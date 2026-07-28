అర్ధరాత్రి గొంతులోకి "హాలాహలం" - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ప్రధాన కారణం జీవనశైలి మార్పులే! - అడ్డుకట్ట వేసే మార్గాలు ఇవే!!
Published : July 28, 2026 at 11:44 AM IST
Gastroesophageal reflux disease (GERD) : కడుపునిండా భోజనం చేసి ఆదమరిచి నిద్రపోతుంటాం. అర్ధరాత్రి దాటి ఏ ఒకటో, రెండో అవుతుంది. హఠాత్తుగా పొట్టలోంచి యాసిడ్స్ గొంతులోకి ఎగదన్నుతాయి. ఉలిక్కిపడి లేస్తాం. ఉక్కిరిబిక్కిరైపోతాం. ఈ పరిస్థితిని 'యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్' పిలుస్తారు. దీన్నే వైద్య పరిభాషలో గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ (GERD) అంటారు. కొంతమందిలో తరచూ ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది. దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి? ప్రముఖ ఉదరకోశ వ్యాధుల నిపుణులు డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్ రావు సూచనలివీ.
- ఛాతీ కింది భాగంలో మంట, పుల్లటి, చేదు ద్రవాలు గొంతులోకి ఎగదన్నడం, భోజనం చేశాక అసౌకర్యంగా ఉండటం, తరచూ తేన్పులు, దగ్గు, గొంతు బొంగురుపోవడం, పళ్లపై ఎనామిల్ పోవడం లాంటి సమస్యలు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉన్నవారిని వేధిస్తుంటాయి.
- జీర్ణక్రియ సహకరించే హైడ్రో క్లోరిన్ ఆమ్లం ఎక్కువ మొత్తంలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. జీర్ణకోశంలోకి వెళ్లిన ఆహారం, ఆమ్లం కలిసి ఈసోఫేగస్ (అన్నవాహిక) ఎగదన్నుతుంది.
- అన్నవాహికకు, జీర్ణకోశానికి మధ్యలో ఉండే కవాటం (Lower esophageal sphincter) యాసిడ్స్ పైకి ఎగదన్నుకుండా అడ్డుపడుతుంది. కానీ, అది బలహీనపడడం, సరిగ్గా పని చేయకపోవడంతో సమస్య తలెత్తుతుంది.
- జీర్ణకోశం గోడలకు యాసిడ్స్ నుంచి రక్షణ కల్పించే పొర ఉంటుంది. అన్నవాహికలో అలాంటి పొర ఉండదు.
ప్రధాన కారణం జీవనశైలి! :
- ఊబకాయం, సమయానికి నిద్రపోకపోవడం, తిన్న వెంటనే పడుకోవడం, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అన్న తేడా లేకుండా బిర్యానీలు వంటివి తినడం
- ఉప్పు, కారం, ఆయిల్, మసాలాలు, కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవడం. అలాగే, పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవడం, మద్యం, కాఫీ, కూల్ డ్రింక్లు తాగడం
- తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, నొప్పి, అధిక రక్తపోటుకి వాడే కొన్ని రకాల మందులు GERD సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు
బీపీతో మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులివే - నిశ్శబ్దంగా మొదలవుతాయట!
డాక్టర్ దగ్గరి ఎప్పుడు వెళ్లాలంటే :
- నిద్రకు తరచూ అంతరాయం
- రోజువారీ పనులు చేసుకోలేకపోవడం
- మింగడం కష్టంగా మారడం
- మింగుతున్నప్పుడు నొప్పి
- కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం
- తరచూ వాంతులవడం
- రక్తపు వాంతులు, రక్తహీనత
ఇవి వద్దు :
- మైదాతో చేసిన పదార్థాలు మిఠాయిలు, టమాటా, చింతపండు, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, బ్రకోలి, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, ఊరగాయలు, గరం మసాలా, మిరియాలు, వెనిగర్ వంటివి
- పుల్లటి పళ్లు, వాటితో చేసిన జ్యూస్లు, జీడిపప్పు, పిస్తా పప్పు
- శనగలు, రాజ్మా, సోయా బీన్స్
- ఛీజ్, ఎక్కువ కొవ్వు కలిగిన పాల పదార్థాలు, డీప్ఫ్రై, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు
- టీ, కాఫీ, మద్యం, చాక్లెట్ పానీయాలు, కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్, సోడాలు
- అధిక మోతాదులో నెయ్యి, వనస్పతి, డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలు
ఇవి మేలు :
- బియ్యం, బ్రౌన్రైస్, జొన్నలు, సామలు, సజ్జలు, ఓట్స్, బార్లీ
- ఇడ్లీ, దోసె, గోధుమ ఉప్మా, కిచిడీ, పొంగల్, పోహా, వేయించిన మఖానా వంటి ఆహారాలు
- క్యారెట్, బీట్రూట్, బంగాళదుంప, చిలకడదుంప, సొరకాయ, బూడిద గుమ్మడి, బీర, గుమ్మడి, పొట్లకాయ, బఠాణీ, దోసకాయ, ఆకుకూరలు
- అరటి, యాపిల్, బొప్పాయి, దానిమ్మ, తర్బూజ, బాదం, ఆక్రోట్, అంజీర, ఖర్జూరాలు
- కందిపప్పు, మినపప్పు, పెసర పప్పు, వేయించిన శనగపప్పు
- వెన్నశాతం తక్కువగా ఉన్న పెరుగు, తాజా పనీర్, గుడ్లు, స్కిన్లెస్ చికెన్, చేపలు వంటివి
- మజ్జిగ, బార్లీ, నీరు, కొబ్బరినీరు వంటివి
- పసుపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, సోంపు, యాలకులు, ఆవాలు
- సన్ఫ్లవర్, నువ్వులు, వేరుశనగ, రైస్బ్రాన్ ఆయిల్స్
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17019-acid-reflux-gerd
https://medlineplus.gov/ency/article/000265.htm
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
రోజువారీ ఆహారంలో అవకాడో - LDLపై దీని ప్రభావం ఎంత? - తాజా పరిశోధన ఏం చెప్తోందంటే!
పిల్లలు బరువు పెరగట్లేదా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!