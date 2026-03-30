అతిగా తేన్పులు వస్తున్నాయా? - కారణాలతో పాటు తగ్గడానికి టిప్స్​ చెబుతోన్న నిపుణులు!

Burping (Getty Images)
Published : March 30, 2026 at 3:24 PM IST

How to Stop Burping Naturally: మనలో చాలామందికి తేన్పులు రావడం సహజమే. కానీ, కొంతమందికి మాత్రం అతిగా వస్తూ సమస్యగా మారుతుంది. ఎందుకిలా జరుగుతోందో? అర్థం కాక వారు ఆందోళన చెందుతుంటారు. తేన్పులు ఎక్కువగా రావడం అనారోగ్యానికి సంకేతమా? అని ఆలోచిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అసలు తేన్పులు ఎందుకు వస్తాయి? తగ్గేందుకు ఏం చేయాలి? ఎలాంటి లక్షణాలుంటే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కారణాలు : పొట్టలో గాలి అధికంగా పేరుకుపోయినప్పుడు అది తేన్పుల రూపంలో బయటకు వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తినేటప్పుడు, తాగేటప్పుడు కూడా కొంత గాలి పొట్ట లోపలికి వెళ్తుందట. కడుపులో చేరిన గాలి నోటి ద్వారా బయటకు వస్తే దాన్ని తేన్పు అంటారు. త్వరత్వరగా తినడం, సోడాలు, కూల్ డ్రింక్స్ అధికంగా తాగడం, చూయింగ్​ గమ్ ఎక్కువగా నమలడం వంటి వాటివల్ల గాలి అధికంగా పొట్టలో చేరుతుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల కూడా తేన్పులు అధికమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. గ్యాస్ట్రిక్, అజీర్తి, ఎసిడిటీ లాంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారిలో కూడా తేన్పులు ఎక్కువగా వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలు కూడా తేన్పులకు కారణం కావచ్చని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. తిన్న వెంటనే పడుకోవడం, సరిపడా నీరు తాగాకపోవడం, మసాలాలు దట్టించిన ఆహారం అధికంగా తిన్నా ఇవి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వెల్లడిస్తున్నారు. కొంతమందికి పుట్టుకతో గ్యాస్ట్రో ఎసోఫాగియల్ జంక్షన్ (అన్నవాహిక, పొట్టతో కలిసే ప్రదేశం) అనేది కొంచెం వదులుగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాంటి వారికి పొట్టలో కొంత గాలి ఎక్కువైనా రిఫ్లెక్స్ లాగా బయటకు వస్తుందని అంటున్నారు.

బర్పింగ్, ఎసిడిటీ, మనం తిన్న ఆహారం గొంతులోకి రావటం.. ఇది ఒక్క కారణం వల్ల రాదు. రకరకాలైన కారణాల వల్ల రావొచ్చు. మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు, ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మన పొట్టలోకి కొంత గాలి వెళ్తుంది. అలాగే, కొన్ని ఆహారాల వల్ల కూడా గ్యాస్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ వల్ల, బ్రోకోలీ, క్యాబేజ్ లాంటి వెజిటేబుల్స్ వల్ల డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది మారిపోయినప్పుడు దాని వల్ల ఎక్కువ గ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది_డా. టీ లక్ష్మీకాంత్, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్

ఏం చేయాలంటే : తేన్పులు తగ్గించుకోవాలంటే సరిపడా నీరు తాగుతూ, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పెరుగు, అల్లం, సోంపు, జీలకర్ర వంటివి అధికంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామాలు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తేన్పులతో పాటు కడుపు నొప్పి, వాంతులు, బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే మరింత జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు. అవి తీవ్ర గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు లేదా ఇతర జీర్ణ వ్యవస్థ అనారోగ్యలకు సంకేతాలుగా భావించొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించి తగిన మందులు వాడడం ముఖ్యమంటున్నారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

పానీయాలు : కూల్​డ్రింక్స్, సోడా, బీరు వంటివి తాగుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా గాలి లోపలికి వెళ్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్ట్రాతో పానీయాలు తాగితే ఇంకాస్త ఎక్కువగానూ లోపలికి వెళ్తుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, నెమ్మదిగా తాగటం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

వేగంగా తినటం : గబగబా తినేవారు నెమ్మదిగా తినటం అలవాటు చేసుకుంటే తేన్పులు తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

గమ్ నమలటం : చూయింగ్​ గమ్ నమలటం లేదా చాక్లెట్ల వంటి బిళ్లలు చప్పరిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది గాలినీ మింగుతుంటారు. ఇది తేన్పులకు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

