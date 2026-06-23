అధిక బరువుతో 19 రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పు - తాజా పరిశోధనలో వెల్లడి!
15 లక్షల కేసులను విశ్లేషించిన అధ్యయనం - లుకేమియా, గ్లియోమాతోనూ లింక్ ఉన్నట్లు వెల్లడి!
Published : June 23, 2026 at 3:23 PM IST
New Study Links High BMI To Increased Risk Of 19 Cancers : ఆధునిక జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు, వేళాపాళా లేని నిద్రాహారాలు, కాలు కదపని కొలువులు, నిత్యం ఒత్తిడి వల్ల ఈ తరం ఒబెసిటీ బారిన పడుతోంది. పెద్ద, చిన్న అనే తేడా లేకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇదో ఎడతెగని సమస్యలా మారింది. మన దేశంలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు అధిక బరువుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారట. ఈ క్రమంలో ఒకప్పుడు ఒబెసిటీ అంటే గుండె జబ్బులు, షుగర్ సమస్యలే గుర్తుకొచ్చేవి. కానీ, ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో క్యాన్సర్ కూడా చేరుతోంది. తాజాగా వెలువడిన ఓ అధ్యయనం ఈ ఆందోళనకర విషయాన్ని బయటపెట్టింది. శరీర బరువు ఎక్కువగా ఉంటే 19 రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడైంది. మరి, అదెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బరువు పెరగడం ప్రధానంగా డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటుకు దారితీస్తుంది. BMI (బాడీ మాస్ ఇండెక్స్) పెరగడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుందని ఇటీవలి అంతర్జాతీయ అధ్యయనం వెల్లడించింది. సుమారు 15 లక్షల క్యాన్సర్ కేసుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా విశ్లేషించారు. ఈ అధ్యయనాన్ని జర్నల్ నేచర్ మెటబాలిజంలో ప్రచురించారు. ఇందులో BMI పెరిగే కొద్దీ కొన్ని క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కూడా పెరుగుతున్నట్లు పేర్కొంది.
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BMI అంటే ఏమిటీ? : బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక వ్యక్తి తన ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నాడో? లేదో? అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే అత్యంత సులభమైన కొలమానం. దీని ద్వారా శరీరం సాధారణ బరువుతో ఉందా, తక్కువ బరువు ఉందా లేదా ఊబకాయంతో ఉందా అనేది వర్గీకరిస్తారు.
ఏ క్యాన్సర్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది? : గర్భాశయ లోపలి పొరలో వచ్చే ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్, ఆహారనాళంలో వచ్చే ఈసోఫేజియల్ అడెనో కార్సినోమా క్యాన్సర్లతో బరువుకు సంబంధం ఉన్నట్లు తాజా పరిశోధనలో తేలింది. BMIలో ప్రతి 5 యూనిట్ల పెరుగుదలతో ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ప్రమాదం 58 శాతం, ఈసోఫేజియల్ అడెనో కార్సినోమా ప్రమాదం 47 శాతం పెరుగుతున్నట్లు పేర్కొంది. లుకేమియా, నాన్- హాడ్జ్కిన్ లింఫోమా, మూత్రశయ క్యాన్సర్, మెదడులో వచ్చే గ్లియోమా ట్యూమర్ల ముప్పు కూడా అధిక BMIతో పెరిగే అవకాశం ఉందట.
- శరీరంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల అవయవాలలో దీర్ఘకాలిక వాపు వస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఈ వాపు ఆరోగ్యకరమైన కణాలను దెబ్బతీస్తుంది.
- ఊబకాయం శరీరంలోని ఇన్సులిన్, ఈస్ట్రోజెన్ వంటి హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. తద్వారా కణాల అసాధారణ పెరుగుదలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. అదే క్యాన్సర్కు కారణమవుతుంది.
- అధిక కొవ్వు శరీర జీవక్రియను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని అవయవాల పరిమాణం, పనితీరులో మార్పులు రావొచ్చు. దీంతో క్యాన్సర్కు దారితీసే కణాల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే, అన్ని రకాల క్యాన్సర్ల విషయంలో ఒకే విధమైన ఫలితం రాలేదట. మెనోపాజ్కు ముందు వచ్చే కొన్ని రొమ్ము క్యాన్సర్ల ప్రమాదం అధిక BMI ఉన్న మహిళల్లో కొంత తక్కువగా కనిపించిందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. కానీ, దీన్ని బరువు ఎక్కువగా ఉండటం మంచిదనే అర్ధంలో తీసుకోవద్దని పరిశోధకులు సృష్టం చేస్తున్నారు.
జీవనశైలిలో మార్పులు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒబేసిటీ వేగంగా పెరుగుతున్న సమయంలో ఈ అధ్యయనం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సమతులాహారం, శారీరక శ్రమ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకర జీవనశైలి ద్వారా బరువును నియంత్రించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.nature.com/articles/s42255-026-01542-8
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