సిజేరియన్ తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న వైద్యులు!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో సర్వసాధారణంగా సిజేరియన్లు - డెలివరీ తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా సీజేరియన్ నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చని సూచన!
Published : October 18, 2026 at 11:26 AM IST
How to Recover after C Section: మహిళల జీవితంలో మాతృత్వం ఓ వరం. అందుకే అమ్మ కావాలని అంతగా తపిస్తుంటారు. ఇక గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎన్నో కలలుకంటుంటారు. ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే ప్రసవం మరో ఎత్తు. ఎందుకంటే బిడ్డకు జన్మనివ్వడం అనేది పునర్జన్మ అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఆ కష్టం లేకుండా ప్రస్తుత రోజుల్లో సిజేరియన్ డెలివరీలు కామన్ అయ్యాయి. కానీ సిజేరియన్ కూడా మహిళకు అంత సులువు కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే సర్జరీ తర్వాత శరీరం సాధారణ స్థితికి రావడానికి మహిళలు ఎంతగానో కష్టపడాలని వివరిస్తున్నారు. అయితే డెలివరీ తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా సీజేరియన్ నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
విశ్రాంతిని మించింది లేదు!: ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత తల్లులు ఎంత విశ్రాంతి తీసుకుంటే అంత త్వరగా కోలుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కుట్లపై ఒత్తిడి పడకుండా అవి త్వరగా మానిపోవడానికి ఇది దోహదం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే ప్రసవించిన తొలినాళ్లలో చాలా సమయం పాపాయితోనే సరిపోతుందని.. వారికి పాలివ్వడం, డైపర్లు/దుస్తులు మార్చడం, నిద్రపుచ్చడం వంటి పనుల కారణంగా రోజంతా బిజీబిజీగా గడిచిపోతుందని.. దీంతో విశ్రాంతికి సమయం దొరకదంటున్నారు. అయితే ఇది ఇటు బాలింతలకు, అటు శిశువుకు.. ఇద్దరికీ మంచిది కాదంటున్నారు. కాబట్టి తల్లైన తొలినాళ్లలో నిద్రలేమిని, ఒత్తిడిని జయించాలంటే ఇతర పనులు పక్కన పెట్టి బుజ్జాయి పడుకున్నప్పుడే తల్లులు కూడా నిద్రకు ఉపక్రమించాలని సూచిస్తున్నారు.
పాలిస్తే: పాలిచ్చే ప్రక్రియ కొత్తగా తల్లైన మహిళలకు ఎంతో ప్రయోజనకరం అంటున్నారు నిపుణులు. ప్రసవానంతరం పెరిగిన బరువు తగ్గడానికి, వెంటనే మళ్లీ గర్భం ధరించకుండా ఉండడానికి.. ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే పిల్లలకు పాలిచ్చే క్రమంలో తల్లులు కూర్చునే పొజిషన్ కూడా కీలకమే అంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ముందుకి, వెనక్కి వంగిపోకుండా నిటారుగా కూర్చొని చిన్నారికి పాలివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సిజేరియన్ కారణంగా దీర్ఘకాలంలో నడుంనొప్పి రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇక తల్లులకు, చిన్నారులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండడం కోసం నిపుణుల సలహా మేరకు ఫీడింగ్ పిల్లోను కూడా వాడొచ్చని చెబుతున్నారు.
పోషకాహారం కావాల్సిందే!: సిజేరియన్ తర్వాత ఇది తినకూడదు, అది తాగకూడదు.. అన్న రూల్స్ చాలా ఇళ్లలో ఇప్పటికీ ఉంటుంటాయి. అయితే పాలిచ్చే తల్లులకు ఎలాంటి పథ్యాలు అవసరం లేదనే విషయాన్ని గమనించాలంటున్నారు. గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో సంపూర్ణ పోషకాలు లభించే పదార్థాలన్నీ ఎలాగైతే తీసుకుంటారో ప్రసవానంతరం కూడా వైద్యుల సలహాతో అలాగే తీసుకోవాలని, తద్వారా సిజేరియన్ నొప్పుల నుంచి సైతం త్వరగా కోలుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఇవి కూడా:
- సిజేరియన్ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు బరువులు ఎత్తడం వంటివి చేయొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మొదటి రెండు వారాల పాటు, 10 నుంచి 15 పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ బరువున్న దేనినీ ఎత్తవద్దని వెల్లడిస్తున్నారు.
- వైద్యులు సూచించిన మందులను నిర్దేశిత సమయం వరకు క్రమం తప్పకుండా వాడాలంటున్నారు. పాలిచ్చే తల్లులు కాబట్టి సొంతంగా ఎలాంటి మందులు వేసుకోకూడదని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు చిన్నారికి ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/7246-cesarean-birth-c-section
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/c-section-recovery/art-20047310
https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/caesarean-section/recovery/
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