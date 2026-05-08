వేసవిలో "బార్లీ గింజలు" చేసే మేలెంతో! - అందం నుంచి ఆరోగ్యం వరకు ఎన్నో లాభాలు!

బార్లీలో పోషకాలు అనేకం - ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!

Barley (Getty Images)
Published : May 8, 2026 at 4:57 PM IST

Barley Health Benefits: ఎండలకు నీరసంగా ఉంటుంది. ఒంట్లో అసలు శక్తి ఉండదు. వీటికి తోడు శరీరమంతా వేడిగా ఉంటుంది. నోటికి ఏదీ రుచించదు. ఇలా ఎండాకాలంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. వీటన్నింటినకీ చెక్ పెట్టాలంటే.. ఆహారంలో బార్లీని చేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బార్లీ వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పోషకాలు అందించే బార్లీ సహజసిద్ధమైన ఔషధం లాంటిదంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలోని వేడిని తగ్గించి, తక్షణ శక్తిని అందించే గుణాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ గింజల్లో క్యాల్షియం, ఫైబర్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, జింక్, కాపర్, సెలీనియం, విటమిన్లూ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లూ సమృద్ధిగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

గుండె ఆరోగ్యంగా : బార్లీలో బీటా గ్లూకాన్ అనే కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్​ని (LDL) నియంత్రించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ బార్లీని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకునే వారి గుండె మిగతావారి కన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.

షుగర్​ అదుపులో : బార్లీలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, రక్తంలో గూక్లోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే, డయాబెటిస్​తో బాధపడేవారికి ఇవి మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. బార్లీ రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

జీర్ణ సమస్యలకు : ఈ గింజల్లో నీటిలో కరిగే ఫైబర్, కరగని ఫైబర్ రెండూ ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఇవి అనేక రకాల జీర్ణ సంబంధ వ్యాధుల్ని దరిచేరనివ్వని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తాయంటున్నారు. పేగులో మంచి బ్యాక్టీరియాని పెంచుతాయట. ఇంకా కడుపులో మంట, అసిడిటీ లాంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు రోజూ బార్లీ నీటిని తాగొచ్చని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా శరీరంలోని వ్యర్థ పదార్థాలన్ని బయటకు వెళ్లిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. మైక్రోబయోమ్ మాడ్యులేషన్, షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉత్పత్తి ద్వారా పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, తద్వారా పెద్ద పేగు క్యాన్సర్‌ను నివారించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

హైడ్రేట్​గా : బార్లీ గింజల్లోని పొటాషియం, మెగ్నీషియం శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా కాపాడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బార్లీ నీటికి మజ్జిగ, నిమ్మరసం, తేనె, నారింజ రసాన్ని కలుపుకొని తాగితే.. రుచిగా ఉండడమే కాకుండా, వేసవిలో శరీర ఉష్ణోగ్రత అదుపులో ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

మగువలకు : మహిళలను ఎక్కువగా బాధించే ప్రధాన సమస్యల్లో మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకటి. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవాలంటే రోజూ బార్లీ నీళ్లు తాగితే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ కారకాల్నీ, వ్యర్థాల్నీ బయటకు పంపే శక్తి దీనికి ఉందని చెబుతున్నారు. అలాగే, గర్భిణులకు కాళ్ల వాపులు తగ్గటానికీ, గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలకీ బార్లీ ధాన్యం ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

  • బరువు తగ్గాలనుకునేవాళ్లు బార్లీని డైట్​లో చేర్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • గాల్​బ్లాడర్​లో ఏర్పడిన రాళ్లని కరిగించడానికి బార్లీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. అలాగే, కిడ్నీల సమస్యల్నీ రానివ్వదని చెబుతున్నారు.
  • కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటానికీ, రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయని సూచిస్తున్నారు. .
  • బార్లీలో క్యాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఎముకల నిర్మాణానికీ, వాటి బలానికీ తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

చర్మం ఆరోగ్యంగా : బార్లీ చర్మానికి తేమను అందించి వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రాకుండా చేసే గుణం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని బీటా గ్లూకాన్, సెలీనియం చర్మ నిగారింపును పెంచుతాయని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, మొటిమల్నీ, మచ్చల్నీ తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. బార్లీ నీళ్లతో ముఖం శుభ్రం చేసుకున్నా తాజాగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

