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వర్షంలో 'నడక' ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

- వానలో నడిస్తే పలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - కొందరు దూరంగా ఉండాలని సూచన

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 4:46 PM IST

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Health Benefits of Monsoon Walks for Body and Mind : 'బయట వర్షం పడుతోంది.. ఇవాళ వాకింగ్, జాగింగ్ డుమ్మా' అంటూ కొందరు బంక్ కొట్టేస్తారు. అయితే, వర్షాన్ని సాకుగా చూపి వ్యాయామం బంద్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, నిజానికి ఓ మోస్తరు చినుకుల్లో నడిస్తే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్నీ సొంతం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఒత్తిడికి చెక్ పెట్టొచ్చట : వర్షపు చినుకులు భూమిపై పడినప్పుడు గాల్లోకి నెగెటివ్ అయాన్లను విడుదల అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ గాలిని పీల్చడం వల్ల మెదడులో హ్యాపీ హార్మోన్ అయిన సెరటోనిన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇది ఒత్తిడి, ఆందోళనల్ని దూరం చేసి మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, వర్షంలో నడక మంచిదే అంటున్నారు. సాధారణంగా Negative Air Ions (NAI) ఎక్కువగా ఉన్న గాలి వల్ల ధమనుల ఒత్తిడి (రక్తపోటు) తగ్గుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. రక్త ప్రవాహాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడంతోపాటు కణజాలాలకు ఆక్సిజన్ అందేలా సపోర్టు చేస్తుందని పేర్కొంది. మానసిక ఒత్తిడి పరిస్థితులను తగ్గించడం, ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచడం వంటి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.

స్వచ్ఛమైన గాలి : వర్షం వల్ల గాలి శుద్ధి అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పరిశుభ్రమైన గాలిని, మట్టి సువాసనను పీల్చడం వల్ల మనసుకు ఒక రకమైన ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి కలుగుతుందని అంటున్నారు. ఇది పరోక్షంగా మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం : సాయంత్రం పూట వర్షంలో వాకింగ్ చేయడం వల్ల రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఈ వాతావరణం కారణంగా మెదడులో నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయట. అలాగే, చల్లటి వాతావరణం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గి, విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్న సందేశం మెదడుకు చేరుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా హాయిగా నిద్ర పడుతుందని, మానసిక ఉల్లసాన్నీ సొంతం చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

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గుండె ఆరోగ్యంగా : వర్షంలో తడవడం వల్ల మానసిక ఉల్లాసం.. నడక వల్ల గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరిగి శరీరానికి ఆక్సిజన్ అందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ రెండింటినీ కలిపి చేయడం వల్ల అంటే వర్షంలో నడవడం వల్ల ఆయా శరీర భాగాల్లో వాపు తగ్గుముఖం పడుతుందని అంటున్నారు. బరువు తగ్గడం, గుండె సంబంధిత ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం, మానసిక శ్రేయస్సు మెరుగుపడటం వంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు నడక పెరగడంతో ముడిపడి ఉన్నాయని National Library of Medicine పేర్కొంది .

ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యం : వర్షంలో నడక ఆరోగ్యానికి మేలు చేయాలంటే.. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • వర్షంలో వాకింగ్​కి వెళ్లే వారు గొడుగుకు బదులుగా తల నుంచి పాదాల దాకా కవరయ్యేలా రెయిన్​కోట్ వేసుకొని వెళ్లడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా తడవకుండా జాగ్రత్తపడుతూనే నడక సాగించచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే పాదాలు తడవకుండా, రోడ్లపై జారిపడకుండా.. అడుగున గ్రిప్ ఉన్న షూస్​ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, వేగంగా కాకుండా.. నెమ్మదిగా నడిస్తే జారిపడకుండా, బురద పైన పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఈ కాలంలో కాటన్​కి బదులుగా.. తడిసినా త్వరగా ఆరిపోయే సింథటిక్, వాటర్​ఫ్రూప్ దుస్తుల్ని ఎంచుకుంటే మంచిదని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా దుస్తులు ఎక్కువసేపు తడిగా ఉండకుండా ఉంటాయట. తద్వారా జలుబు, జ్వరం రాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • మరీ ఎక్కువ వర్షంలో కాకుండా ఓ మోస్తరు చినుకుల్లో వాకింగ్ చేసేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మట్టి రోడ్ల కంటే వాకింగ్ ట్రాక్స్, పార్కుల్లో సాధన చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే, గుంతలు, రాళ్లు లేని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవడం మేలని పేర్కొంటున్నారు.
  • వర్షంలో వాకింగ్ చేసేటప్పుడు హెడ్​ఫోన్స్ వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు
  • వర్షంలో కొత్తగా నడక ప్రారంభించే వారు మొదట 10 నిమిషాలతో ప్రారంభించి క్రమంగా సమయాన్ని పెంచుతూ పోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా ఈ ప్రక్రియ అలవాటవుతుందని సూచిస్తున్నారు
  • ఇక వాకింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఇంటికొచ్చాక.. గోరువెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే మంచిదట. అలాగే, చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకొని పొడి దుస్తులు ధరించడం మేలని చెబుతున్నారు. అలాగే జలుబు చేయకుండా వేడిగా సూప్స్, హెర్బల్ పానీయాలు తాగడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

అయితే, వానలో తడిస్తే కొందరికి పడకపోవచ్చట. అలాగే, మరికొందరికి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఉండచ్చు. ఇలాంటి వారు ఇంట్లోనే నడక సాధన చేయడం మేలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు కూడా వానలో తడవకుండా నీడ పట్టునే నడక సాగించడం మరీ మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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