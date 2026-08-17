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ఇంట్లోనే బీపీ చెక్ చేసుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట!

- రక్తపోటు చెక్​ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు అప్పుడే పర్ఫెక్ట్​ రీడింగ్​ వస్తుందట!

BP check at Home
BP check at Home (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 17, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:26 PM IST

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How Often to Check Your BP at Home : గుండెపోటు, హార్ట్​ ఫెయిల్, పక్షవాతం వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు ఎటాక్ చేయడానికి మూలకారణం అధిక రక్తపోటు. ఇది కిడ్నీ వైఫల్యం, మానసిక సామర్థ్యం తగ్గడం, చిత్తవైకల్యం (డిమెన్షియా) వంటి మరెన్నో తీవ్రమైన సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజూ లేదా నెలకోసారైనా రక్తపోటు చెక్​ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. తద్వారా దానికి అనుగుణంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో రక్తపోటును చెక్​ చేసుకుంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రక్తపోటు నియంత్రణ : సాధారణంగా రక్తపోటు 120/80mmHg ఉండటం నార్మల్​ అయినప్పటికీ, సగానికి పైగా పెద్దవారిలో దీనికంటే ఎక్కువ రీడింగ్స్ ఉంటాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. తద్వారా రక్తపోటు రీడింగ్స్​ తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అర్థమవుతుంది. ఇప్పటికే అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారంతా వారానికి కనీసం మూడు సార్లయినా తమ రక్తపోటు స్థాయిలను స్థిరంగా, క్రమబద్ధంగా కొలుచుకోవడానికి ఇంట్లో ఒక బ్లడ్​ ప్రెషర్ మానిటర్​ను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బ్లడ్ ప్రెషర్ డైరీ : అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్న వారు తమ రక్తపోటు రీడింగ్స్​ను ఒకచోట రాసి పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒక వారంలోగా ఆ నంబర్లు పెరిగినా లేదా ఏవైనా మార్పులు కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని చెబుతున్నారు. ఈ సలహాను అన్ని వయసుల వారు, ముఖ్యంగా యువకులు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ రోజుల్లో 30 ఏళ్ల వయసులో ప్రారంభంలోనే హైపర్​ టెన్షన్ రావడం సర్వసాధారణమైపోయిందని పేర్కొంటున్నారు.

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రక్తపోటు రోజువారీ పరీక్ష : సాధారణంగా ప్రతిరోజూ రక్తపోటును పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం లేదట. కానీ, మీకు కొత్తగా అధిక రక్తపోటు ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే మాత్రం, మందుల మోతాదును సర్దుబాటు చేయడానికి మొదటి ఒకటి లేదా రెండు వారాల పాటు రోజుకు రెండు సార్లు (ఉదయం, సాయంత్రం) పరీక్షించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇంట్లో బీపీని చెక్ చేసుకుంటే : ఇంట్లోనే బీపీని చెక్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • రక్తపోటు చాలా ఎక్కువగా - అంటే 150/20 mmHg కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనితోపాటు ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, దీనివల్ల గుండెపోటు లేదా పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి మీ రక్తపోటును కొలవాలని cdc పేర్కొంది.
  • బీపీని చెక్ చేసుకోవడానికి కనీసం 30 నుంచి 45 నిమిషాల ముందు.. వ్యాయామం చేయడం, ధూమపానం, కాఫీ/టీ లేదా మద్యం సేవించడం, ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలని mayoclinic పేర్కొంది.
  • రక్తపోటును చెక్ చేసుకునే ముందు మూత్ర విసర్జన చేయాలట. మూత్రం నిల్వ ఉంటే రక్తపోటు రీడింగ్ కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
  • బీపీని చెక్ చేసుకోవడానికి ముందు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కనీసం ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు వాకింగ్ చేయడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం లాంటివి చేయాలని చెబుతున్నారు.
  • కచ్చితమైన రక్తపోటు రీడింగ్‌ తెలుసుకునేందుకు కనీసం నిమిషం తేడాతో మూడుసార్లు బీపీని కొలవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. మూడు రీడింగ్‌ల సగటు లెక్కించాలని తెలిపింది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:26 PM IST

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