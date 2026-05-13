ETV Bharat / health

మ‌డ‌మ నొప్పితో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

- మ‌డ‌మ నొప్పికి కారణాలేంటి? - తగ్గించుకునే చిట్కాలను సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Heel Pain
Heel Pain (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 13, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Heel Pain Hurt While Walking : ఉదయం నిద్రలేచి, మంచం మీది నుంచి కాలు కింద పెట్టగానే 'అమ్మో నొప్పి' అంటూ ఎంతో మంది విలవిల్లాడుంటారు. రెండడుగుల వేశాక నొప్పి తగ్గిపోతుంది. కొందరికి ఒక మడమలోనే నొప్పి ఉంటే, మరికొందరికి రెండు మడమల్లోనూ నొప్పి రావచ్చు. ఈ క్రమంలో మడమల్లో నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది? దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మడమనొప్పి.. వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుందంటున్నారు నిపుణులు. సరైన చెప్పులు ధరించని వారికైతే ఏ వయసులోనైనా రావచ్చని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఒబెసిటీ, డయాబెటిస్ గలవారికి దీని ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, క్రీడాకారులు, పాదాలు నేలకు బలంగా తాకే ఆటలు ఆడేవారికి రావొచ్చని వివరిస్తున్నారు. చెప్పులు వేసుకోకుండా గట్టి నేల మీద ఎక్కువగా నడిచే వారికి, గంటల తరబడి కదలకుండా నిల్చునే వారికీ మడమ నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువని mayoclinic పేర్కొంది.

కారణాలేంటి? : మామూలుగా మడమ ఎముక గుండ్రంగా ఉంటుంది. దీన్ని "కాల్కేనియం" అని పిలుస్తారు. ఇది అరికాలిలోని ప్లాంటార్ ఫేసియా అనే మందమైన కండర పొర ద్వారా పాదంలోని చిన్న ఎముకలకు అంటుకొని ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మడమ వెనక భాగమేమో అచిలిస్ కండరం బంధనం సాయంతో పిక్క కండరాలకు అనుసంధానమవుతుందని అంటున్నారు. ఈ రెండింటి మధ్య బర్సా (పల్చటి తిత్తులు) ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇవన్నీ నడుస్తున్నప్పుడు ఒక సమన్వయంతో పనిచేస్తూ అడుగు సరిగా పడేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్లాంటార్ ఫేసియా దెబ్బతిన్న, బర్సా వాచినా మడమ నొప్పికి దారితీయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. చదును పాదాలూ దీనికి కారణం కావొచ్చని చెబుతున్నారు. ఒబెసిటీ ఉన్నవారిలో అధిక బరువు పాదాన్ని కిందికి నెడుతుందని, దీంతో పాదం మధ్యలోని ఒంపు తగ్గి, చదునుగా అవుతుందని అంటున్నారు. కొంతమందిలో పుట్టుకతోనే పాదం చదునుగా ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు. దీంతో మడమ మీద ఎక్కువ బరువు పడి, నొప్పి రావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు క్యాల్షియం పోగుపడి ఎముక మీద స్పర్ (బుడిపెలాగా) ఏర్పడొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది నాడులను నొక్కటం వల్ల నొప్పి పుట్టొచ్చని అంటున్నారు. వయసు మీద పడటం వల్ల తలెత్తే కీళ్ల సమస్యల్లో భాగంగానూ మడమనొప్పి తలెత్తొచ్చని చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి మూలంగా ఎముక చిట్లటం, ఇన్​ఫెక్షన్ వంటివీ నొప్పికి దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. పాదాలు, చీలమండల ఆర్థరైటిస్, చదునైన పాదాలు లేదా ఎత్తైన వంపులు కలిగి ఉండటం అనేవి మడమ నొప్పికి ప్రమాద కారకాలుగా clevelandclinic పేర్కొంది.

మందార పూలు అందానికే కాదు - ఆరోగ్యానికీ మంచివట! - ఎలానో తెలుసా?

ఉపశమనమెలా? : మడమనొప్పి చాలా మందిలో కొంత కాలానికి తగ్గిపోతుంది. కొంతమందిలో మాత్రం వస్తూ పోతూ వేధిస్తుంటుంది. ఇలాంటి వారు కొన్ని చిట్కాలతో నొప్పిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • పగటి పూట అప్పుడప్పుడు నేల మీద కూర్చోవాలంటున్నారు. పాదాలు ఎత్తుగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాదాలకు విశ్రాంతి లభిస్తుందట
  • పాత్రలో గోరువెచ్చటి నీరు పోసి, కాసేపు అందులో నిల్చోవాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత ఒక పాదంతో మరో పాదాన్ని నెమ్మదిగా రుద్దుతూ ముందుకూ వెనక్కూ కదిలించాలని పేర్కొంటున్నారు.
  • తువ్వాలులో చిన్న ఐస్​గడ్డను చుట్టి 20 నిమిషాలపాటు మడమ వద్ద పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా రోజుకు మూడు సార్లు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఇంట్లో గట్టి టైల్స్, మార్బుల్ పరచినట్టయితే చెప్పులు లేకుండా నడవద్దని అంటున్నారు. సన్న బుడిపెలతో కూడిన రబ్బరు స్లిప్పర్లు ధరిస్తే మేలట.
  • చెప్పులు లేకుండా నడవకుండా ఉండటం, బరువు తగ్గించుకునే సలహాలను కూడా పాటించాలని National Library of Medicine పేర్కొంది.
  • షూ చిరిగిపోతే వీలైనంత త్వరగా మార్చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • మడమ తాకే చోట మెత్తగా ఉండే చెప్పులు, స్లిప్పర్లు, షూ ధరించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇలాంటి జాగ్తత్రలు తీసుకున్నా రెండు వారాల్లో నొప్పి తగ్గనట్లయితే.. సంబంధిత వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. అవసరమైతే మడమ ఎక్స్​రే, సీటి స్కాన్, రక్త పరీక్షలు చేస్తారని చెబుతున్నారు. అయితే, చాలామంది మామూలు నొప్పి మాత్రలతోనే ఉపశమనం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. వీటికి అల్ట్రాసౌండ్ చికిత్స కూడా తోడైతే మరింత ఎక్కువ ఫలితం కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అప్పటికీ నొప్పి తగ్గకపోతే మడమలోకి స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వాల్సి రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ముందే హెచ్చరించే "చిన్న పక్షవాతం" - లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

"ఉదయాన్నే మేల్కొనే గుండెపోటు" - ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే!

TAGGED:

HEEL PAIN CAUSE
HEEL PAIN HOME REMEDIES
HOW IS HEEL PAIN DIAGNOSED
RISK FACTORS FOR HEEL PAIN
HEEL PAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.