"ఉదయాన్నే మేల్కొనే గుండెపోటు" - ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే!

ఆరోగ్యకరమైన నిద్రతో 'గుండె' పదిలం - పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు తేల్చిందిదే!

Heart Attacks (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 12, 2026 at 3:31 PM IST

Why Heart Attacks Happen in the Morning Understanding Risk : ఇంటా బయటా, రాత్రీ, పగలూ ఇలా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా గుండెపోటు రావొచ్చు. తీవ్ర ఒత్తిడికి, భావోద్వేగాలకు గురైనప్పుడూ దాడి చేయొచ్చు. దీనికి వేళాపాళా అంటూ ఏమీ ఉండదు. అయితే, చాలామందిలో తెల్లవారుజామున, ఉదయం పూట ఎక్కువగా వస్తుండటం విచిత్రం. ఈ క్రమంలో రాత్రి 11 గంటల కన్నా ఉదయం 9 గంటల సమయంలో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉందని ఓ పరిశోధనలో తేలింది. ఇందుకు రకరకాల అంశాలు కారణమవుతుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

హార్మోన్ల అస్తవ్యస్తం : నిద్రపోయేటప్పుడు శరీరం విశ్రాంతి స్థితిలో ఉంటుంది. మార్నింగ్ మెలకువ వచ్చే టైంకి శరీరాన్ని సన్నద్ధం చేయటానికి అడ్రినలిన్, కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్ల, మోతాదులు పెరుగుతుంటాయి. చురుకుగా, అప్రమత్తంగా ఉండటానికి తోడ్పడే ఇవి గుండె వేగం, బీపీ పెరిగేలా చేస్తుంటాయి. దీంతో గుండె, ధమనుల మీద అదనపు భారం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అప్పటికే హైబీపీ, గుండె జబ్బులున్న వారికిది హానికరంగా పరిణమిస్తుందట. రక్త ప్రసరణ సాఫీగా సాగకపోవటం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, రక్తనాళాల్లో పూడికలు గలవారికి, అవి చిట్లిపోయి ఉదయం వేళల్లో గుండెపోటు ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఉదయం నిద్రలేవగానే (Getty Images)

రక్తం గడ్డకట్టే స్వభావం పెరగటం : గాయాలైనప్పుడు రక్తం గడ్డకడితే ప్రాణాలు నిలబడతాయి. కానీ, రక్తనాళాల లోపల రక్తం గడ్డలు ఏర్పడితే గుండెపోటు, బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​కి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో సహజంగానే రక్తాన్ని పలుచగా, గడ్డలు కట్టకుండా చూసే వ్యవస్థ ఉంటుందని అంటున్నారు. కాకపోతే, ఇది మార్నింగ్ టైం ప్లేట్​లెట్లు చురుకుగా పనిచేయటం కారణంగా రక్తం గడ్డకట్టే స్వభావం పెరుగుతుందట. ఇది రక్త ప్రసరణ తీరును దెబ్బతీయడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ముప్పు ఎక్కువవుతుంది.

రక్తనాళాల బిగువు : రక్తం సాఫీగా సరఫరా కావాలంటే రక్త నాళాలు మృదువుగా, సాగేలా ఉండాలి. ఉదయం పూట రక్తనాళాలు మాములుగానే బిగువుగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో బీపీ కాస్త పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి తగినట్టుగా రక్తనాళాలు సాగకపోతే గుండె మీద భారం పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

నీటి శాతం తగ్గటం : మార్నింగ్ టైం నీళ్లు బాగానే తాగుతాం. కానీ, రాత్రిపూట మాత్రం తక్కువగా తీసుకుంటాం. కొందరు మధ్యలో మూత్ర విసర్జనకు లేవాల్సి వస్తుందని నీళ్లు తక్కువగా తాగుతారు. ఫలితంగా, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గుతుంది. దీంతో రక్తం పరిమాణం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మరోవైపు, రక్తంలో ఉప్పు మోతాదు ఎక్కువై, రక్తం చిక్కబడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు శరీరమంతా రక్తాన్ని సరఫరా చేయటానికి గుండె మరింత బలంగా పని చేయాల్సి వస్తుందట. ఇది గుండెకు ముప్పును తెచ్చిపెడుతుంది.

నిద్ర సమస్యలు (Getty Images)

నిద్ర సమస్యలు : నిద్రలేమి గుండెకు చేటు చేస్తాయి. నిద్రపోతున్నప్పుడు స్లీప్ అప్నియా (కాసేపు శ్వాస ఆగటం), నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు కంటి నిండా నిద్ర పట్టకుండా చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి లభించదని అంటున్నారు. అంతేకాదు, శరీరంలో వాపు ప్రక్రియ ప్రేరేపితమై గుండె జబ్బు ముప్పు పెరిగేలా చేస్తుందట. నిద్ర భంగం, నిద్రలేమి సమస్యల వల్ల కుంగుబాటు వంటి మానసిక సమస్యలూ ముంచుకొస్తాయి. ఇవీ గుండెకు అంత మంచిది కాదట. రాత్రిపూట తగినంత నిద్రపోకపోతే తెల్లవారుజామున, ఉదయం పూట గుండె తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై సమస్యాత్మకంగా పరిణమిస్తుంది.

ఉన్నట్టుండి ఉద్ధృతంగా పనులు : కొంతమంది నిద్ర లేవగానే ఎక్సర్​సైజ్ వంటి శ్రమతో కూడిన పనులు చేస్తుంటారు. మాములుగా, ఉదయం పూట శరీరం విశ్రాంతి స్థితి నుంచి నెమ్మదిగా కోలుకుంటూ వస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఉన్నట్టుండి తీవ్రంగా శ్రమ చేసినట్టయితే గుండె మీద అదనపు భారం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ముప్పు కారకాలు ఇవీ :

  • డయాబెటిస్
  • హైబీపీ
  • మానసిక ఒత్తిడి
  • నెలసరి ఆగిపోవటం
  • స్లీప్ అప్నియా

ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలి. రాత్రివేళ 7-8 గంటల సేపు గాఢంగా నిద్రిస్తే హార్మోన్లు అస్తవ్యస్తం కావటాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే, ఉదయం నిద్ర లేచాక ఓ గ్లాసు నీళ్లు తాగటం మంచిది. కెఫీన్​తో కూడిన పానీయాలు అతిగా తీసుకోవద్దు. మంచం మీద నుంచి ఉన్నట్టుండి లేవొద్దు. కాసేపు కూర్చొవాలి. కాళ్లు, చేతులు, మెడ, నడుం కదిలించి, సాగదీయాలి - డా. ఎ.వి ఆంజనేయులు, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫోకస్ డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్

నీటి శాతం తగ్గటం (Getty Images)

నివారణ మార్గముంది :

  • ఉదయం నిద్రలేచాక మొదట అరగంటలో తీవ్రమైన శారీరక శ్రమ చేయకుండా చూసుకోవాలి.
  • మార్నింగ్ టైం కాసేపు గాఢంగా శ్వాస తీసుకోవటం, ధ్యానం చేయటం మంచిది. ఇవి మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తాయి.
  • మందులు వాడేవారు- రక్తన్ని పలుచగా చేసే మెడిసన్​ను రాత్రిపూట వేసుకోవాలి. రక్తపోటు మందులనూ రాత్రిపూట వేసుకోవడం మంచిది. చాలా దేశాల్లో ఇదే నియమాన్ని పాటిస్తున్నారు. రక్తపోటు మందులు 12 గంటలే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి, మార్నింగ్ టైం బీపీ అదుపులో ఉంటుందో లేదో కూడా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పగలు బీపీ ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టయితే ఉదయం పూట మరో మాత్రను వేసుకోవచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

