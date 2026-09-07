గుండె జబ్బుల ముందస్తు సంకేతాలు - 'ఈ లక్షణాలను' నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : September 7, 2026 at 8:09 PM IST
Heart Attack Symptoms : గుండె జబ్బులు అకస్మాత్తుగా వస్తాయని మనం తరచుగా నమ్ముతుంటాం. కానీ, చాలా సందర్భాలలో మనం సాధారణంగా విస్మరించే కొన్ని ముందస్తు సంకేతాలను మన శరీరం ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా, మన ముఖం, చేతివేళ్లు, కాలివేళ్లపై కనిపించే సూక్ష్మమైన మార్పుల ద్వారా ప్రాణాంతక ప్రమాదాల గురించి ముందుగానే హెచ్చరిస్తుంది.
గుండె జబ్బుల ప్రమాద కారకాలు : డయాబెటిస్, అధిక బరువు, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, మితిమీరిన మద్యపానం, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, ధూమపానం వంటి మరికొన్ని ప్రధాన కారణాలంటున్నారు నిపుణులు. జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు కూడా గుండె జబ్బుల బారిన పడేలా చేస్తాయని అంటున్నారు.
చేతి వేళ్లు లేదా కాలి వేళ్లలో నొప్పితో కూడిన గడ్డలు : గుండె లేదా రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపే 'ఎండోకార్డైటిస్' అనే వైద్య పరిస్థితి ఉన్న వ్యక్తి చేతి వేళ్లు లేదా కాలి వేళ్లలో నొప్పితో కూడిన గడ్డలను అనుభవించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ గడ్డలు కొన్ని గంటల పాటు ఉండవచ్చని అంటున్నారు. లేదా కొన్ని రోజుల్లో వాటికవే తగ్గిపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అయినప్పటికీ, డాక్టర్లను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, చేతి వేళ్లు, కాలి వేళ్లు లేదా రెండింటిలోనూ వచ్చే ఇటువంటి నొప్పితో కూడిన గడ్డలు బ్యాక్టీరియా వల్ల సంభవిస్తాయి. వీటిని యాంటీ బయాటిక్స్ ద్వారా వీటిని తరచుగా నయం చేయవచ్చు.
మెదడును దెబ్బతీసే సాధారణ 'అలవాట్లు' ఇవేనట! - మార్చుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
పగిలిన పెదవులు : ఒకవేళ పిల్లలలో తీవ్రమైన జ్వరం, చర్మంపై దద్దుర్లు, కళ్లు ఎర్రబడటం, రక్తం కారేలా పెదవులు పొడిబారి పగలడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే, అది 'కవాసాకి వ్యాధి' అయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా 6 నెలల నుంచి 5 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలు శరీరంలోని రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపే ఈ వ్యాధి బారిన పడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, చికిత్స లేకపోయినా, ఈ వ్యాధి తీవ్రమైన లక్షణాలు ఒకటి నుంచి రెండు వారాల్లో తగ్గినట్లు అనిపించవచ్చు. అయినప్పటికీ, దీనిని సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించకపోతే, అది ప్రాణాంతకమైన తీవ్ర గుండె జబ్బులకు దారితీస్తుంది.
గోర్లు కిందికి వంగిపోవటం : గోర్లు కిందికి వంగిపోవడం, వేళ్ల చివరలు వాచిపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారికి గుండె ఇన్ఫెక్షన్, గుండె జబ్బు లేదా ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉండే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సూక్ష్మమైన సంకేతాలు హానిచేయనివిగా అనిపించినప్పటికీ, చేతి గోర్లు ఈ విధంగా కనిపిస్తే, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి లేదా గుండె సమస్యలు ఉన్నాయో? లేవో? తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
చర్మంపై మైనం లాంటి పెరుగుదలలు : చర్మంపై, ముఖ్యంగా కనురెప్పల చుట్టూ పసుపు లేదా నారింజ రంగులో, మైనం లాంటి గడ్డలు లేదా పెరుగుదలలు కనిపించడం అనారోగ్యకరమైన కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మైనం లాంటి పెరుగుదలలు సాధారణంగా కళ్ల చుట్టూ కనిపిస్తాయి. అయితే, కొన్నిసార్లు ఇవి అరచేతి రేఖలపై లేదా కాళ్ల వెనుక భాగంలో కూడా రావచ్చు.
కాళ్లలో వాపు : పాదాలు, దిగువ కాళ్లలో వాపును గమినించినట్లయితే, అది గుండె సరిగ్గా పనిచేయడం లేదనడానికి స్పష్ణమైన సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. పాదాలు, దిగువ కాళ్లలో ద్రవాలు పేరుకుపోవడం వల్ల ఈ వాపు రావచ్చని చెబుతున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.cdc.gov/heart-disease/about/index.html
https://www.cdc.gov/kawasaki/about/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539713/
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
గర్భిణుల్లో అలసటకు ఎన్నో కారణాలు! - ఈ పనులతో బయటపడొచ్చట!
'క్యాబేజీ'తో ఆహార పదార్థాల నాణ్యత తెలుసుకోవచ్చట! - ఎలానో తెలుసా?