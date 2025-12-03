"ప్రజారోగ్యానికి పావురాలతో ముప్పు నిజమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat / health

Pigeon
Pigeon (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 3, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Pigeon Health Problems in India : ఆనందం కోసం, విశ్వాసాలను అనుసరించి పావురాలను పెంచడం, వాటికి ఆహారం అందించడం భారత్​లో అనాదిగా సాగుతోంది. నగరాలు, పట్టణాల్లో పావురాల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంటోంది. అవి ఉన్నచోట మనుషులకు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తుండడం, కొన్ని సార్లు అవి ప్రాణాంతకంగా మారుతుండడం, వీటితో పోటీపడలేక వివిధ పక్షి జాతులు కనుమరుగడవ్వడం చర్చనీయాంశాలవుతున్నాయి. దీంతో పావురాల పెరుగుదలను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మరి పావురాలతో పొంచి ఉన్న ముప్పేంటి? ఆ సమస్యలను ఎలా అధిగమించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Pigeon
పావురాలు (Getty Images)

రెండేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ సుల్తాన్​బజార్ సమీపంలోని ఓ కబూతర్ ఖానాను (పావురాలకు దాణా వేసే ప్రాంతం) మూసేశారు. పావురాల వల్ల ఆ పరిసరాల్లోని ప్రజలకు శ్వాస సమస్యలు, అలర్జీలు రావడమే దీనికి కారణం. అంతేకాకుండా, ఇటీవల ముంబాయి నడిబొడ్డున ఉన్న దాదర్​తో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కబూతర్ ఖానాల్ని మూసేయాలని అక్కడి హైకోర్టు ఆదేశించింది. పావురాలను వేసున్న దాణా కుళ్లిపోవడం, దీంతో దుర్గంధం వ్యాపిస్తుండడం, పావురాల రెట్టలు, వాటి శరీరంపైన ఉండే సూక్ష్మజీవులు మనిషి ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావం చూపడమే ఇందుకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు.

నగరాలు, పట్టణాల్లో పావురాల వల్ల అపరిశుభ్రత పెరిగి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. దేశంలో చాలావరకు హైపర్ సెన్సిటివిటీ న్యుమోనైటిస్ కేసులకు పావురాలే కారణం. వీటి రెట్టలు, ఈకల నుంచి క్రిప్టోకోకస్, హిస్టో ప్లాస్మోసిస్ లాంటి శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రొటీన్లు విడుదలవుతాయి. వీటి వల్ల అనేక వ్యాధులు వస్తాయి. వీటిని పీల్చడం వల్ల వ్యాధినిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, వృద్ధులు, పిల్లల్లో అలర్జీలు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, మెదడువాపు తదితర రుగ్మతలు వస్తాయి - ఎంఎస్ గోపాలకృష్ణ, పల్మనాలజిస్టు, విజయవాడ

గణనీయంగా పెరుగుదల :

  • స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బర్డ్ -2023 రిపోర్టు ప్రకారం దేశంలో 2000 సంవత్సరం తర్వాత రాక్ పీజియన్ అనే జాతి పావురాల జనాభా 150 శాతానికి పైగా పెరిగింది.
  • భవనాలు, ఆకాశహర్మ్యాలు తదితర ఎత్తైన భారీ నిర్మాణాలు ఇవి గూళ్లు పెట్టుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి.
  • సులభంగా దాణా అందుతుండడంతో అటవీ, గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అర్బన్​లో వీటి సంతతి ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరుగుతోంది.
  • పట్టణాల్లో ఉండే పావురాలు ఏటా ఆరుసార్లు సంతానాన్ని కంటాయి. వీటిని వేటాడే జంతువులు, పక్షులు చాలా తక్కువగా ఉండడంతో నియంత్రణ సహజంగా జరగడం లేదు.
Pigeon
పావురాలు (Getty Images)

మీకు తెలుసా? :

  • పావురం రెట్టలు 60 రకాల వ్యాధులకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు
  • వీటి విసర్జకాలు అంటువ్యాధుల్ని కలగజేసే క్రిములకు వాహకాలుగా పనిచేస్తాయి.
  • వీటి ఈకల్లో ఉండే టిక్స్, మైట్స్, పేలు వంటివి హానిచేస్తాయి.
  • ఒక పావురం ఎగిరినప్పుడు, అది దాని రెక్కలను విప్పుతుంది. ఇది గాలిలో తేలియడే ప్రొటీన్లను విడుదల చేస్తుంది. అవి చాలా రోజుల వరకు గాలిలో ఉంటాయి. మనం వాటిని పీల్చినప్పుడు నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళతాయి.
  • వీటి ఈకల మీద 'డాండర్' (చుండ్రును పోలిన) అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇవి ఎగిరినప్పుడు గాలిలోకి చేరి, అక్కడున్న వారికి ఎలర్జీలకు కారణమవుతుంది.
  • ఆయాసం, దగ్గు, ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉన్నవారు వారి పరిసరాల్లో పావురాలు ఉన్నాయేమో చూడాలి.

ఈ చర్యలు తీసుకుందాం : పక్షులకు సొంతంగా ఆహారం సమకూర్చుకునే లక్షణం ఉంటుంది. దాన్ని మనమే తగ్గిస్తున్నామని విశాఖపట్నంకు చెందిన జంతు వైద్యుడు డా. శనివరపు సాయిశ్రీనివాస్ అంటున్నారు. పావురాలకు ఆహారం వేయడం మానస్తే, అవి జనావాసాల నుంచి దూరంగా వెళతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇళ్లలోకి రాకుండా తలుపులు, కిటికీలకు నెట్​లు బిగించాలని పేర్కొంటున్నారు. అపార్టుమెంట్లకు వలలు వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇళ్లలో పావురాలు రెట్టలు వేసే కిటికీలు, పైకప్పుల్ని మాస్క్​ ధరించి ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. అక్కడ క్రిమి సంహారాలను చల్లాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇళ్లపైన ఉండే వాటర్ ట్యాంకులకు కచ్చితంగా పై కప్పులు ఉంచాలంటున్నారు. అంతేకాకుండా, కబూతర్ ఖానాలను జన సమర్థం ఉండే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

