి అనేక ప్రొటీన్లు సహాయపడతాయి. ఇందులో 'అమైలాయిడ్-బీటా' అనే ప్రొటీన్ సరిగ్గా మడతపడకుండా ఒకదానికొకటి అంటుకుని జిగట గడ్డలుగా మారినప్పుడే అల్జీమర్స్ వ్యాధి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విషపూరిత ప్రొటీన్ గడ్డలు మెదడు కణాల వెలుపల పేరుకుపోయి, నరాల మధ్య అనుసంధానాన్ని తెంచివేసి కణాలను నాశనం చేస్తాయి. దీనివల్ల మనుషులలో జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవడం, ఆలోచనా సామర్థ్యంలో గందరగోళం, ప్రవర్తనలో మార్పులు సంభవిస్తాయి.
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New smart technology can make diagnosis of Alzheimer's disease (AD) more accessible— PIB India (@PIB_India) August 25, 2026
➤ A novel smartphone-enabled platform employing afluorescence-responsive tiny molecule as a probe offers a simple, cost-effective, and accessible approach for the detection of the Alzheimer's… pic.twitter.com/ikh6XUohdt
భారతీయ శాస్త్రవేత్తల సరికొత్త ఆవిష్కరణ : కేంద్ర ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం పరిధిలోని 'జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్' (JNCASR) శాస్త్రవేత్తలు, ఈ అల్జీమర్స్ వ్యాధిని గుర్తించడానికి ADxFluor అనే కొత్త సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు.
ఈ పద్ధతిలో TZ-48 అనే అత్యంత చిన్న పరమాణువును ఉపయోగిస్తారు. ఈ పరమాణువు మెదడులోని అమైలాయిడ్-బీటా ప్రొటీన్ గడ్డలతో కలిసినప్పుడు, ఒక రకమైన కాంతిని విడుదల చేస్తుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన యాప్ అమర్చిన స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా ద్వారా ఈ కాంతిలోని వైవిధ్యాలను, దాని తీవ్రతను అత్యంత కచ్చితత్వంతో చిత్రీకరించి, కొలవవచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది? : సాధారణంగా, కేవలం కాంతిని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని వ్యాధి తీవ్రతను లెక్కించడం కష్టం. కానీ, ఈ సాంకేతికతలో 'ఫ్లోరోసెన్స్ లైఫ్టైమ్' అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. అంటే, ఆ కాంతి ఎంత సమయం పాటు నిలిచి ఉంటుంది అనే అంశాన్ని బట్టి, వ్యాధి ఏ దశలో ఉందనే దాన్ని స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ అత్యంత కచ్చితత్వంతో అంచనా వేస్తుంది. ఈ పద్ధతి చాలా కచ్చితమైనది కావడం వల్ల, తప్పుడు ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ.
సరళమైన పరీక్ష, తక్కువ ఖర్చు : ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న స్కాన్ పరీక్షల కోసం పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రులు, అత్యాధునిక యంత్రాలు, ప్రత్యేక సాంకేతిక నిపుణులు అవసరమవుతారు. దీనివల్ల పేద, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇటువంటి పరీక్షలు అందుబాటులో లేవు.
భారతీయ శాస్త్రవేత్తల ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విధానం :
చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది : దీనిని అత్యంత తక్కువ వ్యయంతోనే పూర్తి చేయవచ్చు.
సరళమైనది : స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ ద్వారానే ఫలితాలను వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రారంభ దశలోనే గుర్తింపు : వ్యాధి తీవ్రం కాకముందే, ప్రొటీన్ గడ్డలు ఏర్పడే ప్రారంభ దశలోనే దీనిని గుర్తించవచ్చు.
భవిష్యత్తుపై ఆశలు : అల్జీమర్స్ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే, వ్యాధి తీవ్రత వేగాన్ని తగ్గించడానికి, సరైన సంరక్షణ అందించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు లభిస్తాయి. భారతీయ శాస్త్రవేత్తల ఈ సరళమైన, ఆధునిక ఆవిష్కరణ భవిష్యత్తులో సాధారణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కూడా అల్జీమర్స్ పరీక్షలను సాధ్యం చేయగలదనే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తోంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2303169®=48&lang=2
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