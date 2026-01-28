ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలా? - ఈ ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలట!
-ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో స్ట్రెస్ కంట్రోల్ మన చేతుల్లోనే! - ఆహారంలో ఈ మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!!
Published : January 28, 2026 at 2:19 PM IST
Stress Relieving Foods for Pregnant Women: ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో శరీరంలో జరిగే మార్పులు, హార్మోన్ల స్థాయుల్లో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ఒత్తిడి, ఆందోళనలు సహజమే! అయితే, ఇలా ఒత్తిడికి లోనవడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్యల్ని జయించాలంటే ఆహారమే అత్యుత్తమమైన ఔషధమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇందుకోసం కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల్ని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అందుకే ‘సి’ విటమిన్ : ఇమ్యూనిటీని పెంపొందించే ‘సి’ విటమిన్ ఒత్తిడిని కూడా తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. గర్భిణులు దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల వారిలో ఒత్తిడిని కలిగించే కార్టిసాల్ హార్మోన్లు తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు. ఫలితంగా, ఒత్తిడి, ఆందోళనలు దూరమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. విటమిన్ సి కోసం ఉసిరి, నిమ్మకాయ, కమలాఫలం, బ్రోకలీ, స్ట్రాబెర్రీ, బంగాళాదంపలు లాంటివి రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో విటమిన్ సి తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆందోళన భావాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని Johns Hopkins Bloomberg school of Public Health అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి తగినంత తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
"కొద్దిగా తిన్నా బరువెక్కుతున్నారా?" - ఏం తినాలి? ఎంత తినాలో తెలుసా?
పాల పదార్థాలు మంచివి : గర్భిణులు ఆరోగ్యకరమైన బరువును కొనసాగించాలంటే ప్రొటీన్ తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకు పాలు, పాల పదార్థాలు రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోమంటున్నారు. అయితే, పాలు తాగడం వల్ల ఈ సమయంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడిని కూడా దూరం చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎలాగంటే, పాలలో ఉండే లాక్టియమ్ అనే ప్రొటీన్ ఒత్తిడితో పోరాడే శక్తిని శరీరానికి అందిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా, బీపీ కూడా అదుపులో ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, పాలు, పాల పదార్థాల్ని రోజూ తీసుకోవడం వల్ల రాత్రుళ్లు హాయిగా నిద్ర పడుతుందంటున్నారు. ఇక సోయా పాలు తాగే వారికి క్యాల్షియం, పొటాషియం, ‘ఎ’, ‘డి’ విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు తగినన్ని లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ పోషకాలన్నీ పిండం ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి దోహదం చేస్తాయంటున్నారు.
చేపలతో ఒత్తిడికి చెక్ : ఒత్తిడి, ఆందోళనలు, మూడ్ స్వింగ్స్తో బాధపడే గర్భిణులు సీఫుడ్ ఎక్కువగా తింటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా చేపల్లో అధికంగా ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు, ‘డి’ విటమిన్ వంటి పోషకాలు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఈ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు పుట్టబోయే బిడ్డ మెదడు అభివృద్ధికీ దోహదపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు చేపలు తినడం మంచిది కాదన్న అపోహ కూడా కొందరిలో ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఏవైనా సందేహాలుంటే నిపుణుల్ని అడిగి నివృత్తి చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
సంతోషాన్నిచ్చే ధాన్యాలు : గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటే అంత చురుకైన బిడ్డ పుడతాడని పెద్దలు అంటుంటారు. అందుకు, రోజూ తృణధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. కాయధాన్యాలు, ఓట్మీల్, బ్రౌన్ రైస్, గోధుమ బ్రెడ్ వంటివి తీసుకున్నప్పుడు మెదడులో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవుతాయని.. ఇవి ఒత్తిడితో పోరాడి సంతోషాన్ని మన సొంతం చేస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే ఈ పదార్థాలు సెరటోనిన్ అనే మరో హార్మోన్ని విడుదల చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఒత్తిడి దూరమవడంతో పాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉండచ్చంటున్నారు.
పచ్చివీ మంచివే : పచ్చిగా ఉండే పండ్లు, కాయగూరలు, ఆకుకూరల్లో ఒత్తిడితో పోరాడే గుణాలు అధికంగా ఉంటాయని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. ముఖ్యంగా, వీటిలో ఎక్కువగా ఉండే మెగ్నీషియం శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయుల్ని తగ్గించి, బీపీని అదుపులో ఉంచడంలో సహకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సలాడ్స్, జ్యూసుల రూపంలో వీటిని తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వారానికి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు ఆకుకూరలు తినే వారి కంటే నెలకు <2–3 సార్లు ఆకుకూరలు తినే వారిలో నిరాశ లక్షణాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
అయితే, ఏది తీసుకున్నా పోషకాహార నిపుణుల సలహాలను బట్టి మితంగా తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువసార్లు తినడం వల్ల తీసుకున్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తకుండా, దాని ప్రభావం మూడ్పై పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
వెచ్చదనం కోసం రూమ్ హీటర్లు వాడుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?