మీ శరీరానికి రోజూ సరిపడా ప్రొటీన్ ఇస్తున్నారా? - ఎవరెవరికి, ఎంత అవసరం?
నిశ్శబ్ద పోషకాహార సంక్షోభం - దేశంలో 70-80 శాతం మందిలో ప్రొటీన్ లోపం!
Published : August 27, 2026 at 4:43 PM IST
India Protein Deficiency : శరీర నిర్మాణంలో ప్రొటీన్ పాత్ర కీలకం. దేహంలోని కణాలన్నింటికీ అవసరం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రొటీన్ శరీరానికి చోదక శక్తి లాంటిది. అయితే, ప్రొటీన్ లోపంతో బాధపడేవారి సంఖ్య దేశంలో ఎక్కువవుతోందని పలు నివేదికలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. రోజువారీ ఆహారంలో ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి, ఏయే పదార్థాల్లో లభిస్తుందనే విషయం చాలామందికి తెలియడం లేదంటున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా 70-80 శాతం ప్రజల్లో ఈ లోపం ఉండగా, శాకాహారుల్లో మరింత ఎక్కువగా ఉందని గుర్తించారు. దీన్ని 'నిశ్శబ్ద పోషకాహార సంక్షోభం'గా పేర్కొంటూ, ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లకే అధిక ప్రాధాన్యతనివ్వడం, ఆధునిక జీవనశైలి, జంక్ఫుడ్స్, మైదాతో చేసిన తినుబండరాలు తినడమే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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నివేదికలు ఏం చెబుతున్నాయి? :
- దేశంలో ప్రొటీన్ లోపంపై ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఇండియన్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ బ్యూరో (IMRB) తదితర సంస్థలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాయి.
- ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) ప్రకారం ప్రతి కిలో శరీర బరువుకు రోజుకి ఒక గ్రాము ప్రొటీన్ తీసుకోవాలి. సగటు భారతీయులు తీసుకునేది 0.8 గ్రాములే.
- ప్రపంచ జనాభాలో సగటున ఓ వ్యక్తి రోజుకి 68 గ్రాముల ప్రొటీన్ తీసుకుంటుండగా, భారత్లో అది కేవలం 47 గ్రాములుగా ఉంది.
- ఇండియన్ డైటెటిక్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, 84 శాతం శాకాహారులు, 65 శాతం మాంసాహారులు ప్రొటీన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.
- పట్టణ ప్రాంతాల్లో 70-80 శాతం మంది రోజువారీ ఆహారంలో కావలసినంత ప్రొటీన్ తీసుకోవడం లేదు.
- ప్రతి 10 మంది భారతీయుల్లో ఏడుగురు ప్రొటీన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.
- 73 శాతం యువత అవసరమైన దానికంటే తక్కువ ప్రొటీన్ తీసుకుంటున్నారు.
- మహిళలు ప్రత్యేకించి గృహిణుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటోంది.
ఎవరెవరికి, ఎంతంటే? :
- వయసు, లింగం, బరువు, చేసే పనుల ఆధారంగా రోజుకు ఎంత ప్రొటీన్ అవసరమనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.
- నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1 నుంచి మూడేళ్లున్న పిల్లల్లో బరువు ఆధారంగా కిలోకు 1.05 - 1.2 గ్రా ప్రొటీన్ అవసరం. 3 ఏళ్ల పిల్లల సాధారణ బరువు 14 కిలోలుంటే రోజుకు 14.7 నుంచి 16.8 గ్రా. ప్రొటీన్ ఇవ్వాలి. 4-8 ఏళ్లు (19 గ్రా), 9-13 ఏళ్లు (34 గ్రా), 14-18 వయసున్న అబ్బాయిలకు (52 గ్రా.), అమ్మాయిలకు (46 గ్రా.), 19-50 వయసున్న పురుషులకు (56 గ్రా.), మహిళలకు (46 గ్రా.), 50 ఏళ్లు, ఆపై ఉన్నవారికి 68-82 గ్రాములు అవసరం.
- శారీరక శ్రమ తక్కువగా ఉండే వారికి బరువు ఆధారంగా కిలోకు 0.8 నుంచి 1 గ్రాము ప్రొటీన్ అవసరం.
- రోజులో 7-8 గంటలు కూర్చొని పనిచేసే వారికి (సుమారు 60 కిలోలు) రోజుకు 48-60 గ్రాములు, ఒక వ్యక్తి (సుమారు 60 కిలోలు) రోజుకి కనీసం గంట వ్యాయామం, నడక, నిల్చొని పనిచేయడం, బరువులు ఎత్తడం చేస్తే 60-72 గ్రాములు. అయితే, గర్భిణులు, బాలింతలకు రోజుకి అదనంగా 10-15 గ్రాములు అవసరం.
తీసుకోవాల్సినవి! :
- ప్రొటీన్లు రెండు రకాలు. యానిమల్ బేస్డ్, ప్లాంట్ బేస్డ్. మాంసాహారులు వారానికి 3 రోజులు యానిమల్ బేస్డ్, 3 రోజులు ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రొటీన్ను మార్చి మార్చి తీసుకోవాలి.
- గుడ్లు, పాలు, పెరుగు, చేపలు, చీజ్, మాంసం తదితర ఉత్పత్తులు నాణ్యమైన ప్రొటీన్ వనరులు.
- పప్పుధాన్యాలు, బాదం, వేరుశనగ, క్వినోవా, తృణధాన్యాలు, సోయా, జీడిపప్పు, వాల్నట్స్, గుమ్మడి, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, నువ్వులు, అవిసె గింజలు, డెయిరీ ఉత్పత్తులు
- కొన్ని రకాల కూరగాయలు, పండ్లలోనూ ప్రొటీన్ లభిస్తుంది.
- జీర్ణాశయ సమస్యలున్నవారు అవి తగ్గేంత వరకు పప్పులు, ధాన్యాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-protein-deficiency-and-the-need-to-address-the-problem
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