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మీ వయసు ప్రకారం రోజుకు ఎంత సేపు నిద్రపోవాలో తెలుసా?

- నిద్ర ఎక్కువైనా అనర్థమేనంటున్న నిపుణులు - మరి రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రించాలి?

Sleep
Sleep (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 14, 2026 at 9:30 AM IST

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How Much Sleep Needed by Age : నిద్ర పట్టక కొంతమంది బాధపడితే, ఇంకొందరు అతి నిద్రతో సతమతమవుతుంటారు. అయితే, నిద్ర తక్కువైనా, ఎక్కువైనా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వయసును బట్టి ఎవరికి ఎన్ని గంటలు నిద్ర అవసరం? ఒకవేళ నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే దానిని ఎలా అధిగమించాలి? లాంటి విషయాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

sleepfoundation ప్రకారం, ఎవరికి ఎన్ని గంటలు అవసరమంటే :

ఏడాది లోపు చిన్నారులు : 12-16 గంటలు

1-2 ఏళ్ల వయసున్న వారు : 11-14 గంటలు

3-5 ఏళ్ల వయసున్న వారు : 10 -13 గంటలు

6-12 ఏళ్ల వయసున్న వారు : 9 -12 గంటలు

13-18 ఏళ్లు వయసున్న వారు : 8-10 గంటలు

18 ఏళ్లు కంటే ఎక్కువ వయస్సు వారు : 7 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ

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జబ్బుల ముప్పూ : నిద్రించే సమయానికి, పలు అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధం ఉంటున్నట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. తక్కువ సేపు నిద్రించే వారిలో కుంగుబాటు, ఆందోళన, ఒబెసిటీ, డయాబెటిస్, హైబీపీ, గుండె రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డలు, గుండె లయ తప్పటం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అతిగా నిద్రపోవడం లేదా రాత్రికి 9 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోవడం కూడా కార్డియోమెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, గట్టిపడిన ధమనులు, స్ట్రోక్ లేదా గుండె జబ్బు వల్ల మరణించే ప్రమాదం పెరగడంతో ముడిపడి ఉంటుందని American Heart Association పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యవంతుల్లో రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటల నిద్ర అవసరమని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

ఇలా చెక్ పెట్టచ్చు : ఒకవేళ నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే రోజువారీ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • రోజూ ఒకే తరహా నిద్ర సమయాల్ని పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, వారాంతాలు, సెలవు రోజుల్లో కూడా నిర్ణీత వేళకే నిద్రపోవడం, లేవాలని అంటున్నారు
  • కొంతమంది రాత్రుళ్లు సరిగ్గా నిద్రపట్టక ఉదయం ఆలస్యంగా లేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి వాళ్లు నిద్రకు ఉపక్రమించేలా పడకగదిలో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే, నిద్రపోయే ముందు 30-60 నిమిషాలపాటు ఎలాంటి పరికరాలు వాడకుండా ఉండేలా సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.
  • కెఫీన్​ను నిద్రను భంగం చేసే లక్షణముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, కాఫీ, టీ వంటివి పడుకునే ముందు అస్సలు తాగకూడదని సూచిస్తున్నారు. చక్కెర, కెఫిన్ అధికంగా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా నిద్ర డిస్ట్రబ్ అవుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
  • మధ్యాహ్నం ఎక్కువ సేపు పడుకోవడం వల్ల కూడా రాత్రుళ్లు నిద్ర పట్టదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, పగలు 30 నిమిషాలకు మించి కునుకు తీయకపోవడమే మేలని తెలియజేస్తున్నారు.
  • వ్యాయామాల వల్ల ఆరోగ్యమే కాదు.. నిద్ర సమయాలు కూడా అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరం అలసిపోయి తద్వారా నిద్రలేమిని కూడా అధిగమించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
  • అలాగే, ఆహారంలోనూ పలు మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన నిద్రను ప్రేరేపించే పాలు, బాదం, కివీ పండ్లు వంటివి తరచూ తీసుకోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రి భోజనాన్ని నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు తీసుకోవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

వీటితో పాటు మానసిక ఆందోళనలు, ఒత్తిళ్లను దూరం పెట్టడమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇన్ని చేసినా ప్రశాంతమైన నిద్ర కరువైనా, ఇతర అనారోగ్యాలు వేధిస్తున్నా వెంటనే సంబంధిత నిపుణుల్ని సంప్రదిస్తే సమస్య తీవ్రం కాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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