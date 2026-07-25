పిల్లలు బరువు పెరగట్లేదా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
- పిల్లలతో ఎక్కువ ఆహారం, జంక్ఫుడ్ తినిపిస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువట!
Published : July 25, 2026 at 5:02 PM IST
Healthy Weight During Adolescence : కేవలం అధిక బరువు మాత్రమే కాదు, వయస్సుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడం కూడా పిల్లల్లో ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, వేగంగా శారీరక మార్పులు జరిగే టీనేజ్ (13-19 ఏళ్ల) వయస్సులో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ పిల్లలు సన్నగా, బలహీనంగా ఉన్నారని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతుంటారట. అయితే, వారు బరువు పెరగాలని బలవంతంగా తినిపించడం, జంక్ ఫుడ్స్ ఇవ్వడం లాంటి చేస్తుంటారట. ఇలా చేయడం వల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పోషకాలతో కూడిన ఆహారంతోనే టీనేజ్ పిల్లలు బరువు పెరగడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.
టీనేజ్ పిల్లల బరువు : టీనేజీ.. పిల్లల ఎదుగుదలలో అత్యంత ముఖ్యమైన దశ. ఈ సమయంలో ఎముకలు, కండరాలు, మెదడు పనితీరు, హర్మోన్లలో మార్పులు వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు డాక్టర్ లతాశశి. అందుకే, ఈ వయసులో పోషకాహారం తినడం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. అయితే, కొంతమంది మాత్రం ఉండవలిసిన బరువు కన్నా తక్కువగా ఉంటారట.
చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు తక్కువ బరువు ఉన్నారని ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ క్రమంలో వారికి ఎక్కువ ఆహారం పెట్టడం, జంక్ఫుడ్ ఇవ్వడం లాంటి ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ రెండూ మంచివి కాదంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. సమతులాహారం తీసుకుంటూ ఆరోగ్యంగా బరువు పెరగొచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఇప్పుడు తీసుకున్న ఆహారమే భవిష్యత్తులో శక్తి సామర్థ్యాలు, కండర పుష్టి, ఆరోగ్యానికి పునాది వేస్తాయట.
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ఆరోగ్యకరమైన బరువు పెరుగుదల : టీనేజీలో పిల్లలు ఆరోగ్యంగా బరువు పెరగాలంటే.. రోజుకి మూడు పూటలా భోజనంతోపాటు రెండుసార్లు పోషకాలు ఉంటే చిరుతిండి తినాలట. ఈ క్రమంలో యుక్త వయసులో తీసుకునే ప్రొటీన్.. కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, ప్రతిరోజూ ప్రొటీన్ ఆహారం తప్పసరిగా తీసుకోవాలంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. అందుకే, పాలు, పనీర్, నెయ్యి, చీజ్, సోయా, చేప, గుడ్డు, బాదం, అక్రోట్, పిస్తా, గుమ్మడి, వేరుశనగ, నువ్వులు, జీడిపప్పు వంటి వాటిల్లో ఇది సమృద్ధిగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్గా ఉడికించిన పల్లీలు, ఖర్జూరం, డ్రైఫ్రూట్స్, శాండ్విచ్, పండ్లతో చేసిన మిల్క్షేక్స్ వంటివి చేస్తే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. చిక్కటి పాలు, మీగడ, పెరుగు వంటి పదార్థాలతో పాటు విటమిన్లు, ఖనిజాలు అధికంగా లభించే పండ్లు, కూరగాయల్ని కూడా వారి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేయాలని UAMS Psychiatric Research Institute పేర్కొంది.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా : పిల్లలకు ఉప్పు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలను ఇవ్వొద్దంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటునే సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్ వంటి శారీరక వ్యాయామాలు చేయించాలని చెబుతున్నారు. ఇవి ఆకలిని పెంచి కండరాల అభివృద్ధికి సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. వీటితో పాటు సరిపడా నిద్ర కూడా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు బరువు తక్కువగా ఉంటే తరచూ ఆరోగ్య సమస్యల బారినపడతారని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, పిల్లలు ఎత్తుకి సరిపడా బరువు లేకపోయినా, ఆకలి తగ్గినా పోషకాహార నిపుణుల్ని సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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