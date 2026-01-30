ETV Bharat / health

"బీపీ" ముప్పు పెంచే అలవాట్లు ఇవే! - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

High BP
High BP (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 30, 2026 at 5:29 PM IST

Hidden Triggers Behind High BP : ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆందోళన చెందుతున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో బీపీ ఒకటి. మాములుగా సంవత్సరానికి ఒకసారి డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే పరీక్షించుకుంటారు. లేకపోతే తమకు ఈ సమస్య ఉన్నట్లు చాలామంది తెలియదు. అందుకే, దీనిని "నిశ్శబ్ద హంతకి" అని పిలుస్తారు. క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయించుకోకపోతే ఇది ధమనుల గట్టిపడటం, స్ట్రోక్, కిడ్నీలు దెబ్బతినడం, డిమెన్షియాకు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బీపీని పెంచే అలవాట్లు, పరిష్కర మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు ఎక్కువగా తినడం: అధిక ఉప్పు (సోడియం) రక్త పరిమాణాన్ని పెంచి రక్తపోటును పెంచుతుంది. దీనివల్ల గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ ప్రమాదం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ప్యాక్ చేసిన బ్రెడ్, చిప్స్, పిజ్జా, క్యాన్డ్ సూప్‌లలో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, వీటిని వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. వీటి బదులుగా, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, బీన్స్, గింజలతో DASH Diet లేదా మెడిటరేనియన్ డైట్‌ను అనుసరించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. DASH ఆహారం హైబీపీ కోసం ఉత్తమ ఆహారంగా పేరు పొందిందని National Heart, Lung, And Blood Institute అధ్యయనం పేర్కొంది.

మితిమీరిన మద్యం సేవించడం: మద్యం సేవించడం వల్ల రక్తనాళాల కండరాలు ప్రభావితమై, అవి ఇరుకుగా మారుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి గుండె మరింత కష్టపడాల్సి వస్తుంది, తద్వారా బీపీ పెరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, మద్యం మానేయడం లేదా పరిమితం చేయడం ఉత్తమమని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యయనం పేర్కొంది.

Drinking alcohol
మద్యం సేవించడం (Getty Images)

శారీరక శ్రమ లేకపోవడం : చురుకైన జీవనశైలి లేనివారికి బీపీ వచ్చే ప్రమాదం 30% నుంచి 50% వరకు ఎక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల ధమనులు గట్టిపడతాయని, దీంతో బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం, ఈత కొట్టడం లేదా యోగా వంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు చేయాలని American Heart Association సూచిస్తోంది.

నిరంతర ఒత్తిడి : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని University of Rochester Medical Center అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ ధ్యానం, యోగ, 7 గంటలు నిద్రపోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, నచ్చిన పనులు చేయడం వల్ల ఒత్తిడిని జయించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఒత్తిడి నిర్వహణ పద్ధతులు అనేవి రోజువారీ రక్తపోటు వైవిధ్యతను తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటాయని అంటున్నారు.

Stress
ఒత్తిడి (Getty Images)

ఒంటరితనం : ఒంటరితనం లేదా సామాజిక దూరం వల్ల బీపీ పెరిగే అవకాశం ఉందని The University of Chicago అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎందుకంటే, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రక్తపోటును పెంచుతాయని అంటున్నారు. అందుకే, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో గడపడం, వాలంటీర్ పనుల్లో పాల్గొనడం వంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్లొనాలని సూచిస్తున్నారు.

Loneliness
ఒంటరితనం (Getty Images)

స్లీప్ అప్నియా : నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోయినప్పుడు రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోతాయని నిపుణలు అంటున్నారు. అప్పుడు మెదడు ప్రమాదాన్ని గుర్తించి, రక్తనాళాలను కుంచించుకుపోయేలా చేసే హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వెంటనే బీపీ పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, స్లీప్ అప్నియాతో బాధపడుతున్న వారు డాక్టర్​ను సంప్రదించడం, అవసరమైతే CPAP మెషీన్​ను ఉపయోగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు

ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా మందులు : థైరాయిడ్ సమస్యలు, కొన్ని రకాల యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ లేదా పెయిన్ కిల్లర్స్ (NSAIDs) వల్ల కూడా BP పెరగవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, మీరు వాడుతున్న మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు తీసుకోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మీకు బీపీ 120/80 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అది పెరిగినట్లు, 130/80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది అధిక రక్తపోటుగా పరిగణించబడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మేలట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

