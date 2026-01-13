ఆయుష్షు పెంచుకోవచ్చా? - వృద్ధాప్యాన్ని అడ్డుకోవచ్చా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
Published : January 13, 2026 at 11:49 AM IST
Lifestyle and Habits for a Long Healthy Life : అవును! మీరు చదివింది నిజమే! ఆయుర్దాయం పెంచుకోవచ్చు. వృద్ధాప్యాన్ని ఆలస్యం చేయొచ్చు అని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. "వరల్డ్ మీటర్ వెబ్సైట్" ప్రకారం ప్రపంచంలో హాంగ్కాంగ్ ప్రజలు ఎక్కువ జీవనకాలం (85.77 ఏళ్లు) కలిగి ఉన్నారు. వారి సీక్రెట్ ఏంటో, వారు ఏం తింటారు. వారి జీవనశైలి ఎలా ఉంటుందో "ఫిట్ హోగా భారత్"లో చేరడం ద్వారా మీరూ తెలుసుకోవచ్చు! ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఇప్పుడే క్లిక్ చేయండి.
"లాన్సెట్" తాజా (2023-2024) సర్వే ప్రకారం భారతీయుల సగటు జీవనకాలం సుమారు 70 సంవత్సరాలు. పురుషుల సగటు వయస్సు 70.52 ఏళ్లు, మహిళలు 73.60 ఏళ్లు జీవిస్తున్నారని ప్రపంచ బ్యాంకు, WHO అంచనా వేశాయి. ఏ దేశ ప్రజలైనా ఎక్కువకాలం జీవించాలని కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం తమవంతు ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు. జీవనశైలి మార్చుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నేళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీవనకాలం పెరగ్గా ఎంతో మంది 90వ పడిలోకి అడుగుపెట్టడం చూస్తూనే ఉన్నాం.
లాన్సెట్ నివేదిక ఏం చెప్తోందంటే! : స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో భారతీయుల సగటు జీవితకాలం 31-33 సంవత్సరాలు కాగా, గత మూడు దశాబ్దాలుగా గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. మెరుగైన వైద్య విధానాల ఫలితంగా భారతీయుల ఆయుప్రమాణం పెరుగుతోంది. 1990దశకంతో పోల్చి చూస్తే జీవితకాలం గణనీయంగా పెరిగినట్లు ప్రఖ్యాత మెడికల్ జర్నల్ "లాన్సెట్" వెల్లడించింది. మహిళల జీవితకాలం 59.7నుంచి 2016లో 70.3 సంవత్సరాలకు, పురుషుల సగటు ఆయుప్రమాణం 58 నుంచి 66.9 సంవత్సరాలకు పెరిగిందని తెలిపింది.
2050 సంవత్సరం నాటికి : ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2022 నుంచి 2050 మధ్య ఆయుర్దాయం 2.6సంవత్సరాలు పెరుగుతుందని లాన్సెట్ అధ్యయనం అంచనా వేయగా పెరుగుదల పురుషుల్లో 5, మహిళల్లో 4 సంవత్సరాలు ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఇక 2050 నాటికి భారత్లో పురుషుల సగటు ఆయుర్దాయం 75, మహిళల విషయంలో 80 సంవత్సరాలు ఉంటుందని పేర్కొంది.
వరల్డ్ మీటర్ సర్వే ప్రకారం : ఈ గణాంకాలు ఇలా ఉంటే నేటికీ మనకంటే 15ఏళ్లకు పైగా ఆయుర్ధాయం కలిగిన దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. "వరల్డ్ మీటర్" అనే వెబ్సైట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక జీవితకాలం కలిగిన దేశాలతో ఓ జాబితా ప్రకటించింది. జీవితకాలం ఎక్కువ కలిగిన ప్రజల జీవనశైలి, అందుకు కారణాలు వెల్లడించింది.
హాంగ్కాంగ్ ప్రజలు ఎక్కువ జీవనకాలం (85.77 ఏళ్లు) కలిగి ఉన్నారు. ఇక్కడి ప్రజలు ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. ధూమపానానికి దూరంగా ఉంటూ హెల్దీ డైట్ ఫాలో అవుతారు. కొరియన్లు, ఆస్ట్రేలియా, స్విట్జర్లాండ్ ప్రజల జీవనశైలి భిన్నంగా ఉంటుంది. వ్యాయామం, నడక, ఫిట్నెస్, ఆహారపు అలవాట్లు వారిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతున్నాయి.
ఆహారపు అలవాట్లే సీక్రెట్! : హాంగ్కాంగ్, జపాన్ ప్రజలు పోషకాహారానికి అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. వీరి జీవనశైలి ఎంతో భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ, ఆహారపు అలవాట్లు అందుకు కారణమని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. జపనీయులు చేపలు అధికంగా తీసుకుంటారు. వాటితో పాటు సముద్రపు ఆహారం స్పైరులీనా, సోయా ఉత్పత్తులు, సీజనల్ పండ్లు డైట్లో చేర్చుకుంటారు. ఒకేసారి కడుపునిండా భోజనం చేయకుండా పలు దఫాలుగా ఆహారాన్ని చిన్న చిన్న భాగాలుగా చేసుకుని తీసుకుంటారు. చక్కెర, కొవ్వు పదార్థాలు అతి తక్కువగా తీసుకుంటూ తరచూ గ్రీన్ టీ సేవించడం అలవాటు.
వయసు తగ్గించే పదార్థాలివే! : ఆహార పదార్థాల్లోనూ వయసును అడ్డుకునే గుణాలుంటాయి. వాల్నట్స్ ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాల గనులు. ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడానికి తోడు డిమెన్షియా, గుండెజబ్బుల వంటివి త్వరగా ముంచుకురాకుండా కాపాడతాయి. రోజుకు 6 నుంచి 8 వాల్నట్స్ తింటే సరిపోతుంది. మాంసాహారులతో పోలిస్తే సాధారణంగా శాకాహారులు ఎక్కువకాలం జీవిస్తుంటారు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లలో పీచు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, రుచి కారకాలు అధికంగా ఉండడమే అందుకు కారణం.
మాంసాహారంతో పోలిస్తే అదే పరిమాణంలో శాకాహారం తీసుకుంటే తక్కువ క్యాలరీలు ఉంటాయి కాబట్టి బరువు పెరిగే అవకాశాలు తక్కువ. పైగా వెంటనే జీర్ణమైపోతాయి. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, కూల్డ్రింకులు, వేపుళ్లు, తీపి పదార్థాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే వృద్ధాప్యానికీ అంత దూరంగా ఉండొచ్చు. పుచ్చకాయలు, రంగురంగుల కూరగాయలు, గ్రీన్టీలో వయసును నిరోధించే సూక్ష్మపోషకాలు అనేకం ఉంటాయని పరిశోధనలూ తేల్చాయి.
ఎక్కువ కాలం జీవించాలంటే! : ఎక్కువకాలం జీవించాలంటే స్నేహ బాంధవ్యాలు పెంపొందించుకోవాలి. ఒంటరితనం త్వరగా వృద్ధాప్యాన్ని తెచ్చిపెడుతుందనే విషయాన్ని గుర్తించి అకాల మరణానికి చేరువకాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. రోజంతా టీవీ ముందు కూర్చుంటే శరీరం, మనసు రెండూ క్షీణిస్తాయి కాబట్టి నలుగురితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి. కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ వీలైనప్పుడల్లా స్వచ్ఛంద, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే తృప్తి భావం కలిగించి జీవితకాలం పెరిగేలా చేస్తాయి.
వ్యాయామం : జీవితకాలం పెరగటానికి శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. రోజుకు కనీసం 20 నిమిషాలు వ్యాయామం చేసినా జీవనకాలం పెరుగుతుందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. నడక మాత్రమే కాకుండా ఈత, సైకిల్ తొక్కటం వంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలూ మంచి ఫలితాన్నిస్తాయి. అలాగే శరీరాన్ని సాగదీయటం, బరువులు ఎత్తడం, యోగాసనాలూ అవసరమే. ఇలా వారంలో 180 నిమిషాలు తీవ్ర వ్యాయామం చేసేవారి కణాల వయసు జీవరసాయన పరంగా 9 సంవత్సరాలు తక్కువగా ఉంటున్నట్టు అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. చాలా మంది వ్యాయామం ఒక అలవాటుగా కొనసాగిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.
మానసిక ఒత్తిళ్లు : వయసుతో సంబంధం లేకుండా మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. చదువులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అడ్డంకులు ఒత్తిడి బారిన పడేస్తున్నాయి. స్వల్పకాల ఒత్తిడి వల్ల సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయటానికి, లక్ష్యాలు చేరుకోవటానికి శరీరాన్ని, మనసును సన్నద్ధం చేస్తుంది. కానీ, దీర్ఘకాలంగా వెంటాడే ఒత్తిడి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అధిక రక్తపోటు, కుంగుబాటు, ఆందోళన, గుండెజబ్బు, మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. వివిధ సందర్భాలు, పరిస్థితుల్లో ఎదురయ్యే ఒత్తిడిని కొన్నిసార్లు తప్పించుకోవచ్చని తెలుసుకోవాలి. పనులను కాస్త ముందుగానే ఆరంభించటం, కుదురుగా ఆలోచించటం వంటివి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. ప్రాణాయామం, ధ్యానం, యోగా నిరంతరం సాధన చేయడం మంచిది.
వైద్య పరీక్షలు : చిన్న చిన్న ఆరోగ్య పరీక్షల విషయంలో నిర్లక్ష్యం తగదు. క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవటం వల్ల చికిత్స తొందరగా ఆరంభించేదుకు అవకాశం ఉంటుంది. చాలా జబ్బుల్లో జ్వరం, నొప్పి ఇతర లక్షణాలేవీ కనిపించవు. అదీగాక నీరసం, మల, మూత్ర విసర్జనలో మార్పులను చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. బీపీ, షుగర్ ఉన్న వాళ్లయితే క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. అవసరమైతే మందులు, మోతాదులను మార్చుకుంటూ నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.
