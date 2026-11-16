వీగన్ డైట్తో బరువు తగ్గొచ్చా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
Is Vegan Diet Reduce Weight?: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ఇబ్బందిపడే ఆరోగ్య సమస్యల్లో అధిక బరువు ఒకటి
Published : November 16, 2026 at 5:16 PM IST
అధిక బరువు.. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా స్పష్టం చేసింది. అందుకే చాలా మంది ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటైన్ చేసేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో ప్రధానమైనది ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో బరువు తగ్గేందుకు వీగన్ డైట్ను ఫాలో అవుతున్నారు చాలా మంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు వీగన్ డైట్ అంటే ఏంటి? దీనిని వాడితే నిజంగానే బరువు తగ్గుతారా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వీగన్ డైట్ అంటే: ఇటీవల కాలంలో వీగన్ డైట్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీని అర్థం మాంసం, గుడ్లతో పాటు పాలు, జంతువుల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే పదార్థాలను మానేసి, కేవలం మొక్కల నుంచి లభించే సహజసిద్ధ ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే మెనూలో చేర్చుకోవడం.
వీగన్ డైట్ వల్ల బరువు తగ్గొచ్చా?: వీగన్ డైట్ పాటించేవారిలో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) తక్కువగా ఉందని పలు పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం మాంసాహారం కంటే వీగన్ డైట్ పాటించేవారు ఎక్కువ బరువు తగ్గినట్లు వెల్లడైంది. ఇందులో దాదాపు 2,890 మందిపై జరిగిన 27 క్లినికల్ ట్రయల్స్ను పరిశోధకులు విశ్లేషించారు. మాంసాహార, ఇతర డైట్లతో పోలిస్తే వీగన్ డైట్ పాటించిన వారిలో బరువు తగ్గడం అనేది అత్యధికంగా ఉన్నట్లు ఈ పరిశోధనలో తేలింది. మొక్కల ఆధారిత ఆహారంలో కేలరీల సాంద్రత తక్కువగా ఉండటం, కొలెస్ట్రాల్ లేకపోవడం, పేగులలో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందడం వంటి కారణాల వల్ల శరీరంలో కొవ్వు వేగంగా కరుగుతోందని, ఫలితంగా బరువు తగ్గొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఇతర ప్రయోజనాలు: వీగన్ డైట్ ద్వారా కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్, ఇస్కీమిక్ రకం స్ట్రోక్, శరీరంలో వాపు, కొలెస్ట్రాల్, టైప్-2 మధుమేహం, కంటి శుక్లాలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయంటున్నారు.
బరువు తగ్గేందుకు తీసుకోవాల్సిన వీగన డైట్:
- ప్రొటీన్ కోసం: సోయా , క్వినోవా, టెంపే
- విటమిన్ D కోసం: సోయా అండ్ బాదం పాలు
- ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాల కోసం: అవిసె, చియా, వాల్నట్స్ వంటి సీడ్స్ అండ్ నట్స్.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: వీగన్ డైట్ ద్వారా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
- తక్కువ కేలరీలు ఉండే కూరగాయలను ఎక్కువ నూనె ఉపయోగించి కుక్ చేస్తే వాటిలో కొవ్వు, కేలరీలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి మితంగా వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా అవకాడో. ఎందుకంటే పండ్లలో కేలరీలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా, అవి ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతాయని, ఇందులోని పోషకాలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయంటున్నారు.
- కేవలం డైట్ మాత్రమే కాకుండా వ్యాయామం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ సేపు కూర్చోకుండా మధ్యమధ్యలో నడవడం, భోజనం తర్వాత కాసేపు అడుగులు వేయడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే కుకింగ్ లేదా గార్డెనింగ్ వల్ల శరీరానికి వ్యాయామం లభించడమే కాకుండా కొత్త రకాల వీగన్ వంటకాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుందంటున్నారు.
- లైట్ ఫుడ్ కదా అనే ఒకేసారి కడుపునిండా తినకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే రోజులో తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ సార్లు తినడం అలవాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల జీవక్రియ మెరుగుపడుతుందంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4517036/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/how-to-eat-a-balanced-diet/the-vegan-diet/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6893503/
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