ఇలా చేస్తే రాత్రిపూట నిద్ర బాగా పడుతుందట! - నిపుణులు చెప్తున్న చిట్కాలివే!
రాత్రిళ్లు ఏం చేసినా నిద్ర రావడం లేదా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : November 3, 2025 at 4:32 PM IST
Tips for Good Sleep : సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి నిద్ర చాలా ముఖ్యం. రాత్రిపూట నిద్ర సరిగా పట్టకపోతే, మరునాడు చిరాకు, అలసట, విచారం కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా, శారీరక స్పందనల వేగమూ తగ్గుతుంది. దీంతో తలనొప్పి, మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు ఎన్నో చుట్టుముడతాయి. దీర్ఘకాలంగా తగినంత నిద్ర లేకపోతే నిద్రలేమి సమస్యకు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి రకరకాల అంశాలు దోహదం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పగటి నిద్ర : పగటి పూట ఏదో కాసేపు కునుకు తీస్తే ఇబ్బందేమీ ఉండదని, మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత నిద్రపోవడం వల్ల రాత్రి నిద్రపోవడం కష్టమవుతుందని mayoclinic పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, సిర్కాడియన్ రిథమ్లో మార్పులు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో పగటి పూట చురుకుగా, రాత్రి పూట నిద్ర వచ్చే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్త మవుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న పగటి నిద్రను మానేస్తే మంచిదంటున్నారు.
రాత్రుళ్లు ఎక్కువసేపు పని : కొంతమంది చదువు, ఆఫీస్ వర్క్ అంటూ నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇలా రోజంతా పనులతో సతమతమైన మనసుకు, కండరాలకు విశ్రాంతి తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. అప్పటి వరకూ మనల్ని చురుకుగా ఉంచిన అడ్రినలిన్ హార్మోన్ మోతాదులు తగ్గుముఖం పట్టేలా చూసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అంటే, పడుకోవటానికి కొద్ది గంటల ముందే శరీరాన్ని నిద్రకు సన్నద్ధం చేయాలని చెబుతున్నారు. అందువల్ల, నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఏ పనీ పెట్టుకోవద్దని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నిద్రపోయే ముందు ఇష్టమైన పుస్తకం చదవటం, శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని వినటం, ధ్యానం చేయటం వంటి మనసుకు విశ్రాంతినిచ్చే పనులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. పడుకునే ముందు పుస్తకం చదవడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
వ్యాయామం చేయకపోవటం : శారీరక శ్రమ నిద్ర బాగా పట్టడానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రోజూ ఉదయాన్నే వ్యాయామం చేయటం మంచిదంటున్నారు. ఆరుబయట నడక, పరుగు, సైకిల్ తొక్కటం వంటివి చేస్తే స్వచ్ఛమైన గాలికి మనసు, శరీరం ఉత్సాహంతో తొణికిసలాడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రాత్రిపూట గాఢంగానూ నిద్ర పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
వేళకు పడుకోకపోవటం : నైట్ షిఫ్ట్ ఉద్యోగులు, తరచూ రాత్రిపూట ఆలస్యంగా పడుకునే వారిలో నిద్ర సమస్యలు తలెత్తటానికి ప్రధాన కారణం.. వేళకు నిద్ర పోకపోవటమే అని నిపుణులు అంటున్నారు. కాబట్టి రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవటం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. దీంతో నిద్ర వేళలు నియమబద్ధం అవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సాయంత్రం వేళ గోరు వెచ్చటి నీటితో స్నానం చేయటం, గ్లాసు పాలు తాగటం, ఇంట్లో లైట్ల వెలుగు తగ్గించుకోవటం ద్వారా మరింత త్వరగానూ నిద్ర పట్టేలా చూసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఆలస్యంగా భోజనం : రాత్రిపూట ఆలస్యంగా భోజనం చేయటం, జీర్ణం కాని పదార్థాలు తినటం వల్ల గుండె వేగం, శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి నిద్రను దెబ్బతీస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి పడుకోవటానికి రెండు గంటల ముందే భోజనం చెయ్యాలని సూచిస్తున్నారు. కొవ్వు పదార్థాలకు బదులు తేలికగా జీర్ణమయ్యేవి తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు. రాత్రిపూట షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా నిద్ర డిస్ట్రబ్ అవుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
కాఫీ, టీ ఎక్కువగా : మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కెఫిన్కు దూరంగా ఉండాలని cdc అధ్యయనం పేర్కొంది. కూల్ డ్రింకులు, రెడ్ వైన్, చాక్లెట్లు, ఛీజ్ వంటివీ నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే రాత్రిపూట మద్యం ఎక్కువగా తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుందని కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ, అధిక మొత్తంలో మద్యం సేవించే వ్యక్తుల్లో నిద్ర నాణ్యత తక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
