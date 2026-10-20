నిద్రలేమితో "పక్షవాతం" ముప్పు! - రీసెర్చ్లో షాకింగ్ విషయాలు!
- మనిషికి ప్రశాంతమైన నిద్ర చాలా అవసరం! - సరిపడా నిద్రలేకపోతే తీవ్రమైన వ్యాధుల ముప్పు తప్పదని అధ్యయనాలు వెల్లడి!
Published : October 20, 2026 at 4:03 PM IST
Insomnia to a higher risk of stroke: మారిన జీవనశైలి, పని ఒత్తిడి, నైట్షిఫ్ట్లు, గంటల తరబడి ఫోన్ చూడటం కారణాలు ఏవైతేనేమి.. ప్రస్తుత రోజుల్లో నిద్రలేమితో బాధపడే వారు కోకొల్లలు. ఇక నైట్ నిద్రలేకపోతే మరుసటి రోజుకు అంత యాక్టివ్గా ఉండలేరు. ఇదే పరిస్థితి దీర్ఘకాలం కొనసాగితే డిమెన్షియా, గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా నిద్రలేమితో పక్షవాతం ముప్పు కూడా పొంచి ఉన్నట్లు ఇటీవల పరిశోధనలో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు పరిశోధనలో ఏం చెప్పారు? మంచి నిద్ర కోసం ఏం చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పరిశోధనా వివరాలివే: నిద్రలేమి తీవ్ర జబ్బులకు ముఖ్యంగా పక్షవాతానికి దారితీయొచ్చని యూరోపియన్ అకాడమీ ఆఫ్ న్యూరాలజీ, మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వియన్నా కలిసి నిర్వహించిన ఒక అంతర్జాతీయ సమీక్షలో వెల్లడైంది. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు "స్లీప్ మెడిసిన్ రివ్యూస్"లో ప్రచురితమయ్యాయి. 13 లక్షల మంది డేటాను పరిశీలించిన తర్వాత నిద్రలేమి సమస్యతో పక్షవాతం ముప్పు 26% పెరుగుతున్నట్టు తొమ్మిది అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. దీని మూలంగా ఆసుపత్రిలో చేరే ముప్పు 28% ఎక్కువని ఐదు అధ్యయనాలు వివరిస్తున్నాయి. మెదడు, మానసిక ఆరోగ్యమూ ప్రభావితమవుతున్నట్టు వెల్లడైంది. అలాగే నిద్రలేమికీ డిమెన్షియా.. ముఖ్యంగా అల్జీమర్స్ జబ్బు, కుంగుబాటు, ఆత్మహత్య ఆలోచనలకూ సంబంధం ఉంటుండటం గమనార్హం. అందుకే జీవితంలో ప్రతి దశలోనూ మెదడు ఆరోగ్యంలో నిద్ర గురించి విధిగా చర్చించాల్సిన అవసరముందని పరిశోధకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిద్రలేమి, దీని చికిత్సలపై అవగాహన పెంచాలని.. సమాజంలో, స్కూల్స్లో, ఆఫీసుల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాల్లో నిద్రకూ తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
నిద్రలేమిని తగ్గించే అలవాట్లు: ఈ సమస్యను తగ్గించుకుని రాత్రిపూట త్వరగా నిద్ర పోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు. అవేంటంటే..
- సమయం సందర్భం లేకుండా ఫోన్ల వాడకం ఎక్కువైంది. అయితే నిద్రలేమి నుంచి బయటపడేందుకు నిద్రపోయే ముందు స్క్రీన్ సమయాన్ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మొబైల్, టీవీ లేదా లాప్టాప్ల నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రను ప్రేరేపించే "మెలటోనిన్" హర్మోన్ ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగిస్తుందని.. ఫలితంగా నిద్ర దూరమవుతుందంటున్నారు. అందుకే, నిద్రపోవడానికి కనీసం ఒక గంట ముందు వీటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండటంతోపాటు నిద్ర బాగా పడుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. నిద్రపోయే ముందు 30 నుంచి 60 నిమిషాల పాటు ఎలాంటి పరికరాలు వాడకుండా ఉండేలా సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.
- సాయంత్రం వేళల్లో కెఫెన్ కలిగిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కెఫెన్ తీసుకుంటే నిద్ర నాణ్యత దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ తాగాలనుకుంటే చామంతి, పుదీనా లేదా రూయిబోస్ వంటి హెర్బల్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటే సహజంగా నిద్రపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- రాత్రి పడుకునే ముందు ఎక్కువ మోతాదులో ఆహారం తీసుకోవడం లేదా కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియపై భారం పడుతుందని, ఫలితంగా నిద్ర దూరమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే నైట్ పూట హెవీ ఫుడ్ తినకుండా ఉండటంతో పాటు నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు ఆహారం తీసుకోవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
- నిద్రపోయే ముందు తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా చేయడం వల్ల శరీరంలోని కండరాల ఒత్తిడి తగ్గి, నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా ఉంటుందని, ఫలితంగా మంచి నిద్ర లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, నిద్ర లేవడం ద్వారా శరీర సర్కాడియన్ రిథమ్ను క్రమబద్ధీకరించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల సమయానికి నిద్రపోతామని తెలియజేస్తున్నారు.
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