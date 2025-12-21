ETV Bharat / health

రక్త మార్పిడితో HIV ముప్పు! - WHO మార్గదర్శకాలు ఇవే!

- రక్తదాతల్లో అప్పటికే ఉన్న వైరస్​ ను గుర్తించడంలో సమస్య - రక్త సేకరణ, నిల్వ విషయాల్లో ప్రధాన శత్రువుగా నిర్లక్ష్యం! - తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ

HIV Transmission from Blood Transfusion
HIV Transmission from Blood Transfusion (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 10:05 AM IST

4 Min Read
Risk of HIV Transmission from Blood Transfusion : రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానం. ఇందుకు తక్షణమే స్పందించే మనస్తత్వం.. నిండు ప్రాణాల్ని నిలబెడుతుంది. ఒకరు చేసే రక్తదానం మూడు ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. రోడ్డు ప్రమాదాల బాధితులు మొదలు.. శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకునేవారి వరకు ఇలా ఎంతో మందికి రక్తం అవసరం పడుతోంది. జనాలు కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉండడతో దాతల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అయితే.. నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం, ఇతర కారణాల వల్ల అనేక మంది HIV బారిన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రక్తదానం చేస్తే దాతకు ఎలాంటి మేలు జరుగుతుంది? రక్త మార్పిడి వల్ల హెచ్ఐవీ ఎలా సంక్రమిస్తుంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వేలాది మంది పిల్లలు :

మనదేశంలో ఏడాదికి దాదాపు 44 వేల మంది చిన్నారులు సికిల్​సెల్ అనీమియాతో (కొడవలి కణాలు), 15 వేల మంది పిల్లలు తీవ్రస్థాయి థలసీమియాతో జన్మిస్తున్నారని అధికారుల అంచనా. ఈ క్రమంలో తమ ఆయుర్దాయాన్ని పొడిగించుకోవాలంటే.. తరచూ రక్తమార్పిడి సేవలు పొందక తప్పదు. ఇలాంటి వారికోసం రక్తదానం ఎంతో అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు :

రక్తదానం ఎదుటి వ్యక్తుల ప్రాణాల్ని కాపాడటమే కాదు.. అది దాతల ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు రక్తాన్ని దానం చేయడం ద్వారా శరీరంలో ఐరన్ లోడ్ తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. గుండె జబ్బుల ముప్పుని తగ్గించడంతోపాటు బరువును నియంత్రించడంలోనూ సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. రక్తదానం ద్వారా ఇతరులకు సహాయం చేయడమే కాదు, గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని Columbia University Irving Medical Center అధ్యయనం పేర్కొంది.

చలికాలంలో "గుండెపోటు"కు కారణాలివే! - వైద్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

నిర్వహణ లోపాలే శత్రువులు :

రక్తదానం చేసే ముందు దాతకు అన్నిరకాల ఆరోగ్య పరీక్షలూ చేస్తారు. రక్తపోటు, హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలతోపాటు మొత్తంగా ఆరోగ్య స్థితిని తనిఖీ చేస్తారు. కానీ, కొన్నిసార్లు సాంకేతిక లోపం, మానవ తప్పిందాల వల్ల HIV సోకిన వ్యక్తుల రక్తాన్ని సేకరిస్తున్నారు. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్​లో సత్నాలో.. తలసీమియాతో బాధపడుతున్న ఆరుగురు చిన్నారులకు రక్త మార్పిడి కారణంగా హెచ్​ఐవీ సోకింది. ఇలాంటి దారుణమైన సంఘటనలు అనేకం బయటపడ్డాయి. ఇలాంటి నిర్వహణ లోపాలు ఎంతో మందికి ప్రాణసంకటాలవుతున్నాయి.

రక్తమార్పిడి ద్వారా HIV/AIDS సంక్రమించడం :

కలుషిత రక్తం: హెచ్‌ఐవీ సోకిన వ్యక్తి రక్తాన్ని ఆరోగ్యవంతులైన వారికి ఎక్కించినప్పుడు, ఆ వైరస్ నేరుగా రక్తప్రవాహంలోకి ప్రవేశిస్తుందని WHO అధ్యయనం పేర్కొంది.

విండో పీరియడ్ : ఒక వ్యక్తికి వైరస్ సోకిన కొత్తలో, వారి రక్త పరీక్షల్లో హెచ్‌ఐవీ వెంటనే బయటపడకపోవచ్చు. ఈ కాలాన్ని 'విండో పీరియడ్' అంటారు. ఈ సమయంలో హెచ్​ఐవీ సోకిన దాత రక్తాన్ని పరీక్షించినా నెగటివ్‌గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వారి రక్తంలో వైరస్ ఉంటుంది. అటువంటి రక్తాన్ని ఇతరులకు ఎక్కించినప్పుడు వారికి వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. ప్రస్తుతం కఠినమైన స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రారంభ "విండో పీరియడ్"లో ఇన్ఫెక్షన్లను గుర్తించలేకపోవచ్చని MDPI జర్నల్ ప్రచురించింది.

లోప భూయిష్ట పరీక్షలు : బ్లడ్ బ్యాంకులలో రక్తాన్ని సరిగ్గా పరీక్షించకపోవడం లేదా సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్ల కలుషిత రక్తం సరఫరా అయ్యే అవకాశం ఉంది.

కలుషిత సూదులు : రక్తమార్పిడి సమయంలో వాడే సూదులు లేదా ఇతర పరికరాలు హెచ్‌ఐవీ సోకిన రక్తంతో కలుషితమై ఉంటే, వాటి ద్వారా కూడా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని stanfordhealthcare అధ్యయనం పేర్కొంది.

సరైన సమాచారం ఇవ్వకపోవడం : రక్తదాతలు తమ ఆరోగ్య సమస్యల గురించి సరైన సమాచారం ఇవ్వకపోవడం వల్ల, విండో పీరియడ్‌లో ఉన్న రక్తం సేకరించబడే అవకాశం ఉంటుంది.

మానవ తప్పులు : రక్తాన్ని సేకరించేటప్పుడు, పరీక్షించేటప్పుడు లేదా ఫలితాలను నమోదు చేసేటప్పుడు జరిగే పొరపాట్ల వల్ల కూడా సోకే ప్రమాదం ఉంది.

సాంకేతిక పరిమితులు : అత్యంత అధునాతన పరీక్షలు కూడా వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన మొదటి కొన్ని రోజుల్లో దానిని గుర్తించలేవు.

WHO ప్రకారం, రక్తమార్పిడి విషయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

జాతీయ సమన్వయం: రక్తం సేకరణ నుంచి పంపిణీ వరకు జాతీయ స్థాయిలో ఒకే విధానం అమల్లో ఉండాలి.

తప్పనిసరి స్క్రీనింగ్: ప్రతి రక్త యూనిట్‌నూ HIV, హెపటైటిస్ B, హెపటైటిస్ C, సిఫిలిస్ వంటి వ్యాధుల కోసం కచ్చితంగా పరీక్షించాలి.

హేతుబద్ధమైన వినియోగం : అనవసరమైన రక్తమార్పిడిని తగ్గించాలి. రోగికి రక్తం అవసరమా? కాదా? అని నిర్ధారించుకున్నాకే చికిత్స అందించాలి.

నాణ్యత ప్రమాణాలు: రక్తం సేకరణ, నిల్వ, రవాణాలో నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించాలి.

రక్తదాతల సంరక్షణ : దాతల ఆరోగ్యం, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా వారు క్రమం తప్పకుండా రక్తదానం చేసేలా ప్రోత్సహించాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

