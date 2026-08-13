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పసుపు పరమౌషధం! - ICAR నివేదికలో ఆసక్తికర విషయాలు!!

- పసుపులో అద్భుత ఔషధ గుణాలెన్నో ఉన్నాయన్న భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి తాజా నివేదిక

Turmeric
Turmeric (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2026 at 4:17 PM IST

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Turmeric Health Benefits : ఆహారంలో, ఔషధాల్లో, సంప్రదాయాల్లో, సౌందర్య పోషణలో.. ఇలా పసుపును అనేక రకాలుగా ఉపయోగిస్తుంటాం. పసుపు రంగుకు ప్రామాణికంగా భావించే క్రియాశీల మూలకమైన కర్క్యుమిన్​లో అద్భుత ఔషధ గుణాలున్నాయని, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయని భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి (ICAR) తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో.. కాలేయం, మూత్రపిండాలు, క్లోమ గ్రంథుల మెరుగుదలకు ఇది తోడ్పడుతుందని.. ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (IIMR), సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ సైన్సెస్ (CCRAS) వంటి సంస్థల శాస్త్రీయ అధ్యయనాల్లో రుజువైందని పేర్కొంది. ఈ అధ్యయన నివేదికను ICAR కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.

ఔషధాల తయారీలో : CCRAS 15 వ్యాధులకు పసుపు ముఖ్య పదార్థంగా 22 మందులను తయారుచేసి, వాటిపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించింది. వీటి ఆధారంగా మధుమేహం, రక్తహీనత, మైగ్రెయిన్, సోరియాసిస్, ఎసిడిటీ, కంటి సమస్య, కామెర్లు, పైల్స్, రక్తంలో యూరియా, మెంటల్ రిటార్డేషన్, కిడ్నీలో రాళ్లు తదితర వ్యాధుల నివారణకు ప్రయోగాలు చేసింది. ఆ మందుల్లో సప్తవింశతిక గుగ్గులు, పసుపు చూర్ణం, నిశా ఆమ్లాకి చూర్ణం, చంద్రప్రభా వటి, నిషాకటాకారి కషాయం, అశ్వగంధ ధృత్, పునర్నవాది మండూరం, పథ్యాది ఘృత చూర్ణం, పంచతిక్త గుగ్గులు తైలం, పిప్పల్యాద్యసవం, హరిద్రాఖండ, కళ్యాణక ఘృత, నల్పామరాది తైలం, జాత్యాది ఘృత, జాత్యాది తైలం, నింబాది చూర్ణం, బ్రహ్మ రసాయన్ లాంటి ఉన్నాయట. ఇవి ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తున్నట్లు రుజువైంది.

  • పసుపులోని మరిన్ని విశిష్టతలను కనుగొనేందుకు పుణెలోని అగార్కర్​ రీసెర్చ్ ఇన్​స్టిట్యూట్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్, మాలిక్యులర్ బయోలాజికల్, ఫైటోకెమిస్ట్రీ ప్రోఫైలింగ్​పై అధ్యయనం చేస్తోంది.

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కర్క్యుమిన్​పై అధ్యయనాలు : సరైన కర్క్యుమిన్ శాతం ఉన్న పసుపు రకాలపై IISR పరిశోధన చేసింది. ప్రతిభ, ప్రగతి, అలెప్పి సుప్రీం, రోమా, రాజేంద్ర సోనియా వంటి రకాలలో 5 శాతం కంటే ఎక్కువగా కర్క్యుమిన్ ఉందని పేర్కొంది.

పసుపుతో బహుళ ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రాచీన గ్రంథాలతోపాటు శాస్త్రీయ అధ్యయనాల్లోనూ ఇది రుజువైంది. దాని ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించే కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ పసుపు బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది. ఔషధ గుణాలపై చైతన్యంతో వాడకం పెరుగుతోంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకొని పసుపు సాగును పెద్ద ఎత్తున పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. రైతులు, కొనుగోలుదారులు, ఎగుమతిదారులకు, ఆహార, సౌందర్య సాధనాల, ఔషధ ఉత్పత్తుల సంస్థలకు పసుపు విశిష్టతలపైనా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం - భవానీశ్రీ, జాతీయ పసుపుబోర్డు కార్యదర్శి

దేహానికి మేలు చేస్తూ : పసుపు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై కోజికోడ్​లో IISR విస్తృత స్థాయిలో అధ్యయనాలు చేసింది. పసుపు, దాల్చిన చెక్కల మిశ్రమాన్ని వివిధ మోతాదుల్లో డయాబెటిస్ ఉన్న జంతువులపై పరీక్షించింది. కిలో బరువుకు 150 మిల్లీ గ్రాముల చొప్పున ఇవ్వగా.. రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు తేలింది. దీనికి రక్తంలోని కొవ్వును కరిగించే గుణముందని గుర్తించింది. దాంతో పాటు క్లోమం (పాంక్రియాస్) నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా సమర్థంగా పనిచేసేలా మార్చినట్లు నిర్ధారించింది. కాలేయం, మూత్రపిండాల్లో వాపును తగ్గించింది. లివర్​లో ఇన్​ఫెక్షన్లను నిరోధించడం, కాలేయం సమర్ధంగా పనిచేసేలా చేయడం, ఎముకల దృఢత్వానికి ఉపయోగపడింది. రక్తహీనత, సోరియాసిస్, కంటి వాపును నివారించవచ్చని, పైల్స్​ను నయం చేయొచ్చని, కిడ్నీలో రాళ్లను కరిగించొచ్చని రుజువైంది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3302_kH4Bo7.pdf?source=pqals

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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