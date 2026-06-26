రక్తమార్పిడి కోసం భారత్ కొత్త ప్రమాణాలు - ప్రపంచంలోనే తొలి దేశంగా రికార్డు!
- బ్లడ్, బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ కోసం "ఫార్మకోపియా"లో కొత్త నియమావళి - రక్త మార్పిడిని మరింత సురక్షితంగా మార్చబోతున్న న్యూ చాప్టర్!
Published : June 26, 2026 at 3:30 PM IST
Indian Pharmacopoeia 2026 New Rules : రక్తమార్పిడి విధానంలో భారతదేశం సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. రక్తం నిల్వ, నాణ్యత కోసం కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు తెచ్చింది. ఇప్పటి వరకూ ఏ దేశమూ ఇలాంటి ఘనత సాధించలేదు. పైకి చూస్తే ఇది అంత పెద్ద విషయంగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఇది చాలా పెద్ద అంశమే. ఇకపై దేశంలో జరిగే ప్రతి రక్తమార్పిడీ, వంద శాతం సేఫ్గా జరిగేలా చూడటమే ఈ కొత్త రూల్స్ మెయిన్ టార్గెట్. ఈ నూతన నిబంధనలను "ఇండియన్ ఫార్మకోపియా"లో చేర్చారు.
"ఫార్మకోపియా" అంటే ?
అసలు "ఫార్మకోపియా" అంటే ఏంటంటే.. ఒక దేశంలో వాడే మందులు, మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి ప్రభుత్వం పెట్టే ఒక అఫీషియల్ రూల్ బుక్ అన్నమాట. మార్కెట్లోకి వచ్చే ఏ మందైనా సరే.. అది ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంది? ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది? ఎంతవరకు సేఫ్? ఏ కాంపోనెంట్స్తో తయారు చేశారు? ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలకు సైంటిఫిక్ సమాధానాలన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఎవరైనా మందులను తయారు చేయాలన్నా, అమ్మాలన్నా, సప్లై చేయాలన్నా ఫార్మకోపియాలోని రూల్స్ పక్కాగా పాటించాల్సిందే. అయితే, ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇలాంటి రూల్ బుక్స్లో కేవలం మందుల నాణ్యత గురించే నమోదు చేసేవారు. రక్తం నాణ్యత గురించి ఏ దేశమూ పట్టించుకోలేదు. కానీ, ఫస్ట్ టైమ్ ఇండియా ఆ పని చేసి చూపించింది.
"ఇండియన్ ఫార్మకోపియా-2026" ఎడిషన్లో ఈ మార్పు చేశారు. ఇప్పటివరకూ కేవలం మందులకే పరిమితమైన ఈ రూల్స్ను, ఫస్ట్ టైమ్ రక్తం, రక్త నిల్వలకు కూడా వర్తింపజేస్తూ ప్రత్యేక చాప్టర్స్ చేర్చారు. ఒక దేశం ఇలాంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రపంచంలోనే ఇది మొదటిసారి అని అధికారులు చెప్తున్నారు.
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ఈ కొత్త నిబంధనలను ప్రకటించడానికి జూన్ 24న ఘజియాబాద్లోని 'ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిషన్' క్యాంపస్లో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కొత్త రూల్స్ను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో ఎలా అమలు చేయాలో ఈ భేటీలో చర్చించారు. 6 రాష్ట్రాలకు చెందిన బ్లడ్ బ్యాంక్ నిపుణులు, క్వాలిటీ ఆఫీసర్లు, ప్రభుత్వ హెల్త్ అఫీషియల్స్, లైసెన్స్ ఇచ్చే అధికారులు కలిసి దాదాపు 160 మందికి పైగా ఈ కాన్ఫరెన్స్కు హాజరయ్యారు.
సురక్షితమైన రక్తమార్పిడే ధ్యేయం :
ఈ సదస్సులో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ హర్ష్ మంగ్లా ఆన్లైన్ ద్వారా పాల్గొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. రక్తం, రక్త నిల్వల కోసం ఇలాంటి ప్రత్యేక రూల్స్ తీసుకురావడం వైద్యం రంగం సాధించిన పెద్ద మైలురాయిగా పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో మరే దేశంలోనూ ఇలాంటి రూల్స్ లేవని ఆయన చెప్పారు. దేశంలోని అన్ని బ్లడ్ బ్యాంకులూ ఒకే రకమైన సైంటిఫిక్ నియమాలను పాటించేలా చేయడం, దీని ద్వారా రోగులకు అందే రక్తం క్వాలిటీగా, సేఫ్గా ఉండేలా చూడటం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నారు. ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిషన్ సెక్రటరీ డాక్టర్ వి. కలైసెల్వన్ మాట్లాడుతూ.. సరికొత్త సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్తోపాటు మన దేశీయ, అంతర్జాతీయ రూల్స్కు తగినట్లుగా ఈ కొత్త చాప్టర్లను రెడీ చేశామని చెప్పారు. ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల బ్లడ్ బ్యాంకుల నాణ్యత మరింత పెరుగుతుందని, రక్త గ్రహీతలకు పూర్తి భద్రత దొరుకుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మేధో మథనం :
ఈ సదస్సులో కేవలం కొత్త రూల్స్ గురించే కాకుండా, రక్తం భద్రతకు సంబంధించి ప్రాక్టికల్గా ఎదురయ్యే చాలా సమస్యలపై లోతుగా చర్చించారు. రక్తదాన ప్రక్రియలో ప్లాస్మా నాణ్యతను పెంచడం, రక్తాన్ని వృథా చేయకుండా అవసరమైన మేరకే సరిగ్గా వాడటంపై నిపుణులు చర్చించారు. ఈ మార్పులన్నీ సాధారణ రోగులకు పెద్దగా అవసరం లేకపోవచ్చు, వీటి గురించి వారికిపెద్దగా అవగాహన కూడా ఉండకపోవచ్చు.. కానీ, ఈ కొత్త రూల్స్ కారణంగా రక్తం ఎక్కించే ప్రతిసారీ రోగులకు వంద శాతం రక్షణ లభిస్తుంది! అందుకే, భారత్ సాధించిన ఈ ఘనత సామాన్యమైనది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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