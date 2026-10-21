పన్ను నొప్పి, చిగుళ్ల వాపును లైట్ తీసుకుంటున్నారా? - గుండెజబ్బులు, మధుమేహాం వచ్చే అవకాశం!
-దంతాల సంరక్షణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రాణాంతక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 21, 2026 at 5:21 PM IST
How Oral health Affects the Body: చాలా మంది నోటి ఆరోగ్యం విషయంలో పెద్దగా శ్రద్ధ చూపించరు. పళ్లు పుచ్చిపోవడం, చిగుళ్ల వాపు వంటి సమస్యలను చిన్నవిగా భావించి నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇదే కోవకు చెందిన వారా? అయితే అలర్ట్ కావాలని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే నోటి ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వహిస్తే హార్ట్ ఎటాక్, డయాబెటిస్ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలు నోటి ఆరోగ్యానికి ఈ సమస్యలకు సంబంధం ఏంటి? ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సంబంధం ఏంటి?: మనం తినే ఆహార పదార్థాల్లో ఉండే చక్కెర, పిండి పదార్థాలు దంతాలపై పేరుకుపోయి "ప్లేక్" అనే జిగట పొరను ఏర్పరుస్తాయని.. ఇందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఆమ్లాలను విడుదల చేసి దంతాల పైపొరను దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పళ్లు పుచ్చిపోవడం, చిగుళ్లవాపు పెరిగి దంత సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటికి సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే నోటికే కాకుండా శరీరంలో ఇతర భాగాలకూ ప్రమాదమే అంటున్నారు. ప్రధానంగా గుండె, శ్వాసకోస సమస్యలపై ప్రభావం చూపుతుందని దంతవైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఏఏ సమస్యలు ఎదురవుతాయి:
నోరు, దవడ: పంటి వేరు వద్ద లేదా చిగుళ్లలో బ్యాక్టీరియా చేరి చీము గడ్డలా ఏర్పడుతుందని.. దీనివల్ల తీవ్రమైన నొప్పి వాపు అలాగే జ్వరం వస్తుందంటున్నారు. ముఖం వాస్తుందని.. తలనొప్పికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే దంతాలను పట్టుకునే ఎముక సైతం బలహీనపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
గర్భిణుల్లో సమస్యలు: గర్భిణుల్లో పీరియాంటైటిస్ అనే తీవ్రమైన చిగుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అవి శరీరంలో మంటలను ప్రేరేపిస్తుందని.. దీని వల్ల తక్కువ బరువుతో శిశువు జననం అలాగే నెలలు నిండకుండానే ప్రసవం.. వంటివి జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
గుండెపై: దంత సమస్యలు ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డిటీస్కు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దంతాలలోని బ్యాక్టీరియా రక్తంలోకి ప్రవేశించి గుండెలోపలి పొరలను లేదా కవాటాలను ఇన్ఫెక్షన్కు గురిచేస్తుందని.. ఇది గుండె పనితీరును దెబ్బతీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
మెదడు: అరుదైన సందర్భాల్లో దంతాల నుంచి వచ్చే బ్యాక్టీరియా రక్తప్రవాహం ద్వారా మెదడుకు చేరి మెదడు వాపునకు దారితీసి ప్రాణాంతక సమస్యలకు కారణం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
శ్వాసకోశ వ్యాధులు: నోటిలోని హానికర బ్యాక్టీరియా లాలాజలం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశించి శ్వాసకోస ఇన్ఫెక్షన్లకు, న్యూమోనియాకు దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు.
గొంతు: లుడ్విగ్స్ అంజినా దంతాల ఇన్ఫెక్షన్ పంటిలో మొదలై, గొంతు అలాగే మెడ కణజాలానికి పాకితే శ్వాసనాళం మూసుకుపోయే ప్రమాదకర పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
మధుమేహం: దంత సమస్యలు శరీరంలోని ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచుతాయని. దీనివల్ల డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడం కష్టమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
"నోటి ఆరోగ్యం మొత్తం శరీరానికి అద్దంపడుతుంది. రోజుకు రెండు సార్లు పళ్లు తోముకోవాలి. దంత సమస్యను గుర్తించిన వెంటనే దంతవైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన చికిత్స తీసుకోవాలి. లేదంటే శరీరంలోని ఇతర భాగాలపై ప్రభావం చూపి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి." - డాక్టర్ బి.రమేష్ నాయుడు, ఓరల్ అండ్ మేక్సిల్లోఫేషియల్ సర్జన్, ప్రభుత్వ సర్వజనాసుపత్రి, శ్రీకాకుళం
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:
- రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు, రెండు నిమిషాల పాటు బ్రష్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అలాగే సాఫ్ట్ బ్రిజిల్స్ ఉన్న బ్రష్లను వాడాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే వాటిని ప్రతి మూడు నెలలకు ఓసారి మార్చుకోవాలంటున్నారు.
- బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు నాలుకను కూడా సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు. లేదంటే, దానిపై బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- మరీ చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిదని వివరిస్తున్నారు. చల్లదనం వల్ల పంటిలోని డెంటిన్లో ఉండే సూక్ష్మనాళికలలో ద్రవం వేగంగా కదులుతుందని, దీనివల్ల పంటి నరానికి నేరుగా ఒక బలమైన ఒత్తిడి తరంగం చేరి జలదరింపు లేదా నొప్పి కలుగుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
పరిశోధనలు:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11731113/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9906023/
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
నోటి ఆరోగ్యం కీలకం - దంతాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అలవాట్లివే!
"జ్ఞానదంతం" తొలగిస్తే కంటిపై ప్రభావం? - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?