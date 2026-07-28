"ఫిల్టర్ కాఫీ vs ఇన్స్టంట్ కాఫీ" - మీ వయసు వేగాన్ని మార్చేది ఏది?
ఫిల్టర్ కాఫీ వల్ల శరీర కణాల వయసు పెరిగే వేగం తగ్గి, వారు ఎక్కువ కాలం యవ్వనంగా ఉంటారట - తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడి!
Published : July 28, 2026 at 4:41 PM IST
Discrepancies Between Instant and Filtered Coffee in Biological Aging : టీ, కాఫీ ప్రియులు ఒక రకమైతే, 'నేనేమీ తాగను' అనేవాళ్లూ ఫిల్టర్ కాఫీ అంటే కాస్త ఆలోచిస్తారు. అందులోనూ, హోటల్లో ఉదయం లేదా రాత్రి భోజనం తిన్న తర్వాత ఒక ఫిల్టర్ కాఫీ తాగితే, మనసులో ఉన్న చింతలన్నీ ఎగిరిపోతాయి. మనలో చాలా మందికి ఉదయాన్నే ఒక కప్పు కాఫీ తాగితేనే ఆ రోజు పనులు సాగుతాయి. కానీ, మనం రోజూ తాగే కాఫీని తయారు చేసే విధానం, మన శరీరం వృద్ధాప్యానికి గురయ్యే వేగాన్ని నియంత్రిస్తుందని చెబితే నమ్మగలరా? అందులో ఇన్స్టంట్ కాఫీ, ఫిల్టర్ కాఫీ తాగడానికి మధ్య ఇందులో చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉందట.
బయోలాజికల్ ఏజ్ అంటే : సాధారణంగా మన పుట్టినరోజు ఆధారంగా ఏటా లెక్కించే వయస్సును 'కాలక్రమ వయస్సు' అంటారు. కానీ, మన శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు, కణాలు ఎంత చురుకుగా, ఎంత ఆరోగ్యంగా పనిచేస్తున్నాయో తెలియజేసేదే 'బయోలాజికల్ ఏజ్' అంటారు.
పరిశోధనలో వెల్లడైన ఆసక్తికరమైన సమాచారం : బ్రిటన్కు చెందిన UK Biobank సంస్థ సుమారు 50 వేల మంది కాఫీ తాగే అలవాట్లు, వారి రక్త పరీక్షల ఫలితాలను విశ్లేషించారు. అందులో కాఫీ రకం, దానిని తయారుచేసే విధానం మన శరీరం వృద్ధాప్యం బారిన పడే వేగాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుందని తేలింది.
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ఫిల్టర్డ్ కాఫీ : ఫిల్డర్ కాఫీ తాగే వారిలో వృద్ధాప్య ప్రక్రియ నెమ్మదించినట్లు రక్త పరీక్షల్లో తేలింది. వీరి శరీరంలో కణాల వయస్సును నిర్ణయించే డీఎన్ఏ భాగాలైన 'టెలోమియర్లు'(telomeres) పొడువుగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇది దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందట
ఇన్స్టంట్ కాఫీ : ఇన్స్టంట్ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారిలో దీనికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించయట. వీరిలో బయోలాజికల్ ఏజ్ వేగంగా పెరగడం, టెలిమియర్లు చిన్నవిగా మారడం గమనించారు.
ఇతర పద్ధతులు : ఎస్ప్రెస్సో వంటి ఇతర పద్ధతుల్లో తయారుచేసే కాఫీల వల్ల ఎటువంటి స్థిరమైన సంబంధాలను చూపించలేదు.
ఫిల్టర్ కాఫీ ఎందుకు మంచిది : కాఫీ పొడిలో శరీరానికి మేలు చేసే సహజ పోషకాలు, వాపులను తగ్గించే 'యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు' పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
అయినప్పటికీ, కాఫీ గింజలలో 'కాఫెస్టాల్' (Cafestol) వంటి కొన్ని సహజ నూనె పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచే అవకాశం ఉంది. మనం ఫిల్టర్ కాఫీని కాచేటప్పుడు, ఉపయోగించే వడపోత కాగితం (Filter paper) ఈ చెడు నూనెలను అక్కడే ఆపేస్తుంది. దీనివల్ల శరీరానికి హాని చేసే పదార్థాలు తొలగిపోయి, మేలు చేసే మంచి పోషకాలు మాత్రమే మనకు అందుతాయి.
ఇన్స్టంట్ కాఫీ నిజంగానే హానికరమా? : ఇన్స్టంట్ కాఫీ తాగడం వల్ల మాత్రమే ఒకరు త్వరగా వృద్ధాప్యం బారిన పడతారని ఈ పరిశోధన కచ్చితంగా చెప్పడం లేదు. ఎందుకంటే, ఇది కేవలం ఒక పరిశీలనాత్మక అధ్యయనం మాత్రమే. అంతేకాకుండా, ఈ పరిశోధనలో తేలిన బయోలజికల్ ఏజ్ వ్యత్యాసం చాలా స్వల్పంగా ఉంది (సుమారు 0.1 నుంచి 0.2 సంవత్సరాలు మాత్రమే). అలాగే, ఫిల్టర్ కాఫీ తాగేవారి ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్ర, వ్యాయామం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లు, ఇన్స్టంట్ కాఫీ తాగేవారి కంటే కాస్త మెరుగ్గా ఉండి ఉండటానికి కూడా అవకాశం ఉంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే : ఒక నిర్దిష్ట రకమైన కాఫీని తాగడం వల్ల మాత్రమే మన ఆయుష్షు పెరిగిపోదు. రోజుకు 2-3 కప్పులు తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, కాఫీ తాగే పద్ధతిని మాత్రమే మార్చడం కంటే, ప్రతిరోజూ మంచి పౌష్టికాహారం, క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం, తగినంత నిద్రను అలవరచుకోవడమే మన శరీరాన్ని ఎల్లప్పుడూ యవ్వనంగా, చురుగ్గా ఉంచుకోవడానికి ఉత్తమమైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.nature.com/articles/s41538-026-00988-0
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