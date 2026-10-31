చెడు కొలెస్ట్రాల్తో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - డైట్లో "ఈ ఆహారాలు" చేర్చుకోవాలట!
Best Foods to Reduce Bad Cholesterol: సైలెంట్ కిల్లర్గా అధిక కొలెస్ట్రాల్ - చెడు కొలెస్ట్రాల్తో హృద్రోగాల సమస్యలు - ఈ ఆహారంతో చెక్ పెట్టొచ్చని నిపుణుల సూచన!
Published : October 31, 2026 at 10:19 AM IST
మారిన జీవనశైలి కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది కొలెస్ట్రాల్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రాబ్లమ్ కారణంగా వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయి. ఈ క్రమంలోనే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడానికి రోజు వ్యాయమాలు సహా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో పాటు డైలీ డైట్లో కొన్ని ఆహార పదార్థాలను యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల బాడీలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏమిటి, ఎలా ఏర్పడుతుంది: రక్తంలో ఉండే మైనం లాంటి కొవ్వు పదార్థాన్నే కొలెస్ట్రాల్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL), చెడు కొలెస్ట్రాల్(LDL) అని రెండు రకాలు ఉంటాయంటున్నారు. మంచి కొవ్వు వల్ల ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు అందుతాయని చెబుతున్నారు. ఇక లిపోప్రొటీన్లు అనే ప్రొటీన్లు శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి రవాణా చేస్తాయని.. దీనినే "చెడు కొలెస్ట్రాల్" అని పిలుస్తారంటున్నారు. మన శరీరానికి అవసరమైన కొలెస్ట్రాల్లో దాదాపు 80 శాతాన్ని కాలేయమే స్వయంగా తయారు చేస్తుందని, మిగిలిన 20 శాతం మనం తినే ఆహారం ద్వారా అందుతుందంటున్నారు. అయితే బాడీలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి మనం చేసే కొన్ని తప్పులే కారణమంటున్నారు. ఇక ఇది పెరిగితే రక్తనాళాలు మూసుకుపోయి గుండె సంబంధిత జబ్బులు పెరగడంతోపాటు స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదమూ ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే LDL స్థాయిలను తగ్గించుకోవడానికి ఆహారంలో ఈ ఫుడ్స్ చేర్చుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు.
కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు:
ఓట్స్: దీనితో పాటు చిరుధాన్యాలు, నట్స్, బార్లీని ఆహారంలో చేర్చుకుంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ సమస్య దరిచేరదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో ఉండే బెటా గ్లూకాన్ శరీరంలో పేరుకొన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ను పోగొడుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు. ఉదయం అల్పాహారంగా ఓట్స్తో చేసే పదార్థాలను పండ్ల ముక్కలతో కలిపి తీసుకొంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
వెల్లుల్లి : ఇందులో ఉండే అల్లిసిన్ అనే రసాయనం చెడు కొలెస్ట్రాల్ను పెరగకుండా నియంత్రిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే శరీరంలో అనవసరంగా పేరుకుపోయే కొవ్వును ఇది కరిగిస్తుందని.. ఫలితంగా హృద్రోగాలకూ దూరంగా ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజూ పరగడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను నమిలి మింగితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
"తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, ఓట్స్ వంటి ఆహారాల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మనం తినే ఆహారంలోని కొవ్వు శరీరం లోపలికి చేరి, రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటుంది. అలాగే, సోయా ఉత్పత్తులలో ఉండే ప్రత్యేక గుణాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి. పప్పుధాన్యాలు, చిక్కుళ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా నీటిలో కరిగే పీచు పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది రక్తంలోని అదనపు కొవ్వును శరీరం నుంచి బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది" - డాక్టర్ మధులిక ఆరుట్ల, పోషకాహార నిపుణులు
అవకాడో: చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో అవకాడో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థం, మొక్కల సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీటిని తినడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
పండ్లు: అవకాడోతో పాటు యాపిల్, ద్రాక్ష, స్ట్రాబెర్రీలు, నారింజ, బత్తాయి వంటి సిట్రస్ పండ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మంచివని చెబుతున్నారు. వీటిలో మెండుగా ఉండే పెక్టిన్.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుందని తెలుపుతున్నారు. అలాగే బ్లూబెర్రీస్, అరటి, స్ట్రాబెర్రీస్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని కొవ్వును పెరగకుండా సమన్వయం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఇందులో పీచుతో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమెటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని.. ఇవి రక్తసరఫరాను మెరుగ్గా ఉంచుతాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా కొలెస్ట్రాల్ పేరుకోకుండా కాపాడి హృద్రోగాలు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రాకుండా పరిరక్షిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
చేపలు : చేపల్లో పుష్కలంగా ఉండే ఒమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రక్తంలో గడ్డలు ఏర్పడకుండా చేయడమే కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయులను తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వారానికి కనీసం రెండు లేదా మూడుసార్లు చేపలు తినాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సాల్మన్, ట్యూనా చేపలు మంచివంటున్నారు. వీటితో పాటు బీన్స్, సోయా, క్యారెట్లు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://medlineplus.gov/howtolowercholesterolwithdiet.html
https://www.health.harvard.edu/heart-health/11-foods-that-can-help-lower-your-cholesterol
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