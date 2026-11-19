టూత్పేస్ట్లో ఉప్పు కాదు "ఫ్లోరైడ్" ఉండాలట! - ఎందుకు, ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలో తెలుసా?
Fluoride in Tooth Paste: మార్కెట్లో సహజ, హెర్బల్, ఆర్గానిక్ టూత్పేస్ట్లంటూ విస్తృతంగా ప్రచారం - కానీ ఆ ప్రకటనలను గుడ్డిగా నమ్మి మోసపోవద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : November 19, 2026 at 12:06 PM IST
నిత్య జీవితంలో బ్రష్ చేయడం ఒక ముఖ్యమైన పని. నిజానికి రోజు ప్రారంభమయ్యేదే ఈ పనితో. అందుకే పిల్లల నుంచి పండు ముసలి వరకు నిత్యం పళ్లు తోముతుంటారు. ఇక బ్రష్ చేసుకునేందుకు టూత్పేస్ట్ తప్పనిసరి. దంతాలపై పాచిని తొలగించి, పళ్లను శుభ్రపరచడం, బ్యాక్టీరియాలను తరిమి పిప్పిపళ్లను రాకుండా చేయడం టూత్పేస్ట్ల ప్రధాన ఉద్దేశం. అందుకే మార్కెట్లో సహజ, హెర్బల్, ఆర్గానిక్ టూత్పేస్ట్లంటూ విస్తృతంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. పైగా వీటిని సంప్రదాయ ఉత్పత్తులకు ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రకటనలను గుడ్డిగా నమ్మకూడదని లండన్లోని క్వీన్మేరీ విశ్వవిద్యాలయం దంతవైద్య ప్రొఫెసర్ ఐలిన్ బేసాన్ హెచ్చరిస్తున్నారు. టూత్పేస్ట్లను కొనేముందు అందులో ఫ్లోరైడ్ ఎంత ఉందో చూడటం ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు పళ్ల ఆరోగ్యానికి, ఫ్లోరైడ్కు సంబంధం ఏంటి? వయసు ప్రకారం బ్రషింగ్ కోసం ఎంత మోతాదులో ఫ్లోరైడ్ ఉండటం మంచిది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
టూత్పేస్ట్ తీసుకునే ముందు చూడాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం.. అందులో ఫ్లోరైడ్ ఉందా? లేదా? అని చెబుతున్నారు ప్రొఫెసర్ ఐలిన్ బేసాన్. ఫ్లోరైడ్ అనేది ఒక ఖనిజం అని, ఇది దంత క్షయం నుంచి కాపాడుతుందని, ఎనామెల్ దృఢత్వానికి సహకరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. సహజమైనవిగా ప్రచారం చేసుకునే కొన్ని టూత్పేస్ట్లలో ఫ్లోరైడ్ ఉండట్లేదని, పేస్ట్ట్యూబ్పై రాసే పదాల్లో ఆ ఉత్పత్తి మన దంతాలను ఎలా కాపాడుతుందో స్పష్టంగా చెప్పరని చెబుతున్నారు. సహజ అనే పదం సహజ వనరుల నుంచి లభించే పదార్థాలను వివరిస్తుందంటున్నారు. ఇక హెర్బల్ అనేది మొక్కల ఆధారిత పదార్థాలను సూచిస్తుందని, ఆర్గానిక్ అనేది నిర్దిష్ట వ్యవసాయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి చేసిన పదార్థాల గురించి వివరిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ లేబుల్స్ ఏ ఒక్కటీ.. ఒక టూత్పేస్ట్ దంత క్షయాన్ని నివారించగలదని చూపించదంటున్నారు.
పళ్లకు, ఫ్లోరైడ్కు సంబంధం ఏంటి: దంతాలపై పేరుకుపోయే జిగురు పొర అయిన డెంటల్ ప్లాక్లోని బ్యాక్టీరియా.. ఆహారం, పానీయాలలోని చక్కెరలను తినడం ప్రారంభించినప్పుడు దంతక్షయం మొదలువుతుందని చెబుతున్నారు. అది దంతాల ఉపరితలమైన ఎనామెల్ను దెబ్బతీసే ఆమ్లాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని, కాలక్రమేణా ఇది దంతాలలో రంధ్రాలు లేదా కుహరాలకు దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే అవి ఏర్పడక ముందే, ఎనామెల్ ఆమ్లాన్ని నిరోధించడానికి, ప్రారంభ నష్టాన్ని బాగు చేయడానికి ఫ్లోరైడ్ సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అది ఉన్న టూత్పేస్ట్తో బ్రష్ చేయడం వల్ల దంతక్షయం తగ్గినట్లు అనేక పరిశోధనల్లో తేలిందని ప్రొఫెసర్ ఐలిన్ బేసాన్ తెలుపుతున్నారు. అయినప్పటికీ సహజ పదార్థాలు ఆరోగ్యకరమైనవనే ప్రచారాలను నమ్మి కొందరు ఫ్లోరైడ్లోని ఉత్పత్తులకు మారుతుంటారని, టూత్పేస్ట్లో ఫ్లోరైడ్ ఉందో, లేదో తనిఖీ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని వివరిస్తున్నారు.
చార్కోల్తో నిజంగానే పళ్లు తెల్లగా మారతాయా?: ప్రస్తుతం చాలా మంది పళ్లు తెల్లగా మారడానికి సహజమైనదిగా ప్రచారంలో ఉన్న చార్కోల్ టూత్పేస్ట్ను వాడుతున్నారు. అయితే ఇతర పేస్ట్లతో పోలిస్తే చార్కోల్ టూత్పేస్ట్లు దంతాలను బాగా తెల్లగా చేస్తాయనడానికి పరిమితమైన ఆధారాలు మాత్రమే ఉన్నట్లు 2023లో జరిగిన ఓ సమీక్షలో తేలిందంటున్నారు. అవి దంతాలను ఎక్కువగా రాపిడికి గురి చేయగలవని కూడా చాలా అధ్యయనాలు సూచించినట్లు వివరిస్తున్నారు. అంటే రుద్దడం ద్వారా అవి దంతాల ఉపరితలాన్ని అరిగిపోయేలా చేసే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
హెర్బల్ టూత్పేస్ట్ మంచిదేనా: కొన్ని టూత్పేస్ట్లు, మౌత్వాష్లలో గ్రీన్ టీ, కలబంద, వేప వంటి మొక్కల సారాలు ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలు బ్యాక్టీరియాను, చిగుళ్లు వాపును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు. అయితే వేప పుల్లతో బ్రష్ చేసేటప్పుడు చిగుళ్లకు తాకి రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఇక కొన్ని హెర్బల్ మౌత్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొడక్ట్స్లు, ముఖ్యంగా మౌత్వాష్లు సంప్రదాయ ఉత్పత్తుల మాదిరే చిగుళ్ల వాపును సమర్థంగా తగ్గించగలవని కొన్ని అధ్యయనాల్లో నిరూపితమైందని పేర్కొంటున్నారు. అయితే హెర్బల్ టూత్పేస్ట్ దంత క్షయాన్ని నివారిస్తుందని మాత్రం ఆ అధ్యయనాల్లో స్పష్టంగా నిరూపితం కాలేదంటున్నారు.
ఎలా ఎంచుకోవాలి : ఎన్నో రకాల టూత్పేస్ట్లు ఉన్నా, అందులో సరైన దాన్ని ఎంచుకునేందుకు ఉన్న అత్యంత సులుభమైన మార్గం, దాని ప్యాకేజింగ్పై ఉన్న ఫ్లోరైడ్ గాఢతను తనిఖీ చేయడం అని చెబుతున్నారు.
వయసుల వారీగా ఎంత ఫ్లోరైడ్ మంచిది: పళ్ల ఆరోగ్యానికి ఎంత ఫ్లోరైడ్ మంచిది అంటే అది వయసు మీద ఆధారపడి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- 3 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు టూత్పేస్ట్ను చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉపయోగించాలని బ్రిటన్ ఎన్హెచ్ఎస్ సలహా ఇస్తోందంటున్నారు. కనీసం 1,000 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (పీపీఎం) ఉన్న ఫ్లోరైడ్ టూత్పేస్ట్ను వాడాలని, కేవలం బియ్యపు గింజ పరిమాణంలో మాత్రమే బ్రష్ మీద పేస్ట్ వేయాలంటున్నారు.
- 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలు 1,000 PPM కంటే ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ ఉన్న పేస్ట్ను బఠానీ గింజ పరిమాణంలో ఉపయోగించాలంటున్నారు.
- 7 సంవత్సరాలు, పెద్దవారికి 1,350 నుంచి 1,500 PPM ఫ్లోరైడ్ ఉన్న టూత్పేస్ట్ను వాడటం ఉత్తమమంటున్నారు. ఇది దంత క్షయాన్ని సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుందంటున్నారు. అలాగే రోజుకు రెండుసార్లు పళ్లు తోముకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ప్రొఫెసర్ ఐలిన్ బేసాన్ వివరిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/taking-care-of-childrens-teeth/
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/11195-fluoride
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6398117/
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