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శుక్లాల ఆపరేషన్ - ఈ "అపోహలు" వద్దంటున్న నిపుణులు!

-శుక్లాలపై ప్రజల్లో రకరకాల అపోహలు, భయాలు - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనని నిపుణుల సలహా!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 30, 2026 at 3:56 PM IST

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Facts About Cataract Surgery : కంటికి కనిపిస్తున్న ప్రపంచం క్రమంగా మసక మసకగా మారితే? రంగులు వెలిసిపోతే? తెలిసిన వారి ముఖాలనూ పోల్చుకోలేకపోతే? బల్బుల చుట్టూ కాంతి ఆవరించి ఇబ్బంది పెడుతుంటే? ఊహించుకోవటానికే కష్టంగా అనిపిస్తోంది కదా. శుక్లాల సమస్యతో బాధపడేవారి పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది. ఇందులో పారదర్శకంగా ఉండే కంటి కటకం మీద మందంగా, మబ్బు మాదిరిగా పొర ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో అంతా మసక మసకగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. నెమ్మదిగా, ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేకుండా దాడి చేసే దీనికి సురక్షితమైన, సమర్థమైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అపోహలు, భయాలతో చాలామంది వెనకాడుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. వీటిని తొలగించుకోవటం చాలా ముఖ్యమని తెలియజేస్తున్నారు.

ముదరకముందే : కొంతమంది శుక్లం పూర్తిగా ముదిరిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని భావిస్తుంటారు. అయితే, ఇది పూర్తిగా అపోహే అంటున్నారు నిపుణులు. సమస్య ముదిరేంత వరకూ వేచి చూస్తుంటే చూపు దెబ్బతినే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా చేయించుకుంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. సర్జరీలో మబ్బు పొరను తొలగించి, కృత్రిమ కటకాన్ని అమరుస్తారట. మీనమేషాలు లెక్కిస్తుంటే కోలుకోవటం ఆలస్యమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. శస్త్రచికిత్స చేయటమూ సంక్లిష్టం కావొచ్చని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ముదిరేంత వరకు చూడాలనుకోవటం తప్పుని వివరిస్తున్నారు. చికిత్స చేయించుకున్న 24 గంటల్లోనే చూపు మెరుగవుతుందని గుర్తించాలని అంటున్నారు. కొద్ది రోజుల్లోనే తిరిగి మామూలుగా అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతారని చెబుతున్నారు.

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కాలాలతో పనిలేదు : కొంతమంది చలికాలంలో శుక్లాల శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటే బాగా పని చేస్తుందని అనుకుంటుంటారు. కళ్లకు కాలాలతో నిమిత్తం లేదంటున్నారు నిపుణులు. వర్షాకాలం, ఎండాకాలం, చలికాలం ఎప్పుడైనా శస్త్రచికిత్స సురక్షితమంటున్నారు. కొన్ని రోజుల పాటు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కళ్లలోకి నీళ్లు వెళ్లకుండా చూసుకుంటే చాలని చెబుతున్నారు. వారం పది రోజుల్లోనే రోజువారీ పనులు హాయిగా చేసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. రెండో కంటికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవటానికి నెలల కొద్దీ ఆగాల్సిన పనిలేదని సూచిస్తున్నారు. దీన్ని ఎప్పుడు చేయించుకోవటం మంచిదో డాక్టర్​ని అడిగి తెలుసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. భారతదేశంలో కంటిశుక్లం శస్త్రచికిత్సలలో కాలానుగుణ వైవిధ్యం అనేది ఒక వాస్తవం అని researchgate పేర్కొంది. ఈ కాలానుగుణ వైవిధ్యానికి దోహదపడే వివిధ అంశాలలో రోగుల మూఢనమ్మకాలు, శస్త్రచికిత్స ఖర్చు, సాంస్కృతిక నమ్మకాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.

నొప్పి పుట్టదు : శుక్లాల ఆపరేషన్​తో నొప్పి పుడుతుందని, కళ్లలోకి సూది గుచ్చుతారని చాలామంది భయపడుతుంటారు. నేటి కాటరాక్ట్ సర్జరీలో (శుక్లాల ఆపరేషన్) చుక్కల మందుతోనే మొద్దుబారేలా చేస్తారని American Academy of Ophthalmology పేర్కొంది. ఎలాంటి సూదులు, ఇంజెక్షన్లు ఉండవట. చాలా కేసుల్లో కుట్లతోనూ పనుండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం 10-15 నిమిషాల్లోనే శస్త్రచికిత్స పూర్తవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

వృద్ధులకు మాత్రమే కాదు : శుక్లాలకు వయసు మీద పడటం ప్రధాన కారణమే అయినప్పటికీ చిన్నవారికి రాకూడదనేమీ లేదట. కొందరికి పుట్టుకతోనే ఉండొచ్చని nhs.uk పేర్కొంది. చిన్న వయసులో కూడా రావొచ్చట. కళ్లకు దెబ్బలు తగలటం, దీర్ఘకాలంగా స్టిరాయిడ్లు వాడటం, డయాబెటిస్ నియంత్రణలో లేకపోవటం, అతి నీలలోహిత కిరణాల ప్రభావానికి ఎక్కువగా గురి కావటం వల్ల ఎవరికైనా శుక్లాలు తలెత్తొచ్చని అంటున్నారు. అందువల్ల చూపు మసక మసకగా మారితే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఒకసారి కంటి డాక్టర్​ను సంప్రదించటం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. లేనిపోని అపోహలతో వెనకాడితే సమస్య నిర్ధారణ కాదని తెలియజేస్తున్నారు. శుక్లం లోలోపలే ముదురుతూ ప్రమాదకరంగా మారుతుందనే విషయాన్ని గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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