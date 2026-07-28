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అర్ధరాత్రి గొంతులోకి "హాలాహలం" - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ప్రధాన కారణం జీవనశైలి మార్పులే! - అడ్డుకట్ట వేసే మార్గాలు ఇవే!!

Gastroesophageal reflux disease
Gastroesophageal reflux disease (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 28, 2026 at 11:44 AM IST

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Gastroesophageal reflux disease (GERD) : కడుపునిండా భోజనం చేసి ఆదమరిచి నిద్రపోతుంటాం. అర్ధరాత్రి దాటి ఏ ఒకటో, రెండో అవుతుంది. హఠాత్తుగా పొట్టలోంచి యాసిడ్స్ గొంతులోకి ఎగదన్నుతాయి. ఉలిక్కిపడి లేస్తాం. ఉక్కిరిబిక్కిరైపోతాం. ఈ పరిస్థితిని 'యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్' పిలుస్తారు. దీన్నే వైద్య పరిభాషలో గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ (GERD) అంటారు. కొంతమందిలో తరచూ ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది. దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి? ప్రముఖ ఉదరకోశ వ్యాధుల నిపుణులు డాక్టర్ కొడాలి జగన్మోహన్ రావు సూచనలివీ.

  • ఛాతీ కింది భాగంలో మంట, పుల్లటి, చేదు ద్రవాలు గొంతులోకి ఎగదన్నడం, భోజనం చేశాక అసౌకర్యంగా ఉండటం, తరచూ తేన్పులు, దగ్గు, గొంతు బొంగురుపోవడం, పళ్లపై ఎనామిల్ పోవడం లాంటి సమస్యలు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉన్నవారిని వేధిస్తుంటాయి.
  • జీర్ణక్రియ సహకరించే హైడ్రో క్లోరిన్ ఆమ్లం ఎక్కువ మొత్తంలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. జీర్ణకోశంలోకి వెళ్లిన ఆహారం, ఆమ్లం కలిసి ఈసోఫేగస్ (అన్నవాహిక) ఎగదన్నుతుంది.
  • అన్నవాహికకు, జీర్ణకోశానికి మధ్యలో ఉండే కవాటం (Lower esophageal sphincter) యాసిడ్స్ పైకి ఎగదన్నుకుండా అడ్డుపడుతుంది. కానీ, అది బలహీనపడడం, సరిగ్గా పని చేయకపోవడంతో సమస్య తలెత్తుతుంది.
  • జీర్ణకోశం గోడలకు యాసిడ్స్​ నుంచి రక్షణ కల్పించే పొర ఉంటుంది. అన్నవాహికలో అలాంటి పొర ఉండదు.

ప్రధాన కారణం జీవనశైలి! :

  • ఊబకాయం, సమయానికి నిద్రపోకపోవడం, తిన్న వెంటనే పడుకోవడం, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అన్న తేడా లేకుండా బిర్యానీలు వంటివి తినడం
  • ఉప్పు, కారం, ఆయిల్, మసాలాలు, కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవడం. అలాగే, పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవడం, మద్యం, కాఫీ, కూల్ డ్రింక్​లు తాగడం
  • తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, నొప్పి, అధిక రక్తపోటుకి వాడే కొన్ని రకాల మందులు GERD సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు

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డాక్టర్​ దగ్గరి ఎప్పుడు వెళ్లాలంటే :

  • నిద్రకు తరచూ అంతరాయం
  • రోజువారీ పనులు చేసుకోలేకపోవడం
  • మింగడం కష్టంగా మారడం
  • మింగుతున్నప్పుడు నొప్పి
  • కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం
  • తరచూ వాంతులవడం
  • రక్తపు వాంతులు, రక్తహీనత

ఇవి వద్దు :

  • మైదాతో చేసిన పదార్థాలు మిఠాయిలు, టమాటా, చింతపండు, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, బ్రకోలి, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, ఊరగాయలు, గరం మసాలా, మిరియాలు, వెనిగర్ వంటివి
  • పుల్లటి పళ్లు, వాటితో చేసిన జ్యూస్​లు, జీడిపప్పు, పిస్తా పప్పు
  • శనగలు, రాజ్మా, సోయా బీన్స్
  • ఛీజ్, ఎక్కువ కొవ్వు కలిగిన పాల పదార్థాలు, డీప్​ఫ్రై, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు
  • టీ, కాఫీ, మద్యం, చాక్లెట్ పానీయాలు, కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్, సోడాలు
  • అధిక మోతాదులో నెయ్యి, వనస్పతి, డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలు

ఇవి మేలు :

  • బియ్యం, బ్రౌన్​రైస్, జొన్నలు, సామలు, సజ్జలు, ఓట్స్, బార్లీ
  • ఇడ్లీ, దోసె, గోధుమ ఉప్మా, కిచిడీ, పొంగల్, పోహా, వేయించిన మఖానా వంటి ఆహారాలు
  • క్యారెట్, బీట్​రూట్, బంగాళదుంప, చిలకడదుంప, సొరకాయ, బూడిద గుమ్మడి, బీర, గుమ్మడి, పొట్లకాయ, బఠాణీ, దోసకాయ, ఆకుకూరలు
  • అరటి, యాపిల్, బొప్పాయి, దానిమ్మ, తర్బూజ, బాదం, ఆక్రోట్, అంజీర, ఖర్జూరాలు
  • కందిపప్పు, మినపప్పు, పెసర పప్పు, వేయించిన శనగపప్పు
  • వెన్నశాతం తక్కువగా ఉన్న పెరుగు, తాజా పనీర్, గుడ్లు, స్కిన్​లెస్ చికెన్, చేపలు వంటివి
  • మజ్జిగ, బార్లీ, నీరు, కొబ్బరినీరు వంటివి
  • పసుపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, సోంపు, యాలకులు, ఆవాలు
  • సన్​ఫ్లవర్, నువ్వులు, వేరుశనగ, రైస్​బ్రాన్ ఆయిల్స్

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17019-acid-reflux-gerd

https://medlineplus.gov/ency/article/000265.htm

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