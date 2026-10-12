హైబీపీతో గుండెపోటు, బ్రెయిన్స్ట్రోక్ సమస్యలు! - ఈ "డ్రింక్స్" తాగితే రక్తపోటు కంట్రోల్లో ఉంటుందట!
-రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న అధిక రక్తపోటు కేసులు - వీటిని తాగడం వల్ల ఉపశమనం కలుగుతుందని నిపుణుల వెల్లడి!
Published : October 12, 2026 at 3:23 PM IST
Herbal Drinks to Control High BP: ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో అధిక రక్తపోటు ఒకటి. ఈ హైబీపీ కారణంగా వివిధ రకాల జబ్బులు ఇబ్బందిపెడతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అధిక రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. అయితే, హైబీపీతో బాధపడేవారు మందులు వాడటంతో పాటు ఉప్పును కూడా చాలా వరకు తగ్గిస్తుంటారు. అయితే మందులు వేసుకోవడంతో పాటు కొన్ని హెర్బల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల కూడా హైబీపీని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హైబీపీ ఎందుకు వస్తుంది?: ఒక వ్యక్తికి సిస్టోలిక్ రక్తపోటు (SBP) 130 -139 mmHg లేదా డయాస్టోలిక్ రక్తపోటు (DBP) 80-89 mmHg (దశ 1), సిస్టోలిక్ రక్తపోటు (SBP) ≥140 mmHg లేదా డయాస్టోలిక్ రక్తపోటు (DBP) ≥90 mmHg (దశ 2) ఉన్నప్పుడు అధిక రక్తపోటు లేదా హైపర్టెన్షన్ను నిర్ధారిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వృద్ధాప్యం, మద్యం సేవించడం, అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం, పండ్లు, కూరగాయలు తగినంతగా తీసుకోకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జన్యుపరమైన కారణాలు హైపర్టెన్షన్కు దారి తీస్తాయని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ పేర్కొంది. ఇక హైబీపీ కారణంగా గుండె జబ్బులు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల ముప్పు కూడా పొంచి ఉందని తెలిపింది.
హెర్బల్ డ్రింక్స్ ఇవే:
మందార డ్రింక్: మందార ఆకులు, పువ్వులు జుట్టు సంరక్షణకు మంచివని అందరికీ తెలుసు. అయితే మందార పూలతో చేసిన టీ తాగడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గిపోతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మందారంలోని గుణాలు రక్తనాళాలను విశాలం చేసి.. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయని.. ఫలితంగా బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లోకి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని హార్వర్డ్ హెల్త్ పబ్లిషింగ్ వెల్లడించింది.
తులసి డ్రింక్: మెజార్టీ ఇళ్లల్లో తులసి మొక్క ఉంటుంది. దీనిని ఎంతో పవిత్రంగా పూజిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఇందులోని పోషకాల కారణంగా ఆయుర్వేదంలో తులసికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అయితే ఇలాంటి తులసిని వాటర్ రూపంలో తాగడం వల్ల అనేక వ్యాధుల నుంచి బయటపడవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ డ్రింక్ ముఖ్యంగా అధిక రక్తపోటును తగ్గిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
సోంపు వాటర్: మన ఇంట్లో లభించే సోంపుతో కూడా బీపీని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సోంపులోని పొటాషియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు. పొటాషియం శరీరంలోని సోడియం స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడుతుందని, రక్తనాళాల గోడలను సడలించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడం ద్వారా అధిక రక్తపోటును నివారిస్తుందంటున్నారు.
దాల్చిన చెక్క వాటర్: దాల్చిన చెక్కతో తయారు చేసిన వాటర్ తాగడం వల్ల అధిక రక్తపోటు అదుపులోకి వస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇందుకు కారణమని వివరిస్తున్నారు. దాల్చినచెక్క వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత సిస్టోలిక్, డయాస్టోలిక్ రక్తపోటు రెండింటిలోనూ గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించిందని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ పేర్కొంది. అయితే దాల్చినచెక్కను రోజుకు 2 గ్రాముల కన్నా తక్కువ మోతాదులో, 8 వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫలితాలు గణనీయంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
ఇవి కూడా: హెర్బల్ డ్రింక్స్తో పాటు మరికొన్ని రకాలు టీలు, జ్యూస్లు తాగడం వల్ల కూడా రక్తపోటు అదుపులోకి వస్తుందని చెబుుతున్నారు.
గ్రీన్ టీ: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది గ్రీన్ టీని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే క్రమం తప్పకుండా దీనిని తాగడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని తెలిసిందే. అయితే గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల అధిక రక్తపోటును కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్రీన్ టీ వినియోగం సిస్టోలిక్, డయాస్టోలిక్ రక్తపోటును తగ్గించిందని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ వెల్లడించింది. అదే విధంగా బ్లాక్ టీ తాగడం వల్ల కూడా ఈ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
బీట్రూట్ జ్యూస్: బీట్రూట్ జ్యూస్ వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ జ్యూస్ శరీరంలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లభ్యతను పెంచడానికి ఒక సహజ మార్గాన్ని అందిస్తుందని, ఫలితంగా అధిక రక్తపోటును తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4425174/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6621350/
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