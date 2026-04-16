మీకు నిత్యం 'అజీర్తిగా' అనిపిస్తోందా? - అయితే మీలో 'ఆ సమస్య' ఉండొచ్చట!
- కడుపు క్యాన్సర్ లక్షణాలను పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు - ముందు జాగ్రత్తే అసలైన మందు అని సూచన
Published : April 16, 2026 at 4:05 PM IST
Indigestion or Stomach Cancer : అతి వేగంగా తినడం, మద్యం, టీ లేదా కాఫీ, నూనెలో వేయించిన కొవ్వు పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అజీర్తికి గురవుతుంటారు. అప్పుడప్పుడూ కలిగే ఇలాంటి జీర్ణ సంబంధిత ఇబ్బందులు సాధారణమే. కానీ, ఆ లక్షణాలు వారాల తరబడి వేధిస్తున్నా లేదా కాలక్రమేణా మరీ దారుణంగా తయారవుతున్నా వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, కడుపు క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని తీవ్రమైన వ్యాధులు కూడా ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక అజీర్తికి కారణం కావచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కడుపు క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కడుపులోని పొరల్లోని కణాలు అసాధారణంగా పెరిగినప్పుడు కడుపు క్యాన్సర్ వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రారంభ లక్షణాలు తరచుగా అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం లేదా స్వల్ప నొప్పి వంటి సాధారణ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు లాగే కనిపిస్తాయంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధిని గుర్తించడంలో పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
సాధారణ అజీర్తికి, కడుపు క్యాన్సర్కు మధ్య ఉన్న ప్రాథమిక వ్యత్యాసం అవి ఎంత కాలం ఉంటున్నాయి, ఎలా పెరుగుతున్నాయి అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకున్నా లేదా మందులు వాడినా అజీర్తి తగ్గిపోతుందంటున్నారు. కానీ కడుపు క్యాన్సర్ సంబంధిత లక్షణాలు చికిత్స తర్వాత కూడా మళ్లీ మళ్లీ వస్తుంటాయని, కాలక్రమేణా మరింత తీవ్రమవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
లక్షణాల వ్యవధి, అవి కొనసాగే విధానం : మసాలా ఆహారం, మద్యం లేదా ఒత్తిడి వల్ల అజీర్తి తాత్కాలికంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గరిష్ఠంగా కొన్ని గంటలు లేదా రోజులు మాత్రమే ఉంటాయంటున్నారు. కానీ, కడుపు ఉబ్బరం, గుండెల్లో మంట లేదా నొప్పి వంటి లక్షణాలు చికిత్స పొందినప్పటికీ తగ్గకుండా వారాల తరబడి వేధిస్తుంటే, అది ఒక తీవ్రమైన సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరమని చెబుతున్నారు.
నిరంతర కడుపు నొప్పి లేదా అసౌకర్యం : అజీర్తి వల్ల సాధారణంగా కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది పొట్ట పైభాగంలో మంటగా అనిపిస్తుందని అంటున్నారు. కడుపు క్యాన్సర్ వల్ల కలిగే నొప్పి కూడా అసౌకర్యంగా లేదా ఏదో ఒత్తిడి పడుతున్నట్లుగా ఉండవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కడుపు పైభాగంలో మొండిగా, నిరంతరంగా వచ్చే నొప్పి లేదా అసౌకర్యం మరొక ముఖ్యమైన సంకేతమని betterhealth.vic.gov. పేర్కొంది.
ఆకలి, బరువులో మార్పులు : ఆకలి లేకపోవడం, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం వంటివి ప్రమాదకర సంకేతాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అజీర్తీ వల్ల ఒక వ్యక్తికి తాత్కాలికంగా ఆహారంపై ఆసక్తి తగ్గవచ్చు కానీ, కడుపు క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు డైటింగ్ చేయకపోయినా బరువు తగ్గిపోతారని పేర్కొంటున్నారు. తక్కువ పరిమాణంలో ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ, కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుందని nhs.uk పేర్కొంది.
వికారం, వాంతులు లేదా మలంలో రక్తం : అజీర్తి వల్ల కొన్నిసార్లు వికారం కలగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, తరచుగా వాంతులు అవ్వడం లేదా మలంలో రక్తం పడటం ఆందోళన కలిగించే విషయమంటున్నారు. కడుపు పొరల్లోని క్యాన్సర్ వల్ల లోపం రక్తస్రావం జరగవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల మలం నల్లగా, తారులా రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. తరచుగా వికారం అనిపించడం లేదా భోజనం చేసిన తర్వాత పదేపదే వాంతులు కావడం కడుపులో సమస్య ఉన్నదనడానికి సంకేతం కావచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.
అలసట, బలహీనత : లోపల జరిగే రక్తస్రావం, పోషకాల లోపం వల్ల కలిగే క్యాన్సర్ అలసట, సాధారణ అజీర్తి వల్ల కలిగే అలసటలా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. అజీర్తి వల్ల దీర్ఘకాలిక అలసట అనేది చాలా అరుదుగా వస్తుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, మహిళలు, ఎంతకీ తగ్గని అలసటను ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
అజీర్తి అనేది సాధారణంగా చిన్న సమస్య, సులభంగా తగ్గించుకోగలిగినది. అయినప్పటికీ, కొన్ని లక్షణాలు తగ్గకుండా ఉండటం లేదా కాలక్రమేణా తీవ్రమవ్వడం అనేది కడుపు క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యను సూచించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గమనిస్తూ, మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ, డాక్టర్లు సలహా పొందడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
