మెదడుకు మైక్రాన్ చికిత్స - మరింత డీప్గా పరిశోధనలు!
- కీలక రీసెర్చ్ చేస్తున్న ఐఐటీ మద్రాస్లోని ఎస్జీబీసీ విభాగం - బ్రెయిన్ చికిత్సలో భారీ మార్పులకు అవకాశాలున్నాయంటున్న నిపుణులు
IIT Madras Unveils 3D Human Brain Map : మానవ శరీరంలోని గుండె, కళ్లను అత్యంత సూక్ష్మస్థాయిలోనూ వైద్యులు చూడగలుగుతున్నారు. చికిత్సలు చేస్తున్నారు. మరి, మెదడును అంతే సూక్ష్మ స్థాయిలో చూడగలుగుతున్నారా? అంటే, లేదనే సమాధానమే వస్తోంది. కపాలంలో ఉండే ఈ భాగంపై ఇప్పటి వరకూ విస్తృతస్థాయి సూక్ష్మ పరిశోధనలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఐఐటీ మద్రాసు ఈ అంశాన్ని సవాల్గా తీసుకుని పరిశోధనలు సాగిస్తూ, పురోగతి సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మెదడు లోపలి భాగాల్లోని కణజాలాల అమరిక, ప్రవర్తనపై ఐఐటీ మద్రాస్ చేసిన పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఐఐటీ మద్రాస్లోని సుధా గోపాలకృష్ణన్ బ్రెయిన్ సెంటర్(ఎస్జీబీసీ) కీలక పరిశోధనల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. మెదడు లోపలి పొరల్లో కణజాల ఆకృతి ఎలా ఉంది? సాధారణ వ్యక్తుల్లో, జబ్బుపడిన వారిలో కనిపించే మార్పులేంటనేది అత్యంత సూక్ష్మంగా పరిశీలన చేస్తున్నారు. 3డీ ఇమేజీల్నీ తీస్తున్నారు. అమెరికాకు చెందిన పరిశోధకులతోపాటు వేలూరు క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీ, బెంగళూరు నిమ్హాన్స్, చెన్నై సవిత మెడికల్ కాలేజీ, మెడిస్కాన్ తదితర సంస్థలతో కలిసి ఈ పరిశోధనల్ని విస్తృతం చేశారు.
450 బ్రెయిన్ల సేకరణ : ఎస్జీబీసీ పరిశోధకుల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మెదడులోని భాగాన్ని ఎంఆర్ఐ ద్వారా చూడగలుగుతున్నారు. ఇందులో మిల్లీమీటర్ల స్థాయి వరకే చూడొచ్చు. మెదడులోని కణజాలాల్ని బాగా చూడాలంటే మైక్రాన్ల సైజుకు వెళ్లాలి. ఒక్కో కణజాలం 5-10 మైక్రాన్లు ఉంటుంది. అంటే, మానవుని వెంట్రుకలో 5-10వ వంతు. ఆ స్థాయిలో కణజాలాన్ని, అందులోని మార్పుల్ని వైద్యులు చూడగలిగినప్పుడే మెదడుకు కచ్చితమైన చికిత్స ఇవ్వగలరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసమే ఎస్జీబీసీలో అధునాతన యంత్రాలతో ఇమేజింగ్ వ్యవస్థ తెచ్చారు. దీనిపై ఇంజినీరింగ్, వైద్య, సాంకేతిక, ల్యాబొరేటరీ తదితర విభాగాలకు చెందిన నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు. పరిశోధన కోసం ఇప్పటివరకు 450 మంది చనిపోయిన వారి మెదడుల్ని సేకరించారు. వీటిలో పిండం దశ నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు వరకు ఉన్నాయి. వాటిని అధునాతన యంత్రాల్లో నిల్వ ఉంచి సూక్ష్మంగా పరిశోధిస్తున్నారు.
న్యూరాలజీ, అనుబంధ విభాగాలకు సంబంధించి ఇదో కీలక పరిశోధన. మెదడును మరింత క్షుణ్ణంగా చూడగలిగితే వైద్యంలో అద్భుతాలు జరగొచ్చు. మా పరిశోధన ద్వారా భవిష్యత్తులో వైద్యవిధానాల్లో పెనుమార్పులు రావడానికి అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఔషధాల ఉత్పత్తికి ఆస్కారముంది. ఫలితంగా కొన్ని కోట్ల మందికి మంచి జరగొచ్చు. వాణిజ్యపరంగా కొత్తమార్గాలు తెరచుకోవడంతోపాటు బ్రెయిన్ ఇమేజింగ్లో డేటా సెట్స్ అనలైజర్లు పెరగడంతో పాటు మెదడుపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరిగేందుకు ఊతమిస్తుంది - ప్రొఫెసర్ మోహనశంకర్ శివప్రకాశం, ఎస్జీబీసీ హెడ్
వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎలా ఉంది? : ఈ పరిశోధనల్లో భాగంగా తల్లి గర్భంలో ఉన్న పిండం మెదడు లోపలి భాగాలు వివిధ వారాల్లో ఎలా ఉంటాయనేది సూక్ష్మంగా కణజాలస్థాయిలో 3డీ మ్యాపుల్ని ఈ ఏడాది విడుదల చేశారు. ఈ ప్రయత్నం ప్రపంచంలోనే తొలిసారి అని అక్కడి పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పుట్టిన బిడ్డ నుంచి పెద్ద వయసుల వారి వరకు మెదడు లోపలి భాగాలకు 3డీ ఇమేజీల్ని తీస్తున్నారు. సాధారణ వ్యక్తుల్లో కణజాల స్థాయిలో మెదడు ఎలా ఉంది? రేబిస్, కొవిడ్, అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధులున్న వారిలో మెదడు కణజాలస్థాయిలో వచ్చిన మార్పులేంటి? అనే విషయాలు అంచనా వేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఈ ఫలితాల్ని విడుదల చేసేందుకు ముందుకెళ్తున్నారు.
డేటా దాచే రహస్యం కోసం : ఒక మనిషి మెదడు సుమారు 2.5 పెటాబైట్స్ (పీబీ) మెమరీ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని అంచనా. అంటే.. 2.5 కోట్ల గిగాబైట్ల మెమరీ. ఇంత డేటాను మెదడు ఎలా దాచుకోగలుగుతోంది? మనిషి మెదడులోని అమరిక దీనికి ఎలా సహకరిస్తోందనేది ఎస్జీబీసీ చేస్తున్న మరో ఆసక్తికర పరిశోధన. ఈ పరిశోధనల తర్వాత అతితక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ స్టోరేజీ సాంకేతికతపై దృష్టి సారించే అవకాశాలున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇందులో వేగవంతమైన ఫలితాల్ని చూసేందుకు కృత్రిమమేధ సాంకేతికతనూ వాడుతున్నారు.
