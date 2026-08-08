బెల్లం Vs పంచదార - రెండిట్లో ఏది బెస్ట్?
- తీపి వెనుక అసలు నిజాలు ఇవేనంటున్న నిపుణులు - జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలని సూచన
Published : August 8, 2026 at 5:23 PM IST
Sugar vs Jaggery : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాను ఓపెన్ చేస్తే చాలు.. 'బెల్లం కంటే పంచదారే మంచిది. దీన్ని ఎక్కువ తిన్నా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు' అనే పోస్టులు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, తరతరాలుగా పంచదార కంటే బెల్లమే ఆరోగ్యానికి మంచిదని అనుకున్న వారికి.. ఈ సరికొత్త సోషల్ మీడియా ప్రచారం తీవ్ర అయోమయాన్ని కలిగిస్తోంది. దీంతో ఆరోగ్యానికి బెల్లం మంచిదా? లేదా పంచదారే మేలా? అసలు ఎవరి మాట నమ్మాలి? అనే ఎన్నో సందేహాలు అందరిలోనూ వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బెల్లం మంచిదేనా? : పంచదారలో ఎలాంటి పోషకాలూ ఉండవని ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు డాక్టర్ లతాశశి చెబుతున్నారు. దీంతో పోలిస్తే బెల్లంలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటివి కొద్ది పాళ్లలో ఉంటాయని అంటున్నారు. అయితే, ఈ రెండింటిలోనూ కేలరీలు ఒకేలా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, బెల్లం కూడా పంచదార లాంటిదేనని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, పోషకాల పరంగా బెల్లం కొంచెం మేలని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మన శరీరానికి రోజూ నాలుగు స్పూన్ల షుగర్ అవసరం అవుతుందని సూచిస్తున్నారు. దీన్ని పంచదార, బెల్లం, తేనె.. ఇలా ఏ రూపంలో తీసుకున్నా పర్వాలేదట. అది కూడా ఎత్తు, బరువులపై ఆధారపడి ఉంటుందని అంటున్నారు.
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డయాబెటిస్ ఉన్నవారు బెల్లం తినొచ్చా? : మధుమేహం లేనివారు బెల్లం లేదా పంచదార తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. ఒకవేళ డయాబెటిస్ ఉంటే.. బెల్లం, పంచదార రెండూ తీసుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు. పంచదార మాదిరిగానే బెల్లం కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్ని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే తీపి కోసం ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలన్నా.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నిలకడగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ రెంటింటితో పోలిస్తే : పంచదార, బెల్లంతో పోలిస్తే తేనెలో పోషకాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయని డాక్టర్ లతాశశి చెబుతున్నారు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందంటున్నారు. కానీ, మనం తీసుకునే ఒకట్రెండు చెంచాల్లోనే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలన్నీ మనకు అందవని వివరిస్తున్నారు
బెల్లం తింటే ఐరన్ పెరుగుతుందా? : కొందరు బెల్లం తింటే ఐరన్ పెరుగుతుందని చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి, ఇది అపోహ అంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. ఎనీమియా ఉన్నవారు వేరుశనగ, నువ్వులను బెల్లంతో కలిపి తినాలని సూచిస్తుంటారట. ఇక్కడ నువ్వులు, పల్లీల్లో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కానీ, బెల్లంలో కాదట. ఈ క్రమంలో రోజూ టీ, కాఫీలు బెల్లంతోనే కదా తాగుతున్నామని ఎన్ని కప్పులైనా తాగొచ్చని అనుకుంటే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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