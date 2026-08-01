40 ఏళ్లలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
- జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే 40 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యం - ఇలా ట్రై చేస్తే మంచిదని నిపుణుల సూచన!
Published : August 1, 2026 at 3:15 PM IST
Advice on Turning 40 for Women : మూడు పదుల వయసు దాటేసరికి.. అప్పటి వరకూ సూపర్ ఉమన్లా కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ భుజాన వేసుకుని పరుగులు తీసిన శరీరమే, సడన్గా 'నాకు కాస్త విశ్రాంతి కావాలి!' అంటూ మొరాయించడం మొదలుపెడుతుంది. హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, తగ్గుతున్న కండరాల బలం, ఎముకల సాంద్రత ఇవన్నీ ఆహారంతో పాటు మన శరీర కదలికలపైనా శ్రద్ధ పెట్టమని హెచ్చరించే సంకేతాలంటున్నారు నిపుణులు.
హార్మోన్లు మార్పులు : ఉదయం లేవగానే అద్దంలో చూసుకుంటే, సన్నని గీతలు, కళ్ల కింద వలయాలు ముఖంపై కనిపిస్తుంటాయట. అలాగే, చిటిమాటికీ అలసిపోవడం, చిన్న విషయానికే కోపం రావడం, మరుసటి క్షణమే కారణం లేకుండా కళ్లు చెమర్చడం వంటి మార్పులెన్నో కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకు హార్మోన్ల హెచ్చు తగ్గులే ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు.
బరువు విషయానికొస్తే.. 20 ఏళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క పూట అన్నం మానేస్తే అర కేజీ తగ్గిపోయే శరీరం, నలభై దాటాక కొందరిలో గాలి పీల్చినా బరువు పెరుగుతామేమో అనేలా మారిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.ఇందుకు, మెటబాలిజం వేగం మందగించడమే అని చెబుతున్నారు. నడుము, మోకాళ్ల నొప్పుల రూపంలో క్యాల్షియం కొరతను పదేపదే గుర్తుచేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. వీటికి తోడు థైరాయిడ్, బీపీ, షుగర్ వంటివీ తలుపు తట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.
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మీ చేతుల్లోనే : 40ల్లోకి అడుగుపెట్టడమంటే బలహీనతకు సంకేతం కాదంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, శరీరం ఇచ్చే చిన్న చిన్న హెచ్చరికలనూ, సూచనల్నీ వినాల్సిన సమయమని చెబుతున్నారు. సరైన ఆహారం, క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం, నిద్ర, మానసిక ప్రశాంతత ఇవే ఈ దశలో మహిళలకు అవసరమయ్యే నిజమైన మందులని పేర్కొంటున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా, జీవన నాణ్యత పెరగాలంటే రాకెట్ సైన్స్ లాంటి క్లిష్టమైన పరిష్కారాలు అక్కర్లేదట.
రోజూ ఓ అరగంటపాటు వేగంగా నడవడం, నచ్చిన పాటలకి డాన్స్ చేయడం, యోగా వంటివి ప్రయత్నించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి తగ్గిన మెటబాలిజాన్ని పెంచుతాయంటున్నారు. కండరాల రక్షణకు స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, ఎముక బలానికి వెయిట్ బేరింగ్ కసరత్తులు చేస్తే.. క్రమంగా శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరు మెరగవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి మనసును తేలికపరిచే హార్మోన్లను విడుదల చేసి, మంచి నిద్రకు దోహదపడతాయంటున్నారు. వారానికి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు, అన్ని ప్రధాన కండర సమూహాలకు (కాళ్లు, తుంటి, వీపు, పొట్ట, ఛాతీ, భుజాలు, చేతులు) పని కల్పించే కండరాలను బలపరిచే వ్యాయామాలు చేయాలని CDC పేర్కొంది.
ఇవి తింటున్నారా? : కండరాల క్షీణత మొదలయ్యే ఈ దశలో ప్రొటీన్ అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుందట. ప్రతి పూటా ఆహారంలో కొద్దిగా ప్రొటీన్ తీసుకుంటే... దీంతో పాటు క్యాల్షియం కూడా అందుతుందట. ఫలితంగా, నొప్పులూ తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రొటీన్ అనేది పప్పులు, గుడ్లు, పనీర్, చేపలు, మాంసం, పెరుగు, మొలకలు వంటి వాటి ద్వారా ఇవి సమృద్ధిగా లభిస్తుందంటున్నారు. కార్బోహైడ్రేట్ల కోసం వైట్ రైస్, మైదా వంటి శుద్ధి చేసిన పదార్థాల స్థానంలో దంపుడు బియ్యం, జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలతో చేసిన వంటకాలను చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి నెమ్మదిగా జీర్ణమై, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతాయంటున్నారు. 40, 50 వయస్సులో కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల నుంచి ప్రతిరోజూ 25 - 31 గ్రాముల పీచుపదార్థం తీసుకోవాలని Stanford Medicine పేర్కొంది.
అలాగే, హార్మోన్ల సమతుల్యతకు కావాలసిన మంచి కొవ్వులను తీసుకోవడం పూర్తిగా మానొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విటమిన్ బి12, ఐరన్, జింక్ వంటి పోషకాల లోపం ఈ వయసులో సాధారణమంటున్నారు. అలాగే, ఖర్జూరం, పాలకూర, బీట్రూట్ వంటి ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాలను విటమిన్ సి లభించే పదార్థాలతో కలిపి తీసుకుంటే పోషకాలను శరీరం సరిగా గ్రహిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అల్లం, పసుపు, వెల్లుల్లి వంటివి శరీరంలోని దీర్ఘకాలిక వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగుతూ, రోజూ కాసేపు ఉదయాన్నే ఎండలో నిలబడితే విటమిన్ డి అందుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలానే, ఏటా ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో రాబోయే సమస్యలను ముందే అడ్డుకోవచ్చట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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