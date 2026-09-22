పెళ్లి, పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో ‘స్నో స్ప్రే’ వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
పరిమితి దాటిన ‘స్నో స్ప్రే’ వాడకం - ఆనందం వెనుక దాగున్న అనారోగ్య ముప్పు!
Published : September 22, 2026 at 4:37 PM IST
Snow Spray Side Effects : పుట్టిన రోజు, పండగైనా, పెళ్లి వేడుకైనా, నవరాత్రి ఉత్సవమైనా స్నో స్ప్రే వినియోగం బాగా పెరిగింది. పరిమితి దాటి ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టేలా వాడుతున్నారు. సందడి కోసం సరదాగా మొదలైన ఈ అలవాటు వెనక కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి.
స్నో స్ప్రే సరదాగా గాల్లోకి చల్లటం వల్ల చూడ్డానికి సరదాగా ఉంటుంది. కానీ, ఈ మధ్య యువత పార్టీల వేళ నేరుగా ముఖంపై కొడుతున్నారు. ఎదుటివారు ఇబ్బంది పడుతున్నా వదలకుండా చల్లుతున్నారు. దీంతో నురగ కళ్లు, ముక్కు, నోటిలోకి వెళుతోంది. ఎదుటి వారి శరీరం, దుస్తులు, తల నిండిపోయేలా కెమికల్స్తో కూడిన నురగను విచక్షణారహితంగా స్ప్రే చేస్తున్నారు. కేక్ కటింగ్ సమయంలో, వివాహంలో దీన్ని స్ప్రే చేస్తూ రీల్స్, వీడియోలు తీస్తున్నారు.
- స్నో స్ప్రే తయారీలో ఏరోసోల్, బ్యూటేన్, ప్రొపేన్ వంటి మండే స్వభావం గల రసాయనాలు ఉపయోగిస్తారు. వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తులు, దీపాలు, బాణసంచా దగ్గర దీన్ని కొట్టినప్పుడు క్షణాల్లో మంటలు అంటుకుంటాయి.
- స్ప్రేలో ఉండే రసాయనాలు కంటికి తగిలితే విపరీతమైన మంట, ఎర్రబడటం, కంటి రెటీనా దెబ్బతినటం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. తీవ్రత ఎక్కువైతే కంటిచూపునకే ప్రమాదం కలుగుతుంది.
- నురగలోని రసాయనాల ఘాటు వాసన, చిన్న చిన్న రేణువులు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళితే అస్తమా, అలర్జీ ఉన్నవారికి శ్వాస తీసుకోవటంలో సమస్య విపరీతమైన దగ్గు వస్తుంది. చిన్నారులు ఉన్న చోట ఇది మరింత ప్రమాదకరం.
- చర్మంపై నురగ నేరుగా పడటం వల్ల అనేక అలర్జీలు, దురద, దద్దుర్లు, చర్మం ఎర్రబడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. సున్నితమైన చర్మం గల పిల్లలకు బొబ్బలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులోని కెమికల్స్ పర్యావరణానికి హాని కలిగించడమే కాకుండా ఇళ్లల్లో, ఫంక్షన్ హాళ్లలో గోడలు, ఫర్నిచర్ పాడవడానికి కారణమవుతాయి.
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కళ్లలో స్ప్రే నేరుగా పడినప్పుడు వెంటనే శుభ్రం చేయాలి. లేదా రెటీనా దెబ్బతింటుంది. మూసి ఉన్న గదుల్లో దీన్ని స్ప్రే చేస్తే ఆ వాసన పీల్చటం వల్ల తలనొప్పి, మైకం, వికారం, వాంతులు వస్తాయి. గుండె వేగం కూడా మారుతుంది. ఎక్కువ సమయం కడగకుండా నురగ చర్మంపై ఉంటే అనేక చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి. వేడుకల్లో స్ప్రేలు దూరంగా ఉంచాలి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా సంబరాలు చేసుకోవాలి. - ఎం. శ్రీనివాసరావు, జనరల్ ఫిజీషియన్
ప్రత్యామ్నాయాలు బోలెడు :
- స్నో స్ప్రేలకు బదులుగా సురక్షితమైన పర్యావరణ హితమైన ప్రత్యామ్నాయాలు చాలా ఉన్నాయి. రసాయనాలు, మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం లేని రంగురంగుల కాగితం ముక్కలు గాల్లోకి ఎగిరేలా చేసే ప్రెజర్ పాపర్లు చాలా సురక్షితం. పైగా వేడుకకు రంగుల శోభను తీసుకొస్తాయి.
- గులాబీ రేకులు, చామంతి, మల్లెపూలు వంటి సహజమైన పూల రేకులను చల్లటం వల్ల ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు. చూడడానికి సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటుంది.
- పిల్లల పుట్టిన రోజు వేడుకలను, ఇతర వేడుకలకు సోప్ బబుల్స్ మిషన్లు, గన్లు వాడవచ్చు. వాటి ద్వారా వచ్చే బుడగలు చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి. ఫొటోల్లో కూడా అందంగా కనిపిస్తాయి.
- చీకటి పడిన తర్వాత లేదా తక్కువ లైటింగ్లో చేసే వేడుకలను ఎల్ఈడీ స్టిక్స్, గ్లోస్టిక్స్ ఉపయోగించవచ్చు. వీటి వల్ల ఎలాంటి పొగా లేకుండా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. హోలీకి వాడే ఆర్గానిక్, హెర్బల్ రంగులను సన్నటి డ్రై పాపర్ల ద్వారా చల్లుకోవచ్చు. ఇవి చర్మానికి, కళ్లకు ఎలాంటి హాని చేయవు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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