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UTI ఇన్ఫెక్షన్​ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? - కిడ్నీలకే ముప్పు కావచ్చట!

మూత్ర విసర్జనలో ఇబ్బందా? - UTI లక్షణాలు, కిడ్నీలపై దాని ప్రభావం ఉంటుందన్న నిపుణులు!

UTI Symptoms Kidney Damage
UTI Symptoms Kidney Damage (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 4:38 PM IST

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UTI Symptoms Kidney Damage : మూత్రం పోసేటప్పుడు స్వల్ప మంట, తరచుగా, అత్యవసరంగా మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం వంటి లక్షణాలు సాధారణ UTI (యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్) సంకేతాలు కావచ్చు. వీటిని సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స తీసుకోకపోతే, ఇన్ఫెక్షన్ మూత్రపిండాలకు వ్యాపించి తీవ్ర నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.

చాలా మంది దీనిని ఒక తాత్కాలిక సమస్యగా భావించి వదిలేస్తుంటారు. కానీ, పైకి సాధారణంగా కనిపించే ఈ చిన్న ఇబ్బంది వెనుక, అప్పటికే ఒక తీవ్రమైన యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్‌ఫెక్షన్ (UTI) ముదురుతూ ఉండవచ్చు. శరీరానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న అసౌకర్యంలా అనిపించే ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది కాలక్రమేణా శరీరంలోని అత్యంత కీలకమైన అవయవమైన కిడ్నీల ఆరోగ్యానికే ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.

UTIs అంటే? : యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు (UTIs) అత్యంత సాధారణ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లలో ఒకటి. ఇవి సాధారణంగా మూత్రం అర్జంట్‌గా రావడం, పదేపదే రావడం, మూత్రం పోసేటప్పుడు మంట లేదా నొప్పితో కూడి ఉంటాయి. అయితే, వీటిలో దాగి ఉన్న అసలు ప్రమాదం ఇవి ఎంత తరచుగా వస్తాయనే దానిలోనే కాదు, ఇవి శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు (ముఖ్యంగా కిడ్నీలకు) వ్యాపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే, బ్యాక్టీరియా మూత్రాశయం (బ్లాడర్) నుంచి కిడ్నీల వరకు పైకి పాకే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల సులభంగా నయం చేయగల ఇన్‌ఫెక్షన్ కాస్త, 'పైలోనెఫ్రైటిస్' అనే తీవ్రమైన పరిస్థితిగా మారుతుంది. ఇది కిడ్నీలకు శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగించడమే కాకుండా, కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకంగా కూడా పరిణమించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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అసౌకర్యం ప్రమాదంగా మారినప్పుడు : మూత్రం పోసేటప్పుడు వచ్చే మంట, మసకగా మూత్రం రావడం లేదా తేలికపాటి కడుపునొప్పి వంటి ప్రారంభ లక్షణాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. కానీ, ఇన్​ఫెక్షన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలు మరింత తీవ్రమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ్వరం, వణుకు, వెన్నునొప్పి, వికారం వంటివి కేవలం లక్షణాల తీవ్రతను మాత్రమే సూచించవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవి మూత్రపిండాలు తీవ్రమైన ఇన్​ఫెక్షన్​కు గురవుతున్నాయనడానికి స్పష్టమైన సంకేతమంటున్నారు.

మూత్రపిండాలు కేవలం వ్యర్థాలను వడపోయడమే కాకుండా, రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయి. శరీరంలో ద్రవాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. అవసరమైన ఖనిజాలను కాపాడతాయి. అయితే, UTI ఇన్​ఫెక్షన్ కిడ్నీలకు చేరినప్పుడు, అక్కడ వచ్చే వాపు వల్ల ఈ విధులు దెబ్బతింటాయి. ఇన్​ఫెక్షన్లు పదేపదే రావడం లేదా తీవ్రంగా మారడం వల్ల కిడ్నీలపై శాశ్వత మచ్చలు ఏర్పడటమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధికి దారితీయవచ్చు. ఈ దుష్పరిణామాలు తరచుగా నిశ్శబ్దంగా అభివృద్ధి చెంది, చాలా ఆలస్యంగా బయటపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడని లక్షణాలు :

మూత్ర విసర్జనలో వచ్చే ప్రారంభ మార్పులు : మూత్రం పోసేటప్పుడు వచ్చే మంట, చాలా తక్కువ మూత్రం వస్తున్నప్పటికీ పదేపదే వెళ్లాలనే బలమైన కోరిక కలగడం లేదా మూత్రం మసకగా, దుర్వాసనతో రావడం వంటివి ఇన్​ఫెక్షన్ మొదలవడానికి ప్రధాన సంకేతాలంటున్నారు నిపుణులు.

తగ్గకుండా ఉండే అసౌకర్యం : కడుపు కింది భాగంలో ఒత్తిడి లేదా పెల్విక్ (నడుము/పొత్తి కడుపు) ప్రాంతంలో వచ్చే నొప్పి లేదా రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు తగ్గకుండా ఉంటే, ఆ ఇన్​ఫెక్షన్ దానంతట అదే తగ్గడం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

శరీరం అంతటా కనిపించే లక్షణాలు : జ్వరం, తీవ్రమైన అలసట లేదా వణుకు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఇన్​ఫెక్షన్ కేవలం కింది మూత్రనాళానికే పరిమితం కాకుండా మరింత పైకి వ్యాపిస్తోందని అంటున్నారు.

వెన్నునొప్పి లేదా పక్కటెముకల కింద నొప్పి : వెనుక భాగంలో లేదా పక్కల్లో వచ్చే నొప్పి చాలా ఆందోళనకరమైనది. ఇది సాధారణ మూత్రాశయ ఇన్​ఫెక్షన్ మాత్రమే కాదు, అది కిడ్నీల వరకు చేరిందని సూచిస్తుంది.

వికారం, వాంతులు : వికారం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు శరీరం ఒక తీవ్రమైన ఇన్​ఫెక్షన్​తో పోరాడుతోందని తెలియజేస్తాయి. అందుకే, డాక్టర్లును వెంటనే సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కాలయాపన చేయకూడదు : యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్​ఫెక్షన్లను (UTIs) యాంటీ బయాటిక్స్, సరైన పద్ధతిలో నీళ్లు తాగడం ద్వారా సులభంగా నయం చేయవచ్చు. కానీ, ఆలస్యం చేయకూడదు. ప్రారంభ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల సులభంగా నివారించదగిన సమస్య కాస్తా తీవ్రమైనదిగా, కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చేదిగా మారుతుంది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470195/

https://www.kidneyfund.org/all-about-kidneys/other-kidney-problems/kidney-infection

https://www.kidney.org/kidney-topics/urinary-tract-infections

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