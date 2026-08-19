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ప్రీ-డయాబెటిస్ - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!

ప్రీ-డయాబెటిస్ అంటే? - ఈ దశలో మధుమేహాన్ని ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలుసా?

Pre Diabetes
Pre Diabetes (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2026 at 2:30 PM IST

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How to Reverse Pre Diabetes : ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలామంది మధుమేహం బారినపడుతున్నారు. స్కూల్​, కాలేజీకి వెళ్లే సమయంలో ఆట పాటలతో ఆనందంగా ఉండే వారు, జాబ్​లో చేరినప్పటి నుంచి పని ఒత్తిడితో కుంగిపోతున్నారు. కూర్చుని చేసే పనే అయినా రోజంతా ఏదో తెలియని అలసట, నీరసంతో కాలం గడిపేస్తున్నారు. దీంతో శరీరంలో బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకుంటే రక్తంలో చక్కెర మోతాదులు పెరిగాయని, డయాబెటిస్​కి దగ్గర్లో ఉన్నారని తెలియజేస్తున్నారు. దీన్ని ప్రీ డయాబెటిస్ అంటారు. ఈ క్రమంలో దీన్ని సరైన సమయంలో గుర్తిస్తే.. డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా చూసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గ్లూకోజ్ మోతాదులు : ముందస్తు మధుమేహంలో గ్లూకోజు మోతాదులు సాధారణం కంటే కొంత ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరగడుపున గ్లూకోజ్ స్థాయులు 100-125, భోజనం చేసిన 2 గంటల తర్వాత 140-200 మధ్య ఉంటే ముందస్తు మధుమేహం ఉన్నట్లు అని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇది మధుమేహం కాదు కదా అని చాలామంది కొట్టిపారేస్తుంటారు. ఇది దీర్ఘకాలం కొనసాగితే గుండె, కిడ్నీ జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండెపోటు, రక్తనాళాలు, నరాలు, చూపు దెబ్బతినడం, ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యలు రావొచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.

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ప్రధాన కారణాలు : జన్యుపారంపర్యత, అధిక కొవ్వు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం, ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్ తినడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, తీవ్ర ఒత్తిళ్లు, నిద్రలేమీ ముఖ్య కారణాలంటున్నారు నిపుణులు

లక్షణాలు :

  • పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం
  • శక్తి, ఉత్సాహం తగ్గిపోవడం
  • జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత లోపించడం, సరిగా ఆలోచించలేకపోవటం
  • ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి తినాలనిపించడం
  • నిద్రలేమి సమస్యలు
  • స్వల్పంగా నిరాశ, దిగులు
  • బట్టతల ముందుగానే రావటం

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ముందస్తు మధుమేహం నుంచి తిరిగి సాధారణ స్థితికి రావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకోవాలని అంటున్నారు. వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. జీవనశైలిలో మార్పులు లేకుంటే, ప్రీ డయాబెటిస్ ఉన్న పెద్దలు, పిల్లలకు టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని mayoclinic పేర్కొంది.

ఆహారం : కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు, కార్బోహైడ్రేట్లను తగ్గించాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలట. ఈ క్రమంలో దంపుడు బియ్యం, గోధుమలు, జొన్నల లాంటి పొట్టు తీయని ధాన్యాలు తినొచ్చని చెబుతున్నారు. వీటిలోని పీచు గ్లూకోజ్ త్వరగా రక్తంలో కలవకుండా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

వ్యాయామం : బరువు అదుపులో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ నడవడం, సైకిల్ తొక్కడం, వెయిట్​ లిఫ్టింగ్, స్విమ్మింగ్​ వంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా వారంలో కనీసం 150 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని Centers for Disease Control and Prevention పేర్కొంది.

మందులు వాడకం : మధుమేహంతోపాటు రక్తపోటు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఇది కూడా గుండె, కిడ్నీ సమస్యలకు దారి తీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే మందులు వాడాలని చెబుతున్నారు.

ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం : ఈ కాలంలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడే మధుమేహానికి అత్యంత ముఖ్య కారణాలని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. వీటిని అధిగమించాలంటే రోజూ కనీసం ఏడు గంటలు నిద్రపోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ధ్యానం, యోగా చేస్తూ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలని అంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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