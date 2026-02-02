ETV Bharat / health

మీ ఆహారంలో ఇవి లేకుంటే - ఎత్తు, బరువు సమస్యలు తప్పవట!

- నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత అభిజీత్ బెనర్జీ - విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచన

Malnutrition in India
Malnutrition in India (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 2:14 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Malnutrition in India : జనాభాలో రెండో అతిపెద్ద దేశం భారత్. ఇక్కడ సరైన తిండికే నోచుకోని వారు చాలామందే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, గర్భిణులు, బాలింతలు, అయిదేళ్లలోపు పిల్లలు దీని వల్ల ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు. అలాగే, సరైన ఆహారం అందక అర్ధంతరంగా తనువు చాలిస్తున్న పిల్లలూ ఎక్కువ. ఈ మరణాలకు పౌష్టికాహార లోపమే ప్రధాన కారణమని పలు అధ్యయనాలు సృష్టం చేశాయి. నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత అభిజీత్ బెనర్జీ కూడా ఇదే చెబుతున్నారు. భారతదేశానికి పౌష్టికాహార లోపమే అతిపెద్ద సమస్య అని పునరుద్ఘాటిస్తున్నారు. మరి, ఈ పౌష్టికాహార లోపానికి ఎలా అధిగమించాలో, బెనర్జీ ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రజల ఆహారంలో ప్రొటీన్ల లోపం ఎక్కువగా ఉందని, దాని వల్ల ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదువుతున్నాయని అభిజీత్ బెనర్జీ చెబుతున్నారు. దేశ ప్రజలకు చౌకధరల దుకాణాల ద్వారా లభిస్తున్న బియ్యం, గోధుమలు సరిపోవని పేర్కొన్నారు. ప్రొటీన్లు, విటమిన్ల మిళితమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా బడి పిల్లలకు గుడ్లు ఇవ్వడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో పోషకాహారం అందించవచ్చని సూచించారు.

చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా 2025 నివేదిక ప్రకారం :

పోషకాహార లోపంతో పిల్లలకు ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ తగినంతగా అందట్లేదు. 35.5% పిల్లల్లో పెరుగుదల లోపాలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్య పట్టణ ప్రాంతాల్లో 30.1%, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 37.3% మందిలో ఉంటోంది. అలాగే, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని పిల్లలు దేశ వ్యాప్తంగా 19.3% ఉన్నారు. 10-14 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో డి విటమిన్ లోపం 23.9 %, జింక్ లోపం 31.7% మందిలో ఉంది. 10-19 ఏళ్ల పిల్లల్లో ప్రీ డయాబెటిక్ 10.4 % ఉండగా, ఇప్పటికే మధుమేహం ఉన్నవారు 0.6 % మంది ఉన్నారు. రక్తంలో అధిక కొవ్వు 3.7% మందికి, బీపీ 4.9 % మందికి ఉంటోంది.

Global Hunger Index 2025 : 2025 గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్‌లో భారత్ 123 దేశాలలో 102వ స్థానంలో నిలిచింది. GHI ప్రమాణాల ప్రకారం 25.8 స్కోరుతో భారతదేశం తీవ్రమైన ఆకలి స్థాయిని కలిగి ఉంది.

చైల్డ్ వేస్టింగ్ : ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని పిల్లలు సుమారు 18.7% ఉన్నారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉంది.

చైల్డ్ స్టంటింగ్ : వయస్సుకు తగ్గ ఎత్తు లేని ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలు సుమారు 32.9% మంది ఉన్నారు.

పోషకాహార లోపం : దేశ జనాభాలో దాదాపు 12% మందికి తగినంత కేలరీల ఆహారం లభించక పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు.

శిశు మరణాల రేటు : ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల మరణాల రేటు 2.8 శాతంగా ఉంది

ప్రధాని మోదీ మెచ్చిన పండు - ఈ 'మిరాకిల్​ ఫ్రూట్​' గురించి మీకు తెలుసా?

పోషకాహారం ఎందుకు అవసరం : మానవుడి ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిలో పోషకాహారం చాలా అవసరం. ఇది కేవలం ఆకలిని తీర్చడమే కాకుండా, శారీరక పెరుగుదల నుంచి మానసిక వికాసం వరకు ప్రతి దశలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మెరుగైన పోషకాహారం వల్ల శిశువు, తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం, బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు, సురక్షితమైన గర్భధారణ, ప్రసవం, మధుమేహం, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదం తక్కువగా ఉండటంతోపాటు దీర్ఘాయువుతో ముడిపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలు బాగా నేర్చుకుంటారని, తగినంత పోషకాహారం ఉన్నవారు ఎక్కువ ఉత్పాదకతను కలిగి ఉంటారని World Health Organization అధ్యయనం పేర్కొంది.

ప్రధాన కారణాలు : ప్రస్తుతం భారతదేశం ఆర్థికాభివృద్ధిలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించి, ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నప్పటికీ పోషకాహారాన్ని అందించడంలో మాత్రం ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నట్లు వివిధ అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. దీనివల్ల ఎదుగుదల లోపించడం, రక్తహీనత, తక్కువ బరువు లాంటివి సమస్యలు దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే -5 నివేదిక ప్రకారం, ఇతర సామాజిక వర్గాలతో పోలిస్తే గిరిజన పిల్లలలో ఎదుగుదల లోపం, తక్కువ బరువు సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.

పేదరికం, ఆర్ధిక అసమానతలు : దేశంలో ప్రజలకు సరైన ఆహారం అందడమే ప్రగతి సూచిక, కానీ, ప్రస్తుతం దేశంలో పేదవారు తమ ఆదాయంలో 40 శాతం ఆహారంపై ఖర్చు చేస్తుండగా, ధనవంతులు 60 శాతం వెచ్చిస్తున్నారని అభిజీత్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. పేదలకు ఆదాయం పెరిగినప్పుడు పోషకాహారం కంటే ఆహారేతర వస్తువుల కొనుగోలు, ఇతర సౌకర్యాలకు ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చు చేస్తున్నారని తెలిపారు.

గ్రామీణ, పట్టణ అసమానతలు : గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా మెరుగైన పోషకాహార లభ్యత, అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు సరైన పారిశుద్ధ్యం, ఆహార సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అలాగే, గ్రామాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ సదుపాయాలు లేకపోవడం, నిరక్షరాస్యత, సంప్రదాయ పోషకాహార పద్ధతులపై ఆధారపడటం లాంటి సవాళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ప్రాంతీయ వైవిధ్యాలు : కేరళ, తమిళనాడు లాంటి కొన్ని రాష్ట్రాలు బలమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ప్రజారోగ్య వ్యవస్థలు కార్యక్రమాల అమలు ద్వారా పోషకాహార లోపాన్ని చాలా వరకు తగ్గించాయి. ఆర్థికంగా వెనకబడిన బిహార్, జార్ఖండ్, యూపీ లాంటి రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు.

లింగ అసమానతలు : మన దేశంలో లింగ ఆధారిత వివక్ష కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆడపిల్లలు పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ అసమానతలు బాలికల పోషకాహార, ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను ప్రత్యేకంగా పరిష్కరించే కార్యక్రమాలు అవసరం.

ఇవి కూడా :

  • జనాభా పెరుగుదల
  • ఆహార వృథా
  • సుస్థిరమైన వ్యవసాయ ఉత్పాదకత లేకపోవడం
  • రాజకీయ అస్థిరత
  • వాతావరణ మార్పులు
  • ఆహారపదార్థాల ధరల పెరుగుదల
  • కరవులు, వడగాలులు, వరదలు లాంటి ప్రకృతి విపత్తులు

ఆరోగ్య సమస్యలు :

  • వయస్సుకు తగ్గ బరువు, ఎత్తు లేకపోవడం
  • రక్తహీనత
  • ఆస్తమా
  • బ్రాంకైటిస్
  • శారీరక బలహీనత, అలసట
  • రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది
  • ఎముకలు, దంతాల సమస్యలు
  • దృష్టి సమస్యలు
  • చర్మం, జుట్టు సమస్యలు
  • థైరాయిడ్ సమస్యలు
  • ఆత్మన్యూనత
  • డిప్రెషన్

వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : భోజనంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతిరోజూ తృణధాన్యాలు, పప్పు దినుసులు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలట. అలాగే, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, కూల్ డ్రింక్స్, అదనపు ఉప్పు ఉన్న పదార్థాలను తగ్గించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. శరీరం హైడ్రేటెడ్​గా ఉండటానికి రోజుకు కనీసం 1.5 - 2 లీటర్ల నీరు తాగాలని పేర్కొంటున్నారు. ప్రొటీన్లు లభ్యత కోసం మాంసాహారులు గుడ్లు, చేపలు, మాంసంతో పనీర్, సోయా మొలకెత్తిన గింజలు, చిక్కుళ్లు ద్వారా తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేవలం ఆహారమే కాకుండా, రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం లేదా నడవడం వల్ల తీసుకున్న ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణమై ఒంటికి పడుతుందట. అలాగే, రోజుకు 7-8 గంటలు గాఢ నిద్ర శరీర కణజాలాల మరమ్మత్తుకు, మెదడు ప్రశాంతతకు అవసరమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

పిల్లల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :

  • పుట్టిన 1 గంటలోపు తల్లిపాలు ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తే, నవజాత శిశువుకు ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడుతుందని, నవజాత శిశువుల మరణాలను తగ్గిస్తుందని World Health Organization అధ్యయనం పేర్కొంది. పిల్లలకు 6 నెలలు ప్రత్యేకంగా తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల శిశువు, తల్లికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.
  • అయోడిన్​ ఉప్పు వాడితే పిల్లలకు సూక్ష్మ పోషకాలు అందడంతో పాటు, థైరాయిడ్ సమస్య తలెత్తదు.
  • పిల్లలు తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్లు, మినరల్స్​, ప్రొటీన్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇవి దృష్టిలోపం, అనీమియా నుంచి రక్షిస్తాయి.
  • వ్యాధుల నుంచి చిన్నారులను సంరక్షించేందుకు వ్యాక్సిన్లు వేయించడం తప్పనిసరి. కనీసం ఒక డోస్ BCG, మూడు డోస్​ల పోలియో, ఒక డోస్ మీజిల్స్ టీకాలు తప్పనిసరి.

ఆకలిని తీర్చడానికి ఆహార ధాన్యాలను అందించడం మాత్రమేకాదు, పోషకాహార లోపం తగ్గించడం అవసరం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంగన్​వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని అరికట్టవచ్చు. మహిళలకు సాధికారత కల్పించడం, వారిలో అవగాహన పెంపొందించడం ద్వారా కుటుంబంలో ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను తీసుకురావచ్చు-అభిజీత్ బెనర్జీ, నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత

ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు : భారతదేశంలో పోషకాహార లోపాన్ని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం మిషన్ పోషణ్ 2.0, ICDS- సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి సేవలు, పీఎం పోషణ్ లాంటి పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆకలిని తీర్చడానికి ఆహార ధాన్యాలను అందించడంతో పాటు పోషకాహార లోపం తగ్గించడం అవసరం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంగన్​వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పిల్లల్లో పోషకాహార లోపాన్ని అరికట్టవచ్చు. మహిళలకు సాధికారత కల్పించడం, వారిలో అవగాహన పెంపొందించడం ద్వారా కుటుంబంలో ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను తీసుకురావచ్చు.

పోషకాహార అంతరంతో వ్యాధులు : పోషకాహారం అంతరాలతో పెరిగి పోతున్న జీవనశైలి వ్యాధులను అరికట్టేందుకు ఆరోగ్య సప్లిమెంట్లపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని 2025-26 ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది. ఇందుకోసం ఆహార సంబంధిత సంస్కరణలను తేవాలని తెలిపింది. వైద్యపరంగా అందించే చికిత్సలకు ఎనర్జీ, పోషక పానీయాలు, ఒత్తిడి తగ్గించే సూత్రీకరణలు, బరువు తగ్గించే పానీయాలు సమానం కాదని ప్రజలకు అవకాశం కల్పించాలట!

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ట్రెడిషనల్ ఫుడ్​తో ఆరోగ్యంగా - మన పూర్వీకులు హెల్తీగా ఉండడానికి ఇవే కారణమట!

శరీరాన్ని నడిపించే కొలెస్ట్రాల్! - 'నూనె' వెనకున్న వాస్తవాలేంటో తెలుసా?

TAGGED:

MALNUTRITION IN INFANTS AND WOMAN
WHO DOES MALNUTRITION AFFECT
SYMPTOMS OF MALNUTRITION
UNDERNOURISHMENT CAUSES
NUTRITIONAL DEFICIENCY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.