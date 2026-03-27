'మైగ్రెయిన్'​ వేధిస్తోందా? - ఈ చిన్న మార్పులతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!

- మైగ్రెయిన్​కు పలు కారణాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరని సూచన!

Migraine (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 27, 2026 at 4:44 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 4:50 PM IST

How to Prevent Migraines : పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు, నిద్ర చాలనప్పుడు తలనొప్పిగా అనిపించడం మామూలే. ఇలాంటప్పుడు ఒక కప్పు కాఫీ/టీ తాగితే వెంటనే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. కానీ, మైగ్రెయిన్ వల్ల వచ్చే తలనొప్పి మాత్రం తలలో నరాలు చిట్లిపోతున్నాయా? ఎవరైనా సుత్తులతో బాదుతున్నారా? అన్నంతగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మైగ్రెయిన్ ప్రేరకాలను అర్థం చేసుకోవడం : మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం లేదా మన రోజువారీ అలవాట్లు ఒక్కోసారి మైగ్రెయిన్​కు దారితీయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. టైంకి భోజనం చేయకపోవడం, ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురికావడం వంటివి మైగ్రెయిన్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలని చెబుతున్నారు.

National Library of Medicine ప్రకారం, సాధారణ మైగ్రెయిన్ ప్రేరకాలు :

  • సమయానికి భోజనం చేయకపోవడం
  • సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం లేదా నిద్రలో తరచూ మెలకువ రావడం
  • ఆందోళన చెందడం
  • రాత్రిపూట ఫోన్ ఎక్కువగా చూడటం
  • నెలసరి సమయంలో హార్మోన్లలో వచ్చే మార్పులు
  • ఎండలో తిరగడం లేదా ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయడం
  • శారీరక శ్రమ తక్కువగా ఉండటం
  • జంక్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు లేదా ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు తినడం
  • చాక్లెట్, చీజ్ వంటి కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు

ఆహారపు అలవాట్లు : ఆహార నియమాలలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మైగ్రెయిన్​ను నివారించవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

క్రమబద్ధమైన భోజన సమయాలు : ఉదయం 9 గంటల లోపు అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో భోజనం, రాత్రి 8 గంటల లోపు భోజనం ముగించాలంటున్నారు నిపుణులు.

డీహైడ్రేషన్ కాకుండా : రోజుకు కనీసం 2-3 లీటర్ల నీరు తాగాలట.

ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం: ప్రతిరోజూ మీరు తీసుకునే ఆహారపదార్థాల్లో ప్రొటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం టోఫు, పనీర్, గుడ్లు, క్వినోవా, శనగలు, పప్పులు, పెరుగును చేర్చుకోమని చెబుతున్నారు.

అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులను తగ్గించండి : అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండే ఆహారాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, నూనెలో బాగా వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కెఫీన్ విషయంలో జాగ్రత్త : ఖాళీ కడుపుతో టీ లేదా కాఫీలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. వాటికి బదులుగా కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. పగటిపూట చాలా ఆలస్యంగా కెఫీన్ తీసుకోవడం వల్ల రాత్రిపూట నిద్రపోవడం కష్టమవుతుందని mayoclinic పేర్కొంది. దానివల్ల మైగ్రెయిన్ మరింత తీవ్రం కావచ్చని చెబుతుంది.

గింజలు, పండ్లను చేర్చుకోవడం : ప్రతిరోజూ 6-10 గుమ్మడి గింజలు, అలాగే 400 గ్రాముల పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పండ్ల రసాల కంటే పండ్లను నేరుగా తినడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

ప్రేరకాలను నివారించండి : చాక్లెట్, తియ్యని పానీయాలు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, మద్యపానం వంటి మైగ్రెయిన్ ప్రేరకాలను పరిమితం చేయామని University of California పేర్కొంది.

జీవనశైలి మార్పుల ప్రాముఖ్యత : ఆహార మార్పులతో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం అవసరం. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, ఒత్తిడిని తగ్గించి, హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా మైగ్రెయిన్ వల్ల వచ్చే తలనొప్పి తగ్గుతుందట. మంచి నిద్ర, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. రిలాక్సేషన్ వ్యాయామాలు, మైండ్‌ఫుల్‌నెస్, ధ్యానం చేయడం కూడా మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

nhs.uk ప్రకారం, వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? :

  • చూపు మందగించడం
  • తలనొప్పితో పాటు జ్వరం రావడం
  • మెడ పట్టేయడం
  • హఠాత్తుగా వచ్చే తీవ్రమైన తలనొప్పి
  • శరీరం సమతుల్యత కోల్పోవడం లేదా కళ్లు తిరగడం
  • వారానికి రెండు సార్ల కంటే ఎక్కువగా తలనొప్పి రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

