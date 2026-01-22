ETV Bharat / health

ఆ కొవ్వు మంచిదే, బీపీ తగ్గిస్తుందట! - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!

- లేత గోధుమ కొవ్వుతో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని చెబుతున్న నిపుణులు - సృష్టం చేసిన తాజా అధ్యయనం

Beige Fat and Blood Pressure
Beige Fat and Blood Pressure (Getty Images)
ETV Bharat Telugu Team

January 22, 2026

Beige Fat Keeps Blood Pressure in Check : మనం అందరం కొవ్వును వ్యర్థ పదార్థంగానే భావిస్తాం. కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కారణమని నిందిస్తాం. కానీ, కొవ్వు రకాన్ని బట్టి కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మన శరీరంలోని కొవ్వు(ఫ్యాట్) అంతా ఒకటే కాదు. అది రకరకాల రూపాల్లో ఉంటుంది. అత్యధికంగా ఉండేది తెల్లకొవ్వు రకం. దీని ప్రధాన పని శక్తిని నిల్వ చేయడం. అవయవాలకు రక్షణ ఇవ్వడం. అయితే, ఇది మితిమీరితే ఒబెసిటీ, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఇక గోధుమ రంగు కొవ్వేమో శరీరానికి మేలు చేసే మంచి కొవ్వు. ఇది శక్తిని నిల్వ చేయడానికి బదులుగా, కేలరీలను కరిగించి శరీరానికి అవసరమైన వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనివల్ల కేలరీలు ఖర్చు అవుతాయి. అంతేకాదు, గ్లూకోజ్ నియంత్రణ, కొవ్వు జీవక్రియలకూ సహయపడుతుంది. వీటికి మధ్యస్థంగా ఉండేది లేత గోధుమరంగు లేదా బీజ్ ఫ్యాట్(Beige Fat). ఇది తెలుపు, గోధుమ కొవ్వుల మిశ్రమం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది తెల్ల కొవ్వు కణాలను గోధుమ కొవ్వు కణాలుగా మార్చటం ద్వారా కేలరీలు ఖర్చయ్యేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు, శరీర ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండేలా చూస్తుంది. ఈ బేజ్ కొవ్వు గురించే ఇప్పుడు కొత్త విషయం బయటపడింది. ఇది రక్తపోటు నియంత్రణలో పాలు పంచుకుంటున్నట్టు అమెరికాలోని రాక్‌ఫెల్లర్‌ యూనివర్సిటీ తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.

ఎలుకల మీద ప్రయోగంతో : దేహంలోని రక్తనాళాల చుట్టూ లేత గోధుమ రంగు కొవ్వు కణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే, పరిశోధకులు వీటిపై దృష్టి పెట్టారు. కొన్ని ఎలుకలను జన్యుపరంగా మార్చి, వాటి శరీరం లేత గోధుమ రంగు కొవ్వును తయారు చేయకుండా చేశారు. ఫలితంగా, ఎలుకల్లో తెల్ల కొవ్వు సూచికలు వ్యక్తం కావటం మొదలైంది. వీటిల్లో ఒకటి యాంజియోటెన్సినోజెన్‌. ప్రధానంగా, లివర్ నుంచి విడుదలయ్యే ఈ కొవ్వు, బీపీని పెంచే హార్మోన్‌ ఉత్పత్తి కావటానికి దారి తీస్తుంది. యాంజియోటెన్సినోజెన్‌ ద్వారా ఎలుకల్లో బీపీ పెరగటంతోపాటు రక్తనాళాలు బిగుతుగా అవుతున్నట్టూ పరిశోధకులు గమనించారు. రక్త నాళాల చుట్టూ గట్టి కణజాలం పోగుపడటము మొదలైనట్టూ గుర్తించారు.

  • లేత గోధుమ కొవ్వు లోపిస్తే ఏం జరుగుతుందో, రక్తనాళాలు ఎందుకు దెబ్బతింటున్నాయో కూడా ఈ అధ్యయనంలో పరిశోధకులు గుర్తించారు.
  • అస్తవ్యస్త కొవ్వు కణాల నుంచి వెలువడే QSOX1 అనే ఎంజైమ్‌ రక్తనాళాలు బిగుతుగా అవటానికి దోహదం చేస్తున్నట్టు తేలింది.
  • ఈ ఎంజైమ్‌ను అడ్డుకుంటే రక్తనాళాలు దెబ్బతినే ప్రక్రియ తగ్గటం, బీపీ అదుపులోకి రావటం గమనార్హం.
  • ఎలుకల బరువుతో సంబంధం లేకుండా ఈ ప్రభావం కనిపించింది. హైబీపీ, బీపీ నియంత్రణ వంటి సంక్లిష్ట అంశాలను అర్థం చేసుకోవటానికి శరీరంలో వేర్వేరు అవయవ వ్యవస్థల మధ్య సమాచార వ్యవస్థలు చాలా కీలకమని తాజా అధ్యయన ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

