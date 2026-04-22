రోజులో ఆ "20 నిమిషాలు కీలకం" - 'ఆ చెట్టు కింద ఉంటే 90సెకన్లలో మానసిక ప్రశాంతత!'
కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై 'ఆ దృశ్యం' - మిమ్మల్ని మార్చేయొచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : April 22, 2026 at 4:45 PM IST
Even 20 Minutes Spent Among Green Trees is Good for Health : ఎత్తైన భవనాలు, కాంక్రీటు వనాల్లో జీవనంతో ఆధునిక మానవులు కొని తెచ్చుకుంటున్న రుగ్మతలకు 'ప్రకృతి' అనే వైద్యుడి ద్వారా స్వస్థత లభిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం పార్కులు లేదా అడవుల్లో గంటల తరబడి గడపాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. రోజులో 20 నిమిషాల పాటు పచ్చదనంతో కూడిన పార్కులో నడవడం లేదా వనంలో శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, యాంత్రికంగా గడపడం కాకుండా ప్రకృతితో పూర్తి స్థాయిలో మమేకం కావాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజు 20 నిమిషాలు పచ్చదనంలో సేదదీరితే ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రిలాక్స్ : పచ్చని చెట్లను చూసినప్పుడు, వాటి వాసన పీల్చినప్పుడు, పక్షుల కిలకిలారావాలు, ఎండుటాకుల సవ్వడి మన స్వయం చాలిత నాడీ వ్యవస్థ చేతనమవుతుంది. అనాలోచిత ప్రక్రియలను నియంత్రించే ఈ వ్యవస్థ క్రియాశీలం కావడం వల్ల బీపీ, గుండె కొట్టుకునే రేటుపై సానుకూల ప్రభావాలు కలుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవన్నీ శారీరక, మానసిక ప్రశాంతతకు నిదర్శనం. దీంతో గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. వారంలో కనీసం 120 నిమిషాల పాటు ప్రకృతిలో గడిపేవారు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని The University of Alabama at Birmingham పేర్కొంది.
వాసన కూడా ప్రయోజనకరమే : నేల, చెట్లు నుంచి వచ్చే వాసనలో భారీగా సేంద్రియ పదార్థాలు ఉంటాయి. శ్వాస ద్వారా అవి మన రక్త ప్రవాహంలో కలుస్తుంటాయి. దీనివల్ల ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు పైన్ చెట్ల వాసనతోనే 90 సెకన్లలోనే మన శరీరంపై ప్రశాంతత ప్రభావం కలుగుతుందని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది.
- అడవుల్లోని గాలిలో పైటాన్సైడ్లు ఉంటాయి. వీటిలో యాంటీఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కణితి, వైరస్ ప్రభావిత కణాలపై పోరాడటానికి తోడ్పడే తెల్లరక్త కణాలను ఇవి పెంచుతాయని అంటున్నారు.
- ప్రకృతిలో గడపడం వల్ల విటమిన్ డి పొందొచ్చు. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థకు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.
హార్మోన్ల రీబూట్ : ప్రకృతి ఒడిలో సేదదీరడం వల్ల మన శరీర హార్మోనల్ వ్యవస్థ కూడా 'ప్రశాంతత స్థితి'లోకి చేరుతుంది. ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థ ప్రేరేపితమవుతుంది. అలాగే, ఒత్తిడికి కారణమయ్యే కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ హార్మోన్ల నియంత్రణలో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
- మెదడులో భావోద్వేగాలను నియంత్రించే ప్రీఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్ ((Prefrontal Cortex - PFC)) భాగంపైనా సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ భావనలు తగ్గుతాయి.
మంచి బ్యాక్టీరియా : నేల, మొక్కల్లో ప్రొబయాటిక్స్ తరహా మంచి బ్యాక్టీరియా పుష్కలంగా ఉంటుంది. వనాల్లోని మట్టిలో ఆడుకునే పిల్లల ముక్కు, నోటి ద్వారా ఇవి వారి శరీరాల్లోకి చేరుతాయి.
సృజనకు వీలు : పట్టణ జీవనంలో విభిన్న అంశాలు మన ఏకాగ్రతను ఆకర్షిస్తుంటాయి. ప్రకృతితో ముడిపడిన ప్రేరణలకు అవి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల విషయగ్రహణ సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు భిన్నంగా, ప్రకృతితో గడపడం కుతూహలాన్ని పెంచుతుందని అంటున్నారు. ఏకాగ్రత, దృష్టి రీఛార్జి అవుతాయి. ఫలితంగా, కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మకతను మార్గం ఈజీ అవుతుంది.
నాణ్యమైన నిద్ర : రోజు ఉదయం సహజసిద్ధ కాంతిలో గడపడం వల్ల శరీర అంతర్గత గడియారం నియంత్రణ మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఫలితంగా, పగలు- రాత్రి కాలచక్రానికి మరింత దగ్గరగా మన శరీర వ్యవస్థలు ఉంటాయి. దీనివల్ల నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో పగటివేళ చురుకుదనంగా ఉంటాం.
ఫొటో చూసినా : ప్రకృతిలో మమేకం కావడం కుదరనప్పుడు కనీసం పచ్చదనం దృశ్యాల ఫొటోను కంప్యూటర్పై స్క్రీన్ సేవర్గా ఉంచుకున్నా, కొంతమేర 'ప్రశాంతత ప్రభావం' ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో ప్రకృతికి సంబంధించిన అంశాల స్వల్ప స్పర్శ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని పొందొచ్చని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
