పాలకూర తింటే "హైబీపీ" తగ్గుతుందా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
Is Spinach Controls High BP: ఏటా పెరుగుతోన్న అధిక రక్తపోటు కేసులు - హైబీపీతో గుండె జబ్బులు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు!
Published : November 23, 2026 at 7:52 PM IST
మన దేశంలో మెజార్టీ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో అధిక రక్తపోటు ఒకటి. దీని బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉంది. ఇక రక్తపోటు ఎక్కువైతే గుండె జబ్బులు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, హైబీపీని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే డైట్లో వివిధ రకాల ఆహారాలను చేర్చుకుంటుంటారు. అందులో పాలకూర కూడా ఒకటి. ఇంతకీ, పాలకూర తీసుకుంటే హైబీపీ తగ్గుతుందా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రక్తపోటు నియంత్రణ అనగానే చాలా మందికి ఉప్పు, పచ్చళ్లు, చిరుతిళ్లు తగ్గించుకోవటం వంటివే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ వీటిని మానుకోవడంతో పాటు బీట్రూట్, చేపలు, గింజధాన్యాలు, అరటి పండు, చిలగడ దుంప, వెల్లుల్లి, పప్పుల వంటి వాటిని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా చవకగా, తేలికగా అందుబాటులో ఉండే పాలకూరను డైట్లో యాడ్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు రక్తపోటు తగ్గటానికి గణనీయంగా తోడ్పడుతాయని.. దీనిలోని అత్యవసర ఖనిజాలు, పీచు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయంటున్నారు.
హైబీపీకి పాలకూరకు సంబంధం ఏంటి: పాలకూరలో ఉండే కొన్ని ప్రధాన పోషకాలు హైబీపీని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.
పొటాషియం మేలు: పొటాషియంను సోడియంకు సహజ ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పుకోవచ్చని, పాలకూరలో ఇది దండిగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వంద గ్రాముల పాలకూరలో 558 మి.గ్రా. పొటాషియం లభిస్తుందని.. ఇది మితిమీరిన సోడియంకు కళ్లెం వేస్తుందంటున్నారు. మూత్రం ద్వారా సోడియాన్ని బయటకు వెళ్లగొట్టటానికి కిడ్నీలకు సాయం చేస్తుందని.. రక్తనాళాల గోడలు విప్పారేలా చూస్తుందంటున్నారు. సోడియం తగ్గిందంటే ప్రవహించే రక్తంలో ద్రవ మోతాదు తగ్గుతుందని.. రక్తనాళాల గోడలు విప్పారితే లోపల పీడనమూ పడిపోతుందని.. ఇలా రెండు విధాలా మేలు చేస్తుందంటున్నారు. అయితే పాలకూరను సలాడ్ రూపంలో కాకుండా ఉడికించి తినటం మంచిదని.. దీంతో పొటాషియం మోతాదు ఇంకాస్త పెరుగుతుందంటున్నారు.
నైట్రేట్స్ ప్రయోజనం: కూరగాయలతో సహజంగా లభించే నైట్రేట్లు ఎంతో మేలు చేస్తాయని.. వీటి విషయంలో పాలకూరను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటున్నారు. వంద గ్రాముల పాలకూరలో సుమారు 250 మి.గ్రా. నుంచి 741 మి.గ్రా. నైట్రేట్లు ఉంటాయంటున్నారు. పాలకూరను తిన్నప్పుడు నోట్లోని బ్యాక్టీరియా నైట్రేట్లను నైట్రైట్స్గా మారుస్తాయని.. వీటిని శరీరం నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మార్చుకుంటుందంటున్నారు. ఇది రక్తనాళాల గోడల్లోని మృదువైన కండరాలను వదులయ్యేలా చేస్తుందని.. దీంతో రక్తనాళాలు విప్పారి, రక్తం సాఫీగా ప్రసరిస్తుందని.. ఫలితంగా రక్తపోటు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
మెగ్నీషియం సాయం: రక్తపోటు విషయంలో పొటాషియంకు లభించినంత ప్రాచుర్యం మెగ్నీషియంకు దక్కలేదు. కానీ ఇది తక్కువదేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. నైట్రేట్ల మాదిరిగానే మెగ్నీషియం కూడా రక్తనాళాల గోడల కండరాలను వదులు చేస్తుందంటున్నారు. పాలకూరలో మెగ్నీషియం బాగా ఉంటుందని.. వంద గ్రాముల పాలకూరలో సుమారు 79 మి.గ్రా. ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఖనిజాలకు మించి: ఉడికించిన పాలకూరలో ఫోలేట్, విటమిన్ సి, బీటా కెరటిన్, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లూ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. ఇవి కణాలు సజావుగా పనిచేయటానికి తోడ్పడతాయని, విశృంఖల కణాల దాడి నుంచి రక్తనాళాల గోడలను కాపాడతాయంటున్నారు. ఇక విటమిన్ కె, కెరటనాయిడ్లు గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికీ దోహదం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. పీచు విషయానికి వస్తే పేగుల ఆరోగ్యానికి, జీవక్రియలు సరిగా సాగటానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించడం వల్ల పాలకూరను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వీళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి: కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడేవారు పాలకూర విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వీరి రక్తంలో అప్పటికే పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుందని.. పాలకూర తీసుకుంటే మరింత అధికమయ్యే అవకాశం అంటున్నారు. అలాగే పొటాషియం మోతాదును పెంచే మందులు వేసుకునేవారూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. ఇలాంటివారు డాక్టర్ సలహా మేరకే పాలకూరను తినాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-spinach
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4525132/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26251834/
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