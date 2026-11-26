"చిక్కీ నుంచి గోంద్ లడ్డూ వరకు" - చలికాలంలో "ఈ స్వీట్లు" తింటే సూపర్ బెనిఫిట్స్!
Indian Sweets to Eat in Winter: చలికాలంలో కొన్ని రకాల భారతీయ స్వీట్స్ను తినాలని చెబుతోన్న నిపుణులు - అందులోని పోషకాలు వింటర్లో వచ్చే కొన్ని సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయట!
Published : November 26, 2026 at 4:18 PM IST
చిన్న పిల్లల నుంచి పండు ముసలి వరకు స్వీట్లను చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం రోజులు మారాయి. మారుతున్న జీవనశైలి, డయాబెటిస్ భయంతో చాలా మంది తీపి పదార్థాలను దూరం పెడుతున్నారు. అయితే మామూలు సమయాల్లో ఎలా ఉన్నా చలికాలంలో కొన్ని రకాల ఇండియన్ స్వీట్స్ను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వింటర్లో వాతావరణ మార్పుల వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, చర్మం పొడిబారడం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయని.. వీటి నుంచి బయటపడేందుకు ఆ స్వీట్స్ హెల్ప్ అవుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వింటర్లో తినాల్సిన ఆ మిఠాయిలు ఏంటి? వాటి వల్ల కలిగే లాభాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
చలికాలంలో తినాల్సిన స్వీట్స్ ఇవే:
- గజక్ (Gajak): ఉత్తర, మధ్య భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్, మొరెనా ప్రాంతాల్లో చలికాలంలో ఈ స్వీట్ చాలా ప్రసిద్ధి. వేయించిన నువ్వులు లేదా వేరుశనగలను బెల్లం పాకంలో కలిపి, పల్చగా ఆరబెట్టి ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. ఇది తింటున్నప్పుడు పళ్లకు అంటుకోకుండా కరకరలాడుతూ నోట్లో కరిగిపోతుంది. ఈ స్వీట్స్ మరింత రుచికరంగా ఉండేందుకు ఇందులో జీడిపప్పు, పిస్తా వంటి నట్స్ కూడా కలుపుతారు.
- పీనట్ చిక్కీ : మహారాష్ట్ర, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్వీట్గా పల్లీ పట్టిని చెప్పొచ్చు. వేయించిన వేరుశనగ పలుకులను బెల్లం పాకంలో కలిపి ఒక పళ్లెంలో పరిచి ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. దీని రుచి చాలా బాగుంటుంది. ఇది కేవలం స్వీట్ మాత్రమే కాదు తక్కువ ధరలో దొరికే అత్యధిక ప్రోటీన్ ఉన్న స్నాక్ కూడా. అందుకే రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి మొదలు పెద్ద పెద్ద స్వీట్ షాప్లలో కూడా లభిస్తుంది.
- నువ్వుల లడ్డు: చలికాలంలో తప్పనిసరిగా తినాల్సిన స్వీట్స్లలో ఇది ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి సమయంలో దీనిని తప్పనిసరిగా చేసుకుంటుంటారు. వేయించిన నువ్వులను బెల్లం పాకంలో కలిపి నెయ్యి సాయంతో చిన్న చిన్న లడ్డూలుగా తయారుచేస్తారు. వీటిని తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఐరన్ పుష్కలంగా అందుతాయి. పైగా దీనిని స్టోర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే.
- నువ్వుల బర్ఫీ (Til Barfi): నువ్వుల లడ్డుకు ఇది మరో వెర్షన్. నువ్వులు లేదా నువ్వుల పొడిని బెల్లం పాకంలో కలిపి నెయ్యి యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్లేట్లో పోసి డైమండ్ లేదా చతురస్రాకారంలో కట్ చేస్తారు. గజక్ కంటే ఇది మెత్తగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా దీనిని తింటుంటారు.
- శనగపిండి లడ్డూ (Besan Laddu): ఇది కూడా చలికాలంలో తినాల్సిన స్వీట్స్లో ఒకటి. నిజానికి సంవత్సరం మొత్తం దీనిని తయారు చేసినా, చలికాలంలో మాత్రం ఇది ఫేమస్. ఇందులోని నెయ్యి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందిస్తుంది. ఇక శనగపిండిని స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో దోరగా వేయించి, బెల్లం కలిపి లడ్డూలుగా చేస్తారు.
- డ్రై ఫ్రూట్ గోధుమపిండి లడ్డూ (Dry Fruit Atta Laddu): గోధుమపిండిని నెయ్యిలో వేయించి, దానికి బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, బెల్లం లేదా ఖర్జూరం కలిపి చేసే బలవర్ధకమైన లడ్డు ఇది. చలికాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులలో రోగనిరోధక శక్తిని, స్టామినాను పెంచడానికి ఈ స్వీట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే చలికాలంలో దీనిని తినాలని చెబుతారు.
- గోంద్ లడ్డూ (Gond/Dink Laddu): గోండ్ను నెయ్యిలో వేయించి, డ్రై ఫ్రూట్స్, గోధుమపిండి, బెల్లం కలిపి ఈ స్వీట్ను తయారు చేస్తారు. శీతాకాలంలో తప్పక తినాల్సిన స్వీట్స్లో ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. కీళ్ల నొప్పుల నివారణకు, బాలింతలకు, వృద్ధులకు బలం చేకూర్చడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
స్వచ్ఛమైన మిఠాయిలను గుర్తించడంతో పాటు నిల్వ చేయడానికి సూచనలు: స్వీట్లు కొనడంతో పాటు కల్తీ లేని కొనుగోలు చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే వాటిని స్టోర్ చేయడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు.
- స్వచ్ఛమైన బెల్లంతో చేసిన మిఠాయిలు కొంచెం ముదురు రంగులో, సహజమైన రుచితో ఉంటాయని.. అలాంటి వాటిని కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు. వీలుంటే ఇంట్లో చేసుకోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- కేవలం నువ్వులు, బెల్లం, నెయ్యితో చేసిన వాటినే ఎంచుకోవాలని.. కృత్రిమ రంగులు కలిపిన వాటి జోలికి వెళ్లకూడదని చెబుతున్నారు.
- గజక్, చిక్కీలను గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచితే నెల రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇక నెయ్యితో చేసిన లడ్డూలను 2 వారాల్లోపు తినేయాలంటున్నారు.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
- నువ్వులలో కాల్షియం, ఐరన్ సహా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చలికాలంలో ఎండ తక్కువగా ఉండటం వల్ల వచ్చే విటమిన్ డి లోపాన్ని, ఎముకల బలహీనతను ఇవి తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
- పంచదారకు బదులుగా వాడే బెల్లంలో ఐరన్, మెగ్నీషియం ఉంటాయని.. ఇవి రక్తహీనతను దూరం చేస్తాయంటున్నారు.
- అదే విధంగా వేరుశనగ, డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల శరీరానికి సరిపడా ప్రోటీన్ అందుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- గోంద్ కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులను దూరం చేసే గుణాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఇవి చలికాలంలో తప్పక తినాల్సిన స్వీట్స్ అయినప్పటికీ వీటిలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి మధుమేహం, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు, బరువు తగ్గాలనుకునేవారు వీటిని చాలా మితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9573514/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8314846/
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