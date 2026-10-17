డ్యాన్స్ చేస్తే "ఒత్తిడి" తగ్గుతుందట! - మరి ఎంతసేపు చేయాలో తెలుసా?
-ప్రస్తుత రోజుల్లో ఒత్తిడితో చిత్తవుతున్న పిల్లలు, పెద్దలు - దీన్ని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు - అయితే డ్యాన్స్ మేలు చేస్తుందని సూచన!
Published : October 17, 2026 at 11:39 AM IST
How Dance Reduce Stress?: "ఒత్తిడి".. ఈ రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఎదుర్కొంటోన్న మానసిక సమస్యల్లో ఇదీ ఒకటి. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమస్యతో చిత్తవుతున్నారు. ఇక ఇది దీర్ఘకాలం కొనసాగితే వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయి. అందుకే దీని నుంచి విముక్తి పొందేందుకు యోగా, ధ్యానం, జిమ్లో కసరత్తులు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మానసిక ఒత్తిళ్లు, ఆందోళనల్ని దూరం చేసుకోవడానికి డ్యాన్స్ కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
డ్యాన్స్తో ఒత్తిడి ఎలా తగ్గుతుంది?:
- ఏ రకం డ్యాన్స్ చేయాలన్నా మ్యూజిక్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే సంగీతాన్ని బట్టే మూమెంట్స్ మారుతుంటాయి. అయితే ఈ మ్యూజిక్ శరీరంలో కార్టిసాల్ (ఒత్తిడి హార్మోన్లు) స్థాయుల్ని తగ్గిస్తుందని, ఫలితంగా ఆందోళన తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- పాట వింటే చాలు ఎక్కడేలని హుషారు వచ్చేస్తుంది చాలా మందికి. ఈ క్రమంలో తెలియకుండానే పాటకు తగ్గట్టుగా కాళ్లు కదుపుతుంటారు. ఇక మాస్ బీట్ అయితే శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకూ ఊపొస్తుంది. ఇలా డ్యాన్స్ చేయడానికి హ్యాపీ హార్మోన్లైన డోపమైన్, ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవడమే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మనసు కుదుటపడుతుందని.. దీన్నే అలవాటుగా మార్చుకుంటే క్రమంగా ఒత్తిడి దూరమై మానసిక ప్రశాంతత సొంతమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఏదైనా నచ్చిన పని చేస్తున్నప్పుడు దానిపైనే పూర్తి ఏకాగ్రత పెడతాం. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా పని పూర్తి చేయకుండా కదలం. ఇలా నచ్చిన పని చేయడం వల్ల కాసేపు అయినా బాధలన్నీ మర్చిపోతాం. అయితే డ్యాన్స్ కూడా మానసిక సమస్యల్ని దూరం చేసి ప్రశాంతతను అందిస్తుందని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు.
- ఒంటరిగా డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం లేని వారు ఇంట్లో పార్ట్నర్తో కలిసి నృత్యం చేయచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేసే క్రమంలో ఒకరి శరీరాన్ని మరొకరు తాకడం వల్ల ఆక్సిటోసిన్ అనే లవ్ హార్మోన్ విడుదలవుతుందని.. ఇది మనసుకు సాంత్వన చేకూర్చుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- జిమ్కు వెళ్తే రోజూ ఒకటే రకమైన వ్యాయామాలు చేయాలి. ఇలా చేయాలంటే ఎవరికైనా బోర్ కొడుతుంది. అదే డ్యాన్స్లో ఈ సమస్య ఉండదంటున్నారు. ఎందుకంటే పాటకు తగినట్లుగా విభిన్న భంగిమలు ప్రయత్నించచ్చని.. ఇది పరోక్షంగా ఒత్తిడినీ దూరం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- డ్యాన్స్ క్లాసుల్లో చేరడం వల్ల మన చుట్టూ ఉన్న వారితో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవచ్చని నిపుణులు. క్రమక్రమంగా ఇది ఒత్తిడిని దూరం చేసుకునేందుకు ఓ మార్గమే అంటున్నారు నిపుణులు.
- కొంతమంది తమకు ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎదుటివారితో చెప్పుకోవడానికి వెనకాడుతుంటారు. ఫలితంగా ఒత్తిడి, ఆందోళనలను గురై మానసికంగా మరింత ఇబ్బంది పడుతుంటారని.. అదే భావోద్వేగాల్ని డ్యాన్స్ రూపంలో వ్యక్తపరిస్తే మనసు కాస్త కుదుటపడుతుందని చెబుతున్నారు.
- మానసిక సమస్యల కారణంగా ఆయా శారీరక కండరాలపై ఒత్తిడి పడుతుందని.. అదే డ్యాన్స్ వల్ల ఈ కండరాలు కాస్త రిలాక్సవుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే శరీరంలో శక్తి స్థాయులూ పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. పరోక్షంగా ఇది మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- డ్యాన్స్ శరీరంలో సెరటోనిన్ స్థాయుల్ని పెంచుతుందని, ఫలితంగా ఒత్తిడి తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత సొంతమవుతుందనే విషయాన్ని పలు పరిశోధనలూ రుజువు చేసినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎంత సేపు డ్యాన్స్ చేస్తే మంచిది: డ్యాన్స్ వల్ల మానసిక ప్రశాంతత మాత్రమే కాకుండా.. శారీరకంగా కూడా ధృడంగా మారొచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించాలంటే చాలా ఎక్కువసేపు డ్యాన్స్ చేయాలని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ అంత అవసరం లేదంటున్నారు. అరగంట పాటు నృత్యం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా సరదాగా ఎంజాయ్ చేయడంతో పాటు ఒత్తిడినీ దూరం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37287281/
https://hms.harvard.edu/news-events/publications-archive/brain/dancing-brain
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34358998/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2024/02/12/dancing-may-be-better-than-other-exercise-for-improving-mental-h.html
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6243712/
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