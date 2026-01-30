శరీరాన్ని నడిపించే కొలెస్ట్రాల్! - 'నూనె' వెనకున్న వాస్తవాలేంటో తెలుసా?
Published : January 30, 2026 at 10:16 AM IST
Cholesterol Levels : "ఆహారం, మానసిక ఒత్తిడి" కొలెస్ట్రాల్ హెచ్చుతగ్గులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్ అనగానే నూనెలు అధికంగా వాడడమే అనుకుంటారు. కానీ, యంత్రాన్ని నడిపే ఇంధనం లాగా మన శరీరానికి మంచి కొలెస్ట్రాల్ అవసరం కూడా అంతే ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ పై అవగాహన, చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎలా నియంత్రించుకోవాలి? అనే సందేహాలతో పాటు మీ ఆరోగ్యాన్ని, గుండె పనితీరును మరింత బలోపేతం చేసే కథనాలు, నిపుణుల సూచనల సమాహారమే "ఫిట్ హోగా భారత్".
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న గుండెజబ్బుల నేపథ్యంలో "కొలెస్ట్రాల్" అనే పదం విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమైంది. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల గుండెపోటు సహా పలు ప్రమాదాలు పొంచి ఉందని వైద్యులు చెప్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి? కొలెస్ట్రాల్ ఎన్ని రకాలు, కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి కారణాలు, తగ్గించుకునే మార్గాలేమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కొలెస్ట్రాల్ అంటే? : శరీరంలోని రక్త కణాల్లో ఉండే మైనం, కొవ్వు లాంటి పదార్థమే కొలెస్ట్రాల్. రక్తంలో ప్రధానంగా ఎర్ర రక్తకణాలు, తెల్ల రక్తకణాలు, హిమోగ్లోబిన్, ప్లాస్మా, కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి. శరీర భాగాలు పనిచేయడానికి రక్తం అవసరం ఉంటుంది. అందుకే ఇది శరీరంలో నిరంతరం ప్రవహిస్తుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనికి తోడు కాలేయం కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా తిరిగి రక్తంలోకి చేరుతుంది.
కొలెస్ట్రాల్ రకాలు! : మంచి, చెడు కొలెస్ట్రాల్తో పాటు ట్రై గ్లిజరైడ్స్ను కలిపి కొలెస్ట్రాల్ అంటారనేది పూర్తి సారాంశం. రక్తాన్ని ప్రధానంగా హై డెన్సిటీ లిపోప్రొటీన్ (HDL), లో డెన్సిటీ లిపోప్రొటీన్ (LDL) అని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు. అధిక సాంద్రత కలిగిన HDL కొలెస్ట్రాల్ మంచిది, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. తక్కువ సాంద్రత కలిగిన LDL ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. గుండె జబ్బులు సహా ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇదే కారణం. అత్యంత తక్కువ సాంద్రత, ట్రైగ్లిజరైడ్లను కలిగిన మరో లిపో ప్రొటీన్ VLDL. ఇది గుండె ధమనులలో వ్యర్థాలు నిల్వ చేస్తుంది.
మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే! : చెడు కొలెస్ట్రాల్ను లివర్ క్లీన్ చేస్తుంది. అందుకే శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లో పేరుకున్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను లివర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లడంలో HDL సహకరిస్తుంది. LDL క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటే రక్తప్రసరణకు అడ్డంకిగా మారి గుండె రక్తం సరఫరా తగ్గిపోతుంది.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే! :
- చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) పెరగడం కారణంగా శరీరం అనారోగ్యం బారిన పడుతుంది. ప్రధానంగా కనిపించే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
- రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల ప్రవాహం, వేగం తగ్గిపోతుంది. దీంతో గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. రక్తపోటు (హై బీపీ)కు దారి తీస్తుంది. గుండె పనితీరు మందగించి వేగంగా నడిచినా, పరిగెత్తినా ఆయాసం, గుండె దడ వస్తుంది.
- గుండె రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి శరీర భాగాలకు సరఫరా చేస్తుంది కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల రక్తం సరిగా అందక గుండెపై ఒత్తిడి పెరిగి నొప్పికి దారితీస్తుంది. ఈ కారణంగానే గుండె ఆగిపోయి ప్రాణాపాయం ఏర్పడుతుంది.
- శరీరంపై ఏర్పడే గడ్డలు కూడా అధిక కొలెస్ట్రాల్ లక్షణాలే.
- అధిక కొలెస్ట్రాల్ వల్ల శ్వాస క్రియ రేటు కూడా మందగిస్తుంది. ఛాతీ మీద బరువుగా అనిపించడంతో పాటు ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది.
- రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వల్ల కాళ్లలో తిమ్మిర్లు ఏర్పడతాయి. మొద్దుబారినట్లుగా అనిపించి స్పర్శ తెలియకపోవడాన్ని చాలా సార్లు మనం గమనించే ఉంటాం.
ఆయుష్షు పెంచుకోవచ్చా? - వృద్ధాప్యాన్ని అడ్డుకోవచ్చా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి కారణాలు :
- ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. వేళకు తినకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఎక్కువ సేపు కూర్చుని పని చేయడం వంటివి శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.
- ఆహారం విషయానికొస్తే ఆరుబయట తినుబండారాలు, వేపుళ్లు, జంక్ ఫుడ్, ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. రెడ్ మీట్, కొవ్వు, పాల ఉత్పత్తులు, చాక్లెట్, ప్రాసెస్ ఫుడ్ వల్ల LDL పెరుగుతుంది. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, మద్యపానం, ధూమపానం అలవాట్లు ఈ సమస్య మరింత పెరిగేందుకు దోహదం చేస్తున్నాయి.
- మానసిక ఒత్తిడి, నిద్ర లేమి కారణంగానూ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయి. హార్మోన్ల సమతుల్యత, జీవక్రియ సజావుగా సాగడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించే నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు చెప్తున్నారు.
- కూల్ డ్రింక్స్, చిరుతిళ్లు, వైట్ బ్రెడ్ లాంటి రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ పదార్థాలు మంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేలా ఇన్సులిన్, ట్రైగ్లిజరైడ్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నాయి. ఇళ్లు, ఆఫీసుల్లో అదే పనిగా గంటల తరబడి కూర్చోవడం కూడా ప్రమాదకరమే. తద్వారా రక్తంలో కొవ్వు పదార్థాల విచ్ఛిన్నం తగ్గిపోయి హెచ్డీఎల్ కూడా తగ్గిపోతుంది. శరీర బరువు పెరుగుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి కూడా పెరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి. అధిక శరీర బరువు బీపీ, షుగర్ రావడానికి మూలకారణం.
వ్యాధులూ కారణమే! : షుగర్ వ్యాధి, హైపోథైరాయిడిజం సమస్య వల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయులు పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు వెల్లడిస్తున్నారు. శరీరంలో అధిక చక్కెర, థైరాయిడ్ గ్రంధి శరీరానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేయలేని (హైపోథైరాయిడిజం) పరిస్థితిలోనూ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు.
జన్యుపరమైన కారణాలు : కుటుంబ హైపర్కొలెస్టెరోలేమియా (FH) అనేది వారసత్వంగా సంక్రమిస్తుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరగడానికి ఇది కూడా కారణమే.
కొలెస్ట్రాల్ ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు :
- కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకు పెరుగుతుందో తెలిస్తే దానిని తగ్గించుకోవడం చాలా ఈజీ. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవడంతో పాటు ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ తప్పనిసరి.
- రోజూ కనీస వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఊబకాయం సమస్యకు చెక్ పెట్టడంతోపాటు శరీర బరువు అదుపులో ఉంటుంది. ఊబకాయం సమస్య ఉన్న వారిలో సహజంగా కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బరువు తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చేయాలి.
- వ్యాయామం, క్రీడల్లో పాల్గొనడం లాంటి శారీరక శ్రమ వల్ల రక్తంలోకి మంచి కొవ్వు విడుదలై రక్తనాళాల్లో పోగుపడిన చెడు కొవ్వును కాలేయానికి చేరవేస్తుంది. దీంతో కాలేయం చెడు కొలెస్ట్రాల్ను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. అందుకే పెద్దలు వారంలో 150 నిమిషాలు కనీస వ్యాయామం, లేదా 75 నిమిషాల తీవ్ర వ్యాయామం చేయాలని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ సిఫారసు చేసింది. వాకింగ్, స్విమ్మింగ్, డ్యాన్స్ కూడా సాధన చేయొచ్చు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ సమస్య అదుపులో ఉంటుంది.
రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్
రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో ఒరైజనాల్ ఉంటుంది, ఇది గుండెకు మేలు చేస్తుంది. ఒరైజనాల్ టోకోఫెరోల్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి.
- ఆహారంలో మార్పుల ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు అని ఎన్నో పరిశోధనలు నిరూపిస్తున్నాయి. జంక్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోవాలి. చిక్కుళ్లు, పప్పులు, శనగల వంటి ప్రొటీన్, ఓట్స్, బార్లీ వంటి పైబర్ పదార్థాలు ఎంచుకోవాలి. యాపిల్, బత్తాయి, నారింజ పండ్లతో పాటు బాదం, పిస్తా, పొద్దుతిరుగుడు, గుమ్మడి విత్తనాలు తరచూ తీసుకోవాలి.
- స్వచ్ఛమైన నెయ్యి : సహజ పద్ధతుల్లో తయారు చేసిన నెయ్యి వాడకం వల్ల మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. నెయ్యిలో సమృద్ధిగా లభించే కంజుగేటెడ్ లినోలెయిక్ ఆమ్లం (సీఎల్ఏ) హెచ్డీఎల్ స్థాయిని పెంచుతుంది. పాలు మరిగించి తోడు పెట్టి పెరుగు మీగడ ద్వారా తీసిన నెయ్యి శ్రేష్ఠమైంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
