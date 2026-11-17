బాడీలో "కఫ దోషం" పెరిగిందా? - ఈ ఆయుర్వేద పథ్యాహారంతో తగ్గించుకోవచ్చట!
How to Control Kapha Dosha: వాత, పిత్త, కఫ దోషాలపై ఆధారపడి మానవ శరీర నిర్మాణం - ఇవి సమతుల్యంగా ఉంటే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం! - కఫ దోషాన్ని ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు!
Published : November 17, 2026 at 7:52 PM IST
ఆయుర్వేదం ప్రకారం మన శరీరంలో 3 రకాల దోషాలు ఉంటాయి. వాత, పిత్త, కఫ. ప్రతి దోషం ఒక నిర్ధిష్ట శారీరక పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ మూడు సమతుల్యంలో ఉన్నప్పుడే మానసిక, శారీరక స్థితి ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అయితే, మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా నేటి రోజుల్లో చాలా మందిలో 'కఫ దోషం' పెరిగిపోతుంది. ఇది పెరిగితే వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెరిగిన కఫ దోషాన్ని సహజసిద్ధంగా అదుపులోకి తెచ్చుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని ఆయుర్వేద కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవి సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కఫ దోషం అంటే: ఇది నీరు, భూమి మూలకాల వల్ల ప్రభావితమవుతుందని.. రోగనిరోధక వ్యవస్థకు కఫం బాధ్యత వహిస్తుందంటున్నారు. ఇది ఛాతి భాగంలో ఉంటుందని, శరీరానికి బలం, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుందంటున్నారు. అలాగే కణజాలాలు, కణాలను హైడ్రేట్ చేస్తుందని.. చర్మ సౌందర్యానికి కూడా కఫమే బాధ్యత వహిస్తుందంటున్నారు.
శరీరంలో కఫ దోషం ఎక్కువైతే: శరీరంలో వివిధ క్రియలను నిర్వర్తించే కఫ దోషం పెరిగినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- నోట్లో కఫం పేరుకుపోవడం
- ఎక్కువ సార్లు ఉమ్ము వేయడం
- నాలుక మీద తెల్లటి పదార్థం
- బద్ధకం, అలసట
- నిద్రమత్తు
- ఆయాసం
కఫ దోషాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి పాటించాల్సి నియమాలు: కఫ దోషాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే ఆహారం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- తీపి(స్వీట్లు, పంచదార), పులుపు(చింతపండు), ఉప్పు కలిగిన పదార్థాలను తినడం తగ్గిస్తే కఫ దోషం అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కారం, చేదు, వగరు వంటి మూడు రుచులు కలిగిన ఆహారాలను తినడం పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి కఫాన్ని తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- అదే విధంగా పరిమిత ఆహారం తీసుకోవాలంటున్నారు. పెరుగు మానేయాలని సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు.
- వేడివేడి ఆహారాలను తీసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే ప్రిజర్వేటివ్లు, చల్లని పదార్థాలు, మద్యపానాన్ని దూరం చేసుకోవాలంటున్నారు.
పథ్యాహారం: కఫ దోషాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఆయుర్వేద మూలికలు ఉపయోగించి చేసే పథ్యాహారం ఉపయోగపడుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ చెబుతున్నారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శొంఠి పొడి - 50 గ్రాములు
- పిప్పళ్ల పొడి - 50 గ్రాములు
- మిరియాల పొడి - 50 గ్రాములు
- నెయ్యి - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ముందుగా శొంఠి, పిప్పళ్లను విడివిడిగా నేతిలో దోరగా వేయించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం విడివిడిగా మెత్తని పొడిలా చేసి రెడీగా ఉంచాలి. అదే విధంగా మిరియాలను నేరుగా పొడి చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసి శొంఠి పొడి, పిప్పళ్ల పొడి, మిరియాల పొడి వేసి మూడూ కలిసేలా సరిగ్గా కలుపుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కలుపుకున్న పొడులను తడిలేని, గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఔషధం రెడీ అయినట్లే.
ఎలా తీసుకోవాలి:
- ఒక బౌల్లోకి పెద్దలకు 5 గ్రాములు(పెద్ద చెంచా), పిల్లలకు 3 గ్రాములు(అర చెంచా) చొప్పున తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ పొడిలోకి అర చెంచా నెయ్యి, చెంచా తేనే వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేలితో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ చప్పరించుకుంటూ మింగాలి. ఇలా రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకుంటే కఫ దోషం అదుపులో ఉంటుందని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ పేర్కొంటున్నారు.
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