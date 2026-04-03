ETV Bharat / health

నైట్​ షిఫ్ట్​ల్లో పనిచేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

- నైట్​ షిఫ్ట్​లతో ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - జీవనశైలిలో మార్పు తప్పనిసరని సూచన!

Night Shifts
Night Shifts (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 3, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Health Problems of Working Night Shifts : మారుతున్న కాలంతోపాటు జీవనశైలి, ఉద్యోగ వేళల్లో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి. దీంతో ఇష్టమున్నా లేకపోయినా ఉద్యోగ రీత్యా కొంతమంది నైట్​షిఫ్టుల్లో పనిచేయక తప్పదు. వాస్తవానికి, వీళ్ల దినచర్య సాధారణ షిఫ్టులున్న వాళ్ల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే, నైట్​ షిఫ్టులతో కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వాటి ప్రభావం మనపై పడకుండా ఉండాలంటే జీవనశైలిలో చేసుకోవాల్సిన మార్పులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నిద్రకు దూరం : మనం ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడానికి నిద్ర చాలా అవసరం. రోజంతా పనిచేసి అలసిన శరీరానికి నిద్రతో విశ్రాంతి దొరుకుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఒత్తిళ్లు దూరమై మన శరీరం తిరిగి పునరుత్తేజితమవుతుందని చెబుతున్నారు. కానీ, నైట్​షిఫ్ట్​లో పని చేసేవారు క్రమంగా సహజమైన నిద్రకు దూరమవుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల వారిలో నిద్రలేమి సమస్య మొదలై, క్రమంగా అది పలు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

రొమ్ము క్యాన్సర్ : పగలు పనిచేసే మహిళలతో పోలిస్తే రాత్రిపూట పనిచేసే మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని National Library of Medicine పేర్కొెంది. ఇది క్రమంగా తప్పకుండా రాత్రి వేళల్లో పనిచేసే వారితో పాటు వారానికోసారి నైట్​షిఫ్ట్​లలో పనిచేసే వాళ్లకూ వర్తిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

డిప్రెషన్ : మిగతా వాళ్లతో పోలిస్తే నైట్​షిఫ్ట్​లలో పని చేసేవారు ఎక్కువగా మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్రలేమి, సామాజిక జీవితానికి దూరంగా ఉండడం కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్​తో సమయం గడపలేకపోవడం మొదలైన కారణాల వల్ల వాళ్లు ప్రశాంతంగా ఉండలేరని అంటున్నారు. తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల వారిలో ఒంటరితనం, మానసిక అలసట, డిప్రెషన్ లాంటివి పెరుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

గుండె జబ్బులు : నిద్ర కేవలం విశ్రాంతి కోసమే కాదు. ఆ నిద్రలోనే రక్తనాళాలు స్వయంగా రిపేర్ చేసుకుంటాయట. ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మేల్కొని ఉండడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం గుండె ఆరోగ్యంపై పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పని ఒత్తిడి, అధిక పని గంటలు, నైట్​షిఫ్ట్​ల కారణంగానే గుండెపోటుతో మరణించిన వారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారని WHO పేర్కొంది.

విటమిన్ డి కి దూరం : సూర్మరశ్మి ద్వారా మన శరీరానికి విటమిన్ డి సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో మిగతా వారితో పోలిస్తే నైట్​షిఫ్ట్​లో పనిచేసే వాళ్లపై సూర్యరశ్మి పడడం తక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా, వాళ్ల శరీరంలో క్యాల్షియం శాతం తగ్గడంతో పాటు వివిధ రకాల క్యాన్సర్లకూ దారి తీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

దీర్ఘకాలిక సమస్యలు : నైట్​షిఫ్ట్​లలో పనిచేసేవారు వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో జీవక్రియల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో శరీరంలో ఇన్సులిన్, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిల్లో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని అంటున్నారు. అలాగే, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఇలా నైట్​షిఫ్ట్​లో పనిచేయడం వల్ల ఇంకెన్నో శారీరక, మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యపరంగా ఏ మాత్రం తేడా కనిపించినా అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఇవి పాటించండి : ఉద్యోగరీత్యా నైట్​షిఫ్ట్​లలో పనిచేసేవాళ్లు తమ ఆరోగ్య విషయంలో, జీవనశైలిలో పరంగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

  • నైట్​షిఫ్ట్ ముగిసిన తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేసి హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోమంటున్నారు నిపుణులు.
  • షిఫ్ట్ టైం బట్టి మీ భోజన సమయాలను సరైన విధంగా ప్లాన్ చేసుకోమని చెబుతున్నారు. రోజూ క్రమం తప్పకుండా ఆ వేళల్లోనే భోజనం చేయడం అలవాటు చేసుకోమని సూచిస్తున్నారు. దీంతో శరీరం నెమ్మదిగా ఈ పద్ధతికి అలవాటు పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ప్రొటీన్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోమంటున్నారు. ఇందుకోసం తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, గుడ్లు తీసుకుంటే మేలట.
  • భోజనం చేయకుండా ఖాళీ కడుపుతో పడుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు. ఆకలిగా అనిపించకపోతే కనీసం ఒక గ్లాసు పాలు తాగి పడుకోవడం మంచిదట. దీనివల్ల సులభంగా నిద్ర పడుతుందని చెబుతున్నారు.
  • నైట్​షిఫ్ట్​ల్లో కాఫీ లేదా టీ, కూల్​డ్రింక్స్ లాంటివి తాగడం తగ్గించాలని University of St. Augustine Health Sciences పేర్కొంది. వాటికి బదులు కాఫీ బ్రేక్స్​లో తాజా పండ్ల రసాలు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలట.
  • క్రమం తప్పకుండా యోగా, వ్యాయామం, ధ్యానం మొదలైనవి చేయడం ద్వారా అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా శక్తిని పొందుతారని తెలియజేస్తున్నారు.
  • వీకెండ్స్​ల్లో మీ సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు కేటాయించమంటున్నారు. దీని ద్వారా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి మీకు కాస్త విశ్రాంతి లభిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

NIGHT SHIFT CAUSING MAJOR PROBLEMS
EFFECTS OF WORKING NIGHT SHIFTS
OBESITY AND DIABETES
WAYS TO DEAL WITH NIGHT SHIFTS
NIGHT SHIFTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.