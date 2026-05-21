రాగులతో అందం, ఆరోగ్యం - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
- రాగులతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - వీరు మాత్రం దూరంగా ఉండాలని సూచన!
Published : May 21, 2026 at 4:36 PM IST
Health Benefits of Finger Millets : మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలామంది చిన్నవయసులోనే పలు ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. వీటిని దూరం చేసుకోవాలంటే సరైన ఆహార నియమాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, రాగుల్ని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాగుల వల్ల ఆరోగ్యానికి చేకూరే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రాగులతో జావ మాత్రమే కాదు, వివిధ రకాల వంటకాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. కొందరు రాగులతో రాగిముద్దలు, ఇడ్లీ, దోసెలు, చపాతీల రూపంలో తీసుకుంటారు. వీటితో పాటు లడ్డూ, కేక్, హల్వా, పూరీ, పరోటా వంటివీ చేసుకుంటారు. రాగుల్లో శరీరానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయని, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని పొందవచ్చుంటున్నారు నిపుణులు.
ఎముకల దృఢత్వానికి : రాగుల్లో క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఇది ఎముకల దృఢత్వానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, దంతాలు గట్టిగా ఉండేలా తోడ్పడుతుందని అంటున్నారు. అందుకే, ఎదిగే పిల్లలకు రాగులను క్రమం తప్పకుండా ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వయసు మళ్లిన వారు కూడా రాగులను తీసుకోవడం ద్వారా ఆస్టియోపొరోసిస్ వంటి సమస్యల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
బరువు అదుపులో : అధిక బరువుతో బాధపడే వారు రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, బరువు అదుపులో ఉంటుందట. ఈ క్రమంలో రాగుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా, కొవ్యు తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రాగులు కొద్ది మొత్తంలో తీసుకున్నా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, ఎక్కువ సార్లు ఆహారం తీసుకోవాలన్న కోరిక దరిచేరదని తెలియజేస్తున్నారు. అదే, సమయంలో శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా అందుతాయని సూచిస్తున్నారు.
గ్లూకోజ్ అదుపులో : బియ్యం, గోధుమలతో పోలిస్తే రాగుల్లో GI (గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్) తక్కువగా ఉంటుందట. తద్వారా, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాగుల్లో ఉండే ఫ్రీ రాడికల్ స్కావెంజర్ల ఉనికి కారణంగా మధుమేహం, వృద్ధాప్యం సంక్లిష్టతను తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులకు : రాగుల్లో క్యాల్షియంతోపాటు ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గర్భిణులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే ఖనిజాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయంటున్నారు. అలాగే, రాగుల్లో ఉండే క్యాల్షియం, ఐరన్, అమైనో ఆమ్లాలు పాలిచ్చే తల్లుల్లో పాల ఉత్పత్తి పెరగడానికి దోహదం చేస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
అందానికీ : రాగులు కేవలం ఆరోగ్యానికే కాదు. అందానికి కూడా మంచివట. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫినోలిక్ ఆమ్లాలు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, వీటిలో ఉండే అమైనో ఆమ్లాలు చర్మంలో కొలాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మ ఆరోగ్యానికి సహాయం చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
వీరు దూరంగా : రాగులు చాలా పోషకమైన తృణధాన్యాలు. ఇవి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయట. అయితే, దీనిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం పరిమాణం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఉన్న రోగులకు వీటిని తీసుకోవద్దని Indian institute of Millets Research సూచిస్తుంది.
ఇందులో ఆక్సలేట్లు అధికంగా ఉండటం వల్ల మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయట. కాబట్టి, కిడ్నీలో రాళ్లు లేదా మూత్రపిండాల సమస్యలు ఉన్నవారు రాగులను తినకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, థైరాయిడ్ గ్రంధి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు రాగులను ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఆ గ్రంధి పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, జీర్ణసమస్యలు, అలెర్జీలు బాధపడే వారితో పాటు పిల్లలకు వీటిని పెట్టే ముందు డాక్టర్లు సంప్రదించి తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
