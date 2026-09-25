రోజూ అన్నం తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!
అన్నం ఎంత తినాలి? - గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
Published : September 25, 2026 at 3:31 PM IST
Eating Rice Every Day Healthy or Not : ‘'అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం'’ అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో అన్నానికి ఎంతో ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త ఆవకాయ, నెయ్యి వేసుకుని తింటే వచ్చే తృప్తే వేరు. కొందరికి అది లేనిదే ముద్ద కూడా దిగదు. మరికొందరైతే పొగలుగక్కే పులావ్ను చికెన్ కర్రీతో కలిపి లాగించేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అన్నం ఎక్కువగా తింటే ఎక్కడ లేనిపోని అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయేమో! అని సందేహపడుతుంటారు. అయితే, అన్నం ఆరోగ్యానికి మంచిదో, కాదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పరిమాణ నియంత్రణ : శరీర బరువును, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఆహారాన్ని సరైన పరిమాణంలో తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అందువల్ల, ప్రతి ఒక్కరూ భోజనాన్ని సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక పూట భోజనంలో అర కప్పు నుంచి ఒక కప్పు ఉడికించిన అన్నం తీసుకోవడం అత్యంత సరైన పరిమాణంగా పరిగణించవచ్చని చెబుతున్నారు.
గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ : తెల్ల అన్నం సాధారణంగా ఎక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. అయినప్పటికీ, దీని అర్థం అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయాలని కాదు. తినే అన్నం పరిమాణంపై శ్రద్ధ పెడుతూనే, ఇతర పౌష్టికాహారాలతో పాటు అన్నాన్ని కూడా డైట్లో సమతుల్యంగా భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, విభిన్న రకాల ధాన్యాలు మన జీవక్రియపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో సృష్టంగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా, 53 కంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ రకాలు శరీరంలో గ్లూకోజ్ను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల శరీరానికి స్థిరమైన, దీర్ఘకాలిక శక్తి లభిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
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పోషక విలువలు : అన్నాన్ని కేవలం విడిగా కాకుండా, ప్రొటీన్లు, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఇతర ఆహారాలతో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది. ఈ క్రమంలో అన్నంతో పాటు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే పప్పుధాన్యాలు, పచ్చి కూరగాయలు, కొవ్వు లేని ప్రొటీన్లను కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, మధ్యాహ్న సమయంలో లేదా ఆ తర్వాత అతిగా తినే అలవాటును సహజంగానే నివారిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా బ్రౌన్రైస్ లేదా తక్కువ పాలిష్ చేసిన బియ్యంలో పీచు పదార్థం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, తెల్ల అన్నాన్ని కూడా పరిమిత పరిమాణంలో తినవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆహార విధానం అనేది మనం మొత్తంగా తీసుకునే ఆహార నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అన్నం తినడం పూర్తిగా మానేయాలా? : మనం ప్రతిరోజూ తీసుకునే ఆహార ఎంపికలపై కాస్త శ్రద్ధ పెడితే, మన జీవనశైలిలో అన్నం తినడం చాలా సహజంగా సరిపోతుంది. మనం చిన్నప్పటి నుంచి తింటూ పెరిగిన మన సంప్రదాయ ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయడం కాదు. దానికి బదులుగా మరింత ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో అన్నం అనేది కేవలం కడుపు నింపే ఆహారం మాత్రమే కాదు. మన రోజువారీ పోషకాహార అవసరాలను తీర్చడంలో కూడా ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. కాబట్టి, రోజువారీ భోజనంలో భాగంగా పొట్టు తీయని ధాన్యాలు, తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న బియ్యం రకాలను ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది. దీనివల్ల మన సంప్రదాయ ఆహార రుచులను ఆస్వాదిస్తూనే, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కూడా సులువుగా కొనసాగించవచ్చు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://hsph.harvard.edu/news/eating-white-rice-regularly-may-raise-type-2-diabetes-risk/
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/brown-rice-versus-white-rice-a-head-to-head-comparison
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000941.htm
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