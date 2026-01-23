"కొద్దిగా తిన్నా బరువెక్కుతున్నారా?" - ఏం తినాలి? ఎంత తినాలో తెలుసా?

ETV Bharat / health

Healthy Eating Nutrition
Healthy Eating Nutrition (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 23, 2026 at 1:36 PM IST

4 Min Read
Healthy Eating Nutrition and Diet : రోజూ ఎంత తినాలి? ఏం తినాలి? ఎన్ని సార్లు తినాలి? అనేది మీ సందేహమా! ఎంత తక్కువ తిన్నా బరువు పెరుగుతున్నామనే ఆందోళనా? పూర్తి బాడీ ఫిట్​నెస్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ గురించి మీరు ఎక్కడెక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. సమస్త సమాచారాన్ని "ఫిట్ హోగా భారత్​" మీకు అందిస్తోంది.

వ్యాధుల భారంలో 56% తిండి వల్లే : జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు ఆరోగ్యంపై పెను ప్రభావం చూపుతున్నాయి. జంక్‌ఫుడ్​కు తోడు వ్యాయామం లేకపోవడం, నిద్ర విషయంలో వేళలు పాటించకపోవడం వల్ల వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. 56 శాతం రోగాలకు అనారోగ్యకర ఆహారమే కారణమని పరిశోధకులు చెప్తున్నారంటే ఎంతగా మారిపోయామో ఆలోచించుకోవాల్సిందే. మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఏం తినాలి? అనే విషయాన్ని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (NIN) "డైటరీ గైడ్‌లైన్స్‌ ఫర్‌ ఇండియన్స్‌" పేరుతో విడుదల చేసింది.

ముఖ్యమైన పోషకాలు
ముఖ్యమైన పోషకాలు (ETV Bharat)

కష్టాల 'బరువు' పెంచకండి : బరువు పెరుగుతున్నా కొద్దీ శరీరం జబ్బుల బారిన పడుతుంది. మానసిక ఆందోళన పెరుగుతున్నాయి. బీపీ, షుగర్, గుండె జబ్బుల ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. అధిక చక్కెర, కొవ్వు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే చిప్స్, పిజ్జాలు, బర్గర్లు, కూల్‌డ్రింక్స్‌ (అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్‌ ఆహారం) తగ్గించాలి.

పరిమితంగా ప్రొటీన్‌ సప్లిమెంట్ల వాడకం : ప్రొటీన్‌ సప్లిమెంట్ల బదులు ఉడికించిన గుడ్లు, పాలు, సోయాబీన్స్, బఠానీలు తీసుకోవాలి. ప్రొటీన్‌ పౌడర్లలో కృత్రిమ రుచి కోసం చక్కెర లేదా స్వీటెనర్లు కలుపుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది వీటికి ఆకర్షితులవుతున్నారు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో షుగర్‌ అంతర్గతంగా ఉంటుంది కాబట్టి అదనంగా చక్కెర తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఒక వేళ తప్పని సరి అయితే, రోజుకు 25 గ్రాములలోపే తీసుకోవాలి.

రోజువారి ఆహారం ఎలా ఉండాలంటే
రోజువారి ఆహారం ఎలా ఉండాలంటే (ETV Bharat)

సమతుల ఆహారమే ఆరోగ్య సూత్రం : సమతుల ఆహారంలో భాగంగా కూరగాయలు, పప్పులు, చిక్కుళ్లు సమృద్ధిగా తీసుకోవాలి. దుంపలు, పిండిపదార్థాలు తగ్గిస్తూ రోజుకు 250 గ్రాముల ధాన్యాలు తీసుకోవాలి. బియ్యం మాత్రమే కాకుండా చిరుధాన్యాలు కలిపి తీసుకోవడం మంచిది. పప్పుదినుసుల వల్ల ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా లభిస్తాయి. మంచి కొవ్వు కోసం రోజుకు 25 నుంచి 35 గ్రాముల నూనె గింజలు (వేరుసెనగ, గుమ్మడి గింజలు, బాదం వంటివి) తీసుకోవాలి. బరువు పెరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు వ్యాయామాలు చేస్తుండాలి.

ఆహారంలో భాగం కావాల్సినవి : రోజుకు దాదాపు 2000 కేలరీల శక్తి శరీరానికి అవసరం అనుకుంటే అందులో 250 గ్రాముల తృణధాన్యాలు, 400 గ్రాముల కూరగాయలు, 100 గ్రాముల పండ్లు, 85 గ్రాముల పప్పులు లేదా మాంసం లేదా కోడిగుడ్డు, 35 గ్రాముల పప్పుగింజలు, 27 గ్రాముల కొవ్వు పదార్థాలు లేదా నూనె తీసుకోవాలి. కేవలం అన్నం, కూర, పప్పు, పెరుగు కాకుండా కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలు రోజూ తప్పనిసరి చేసుకోవాలి.

టీ, కాఫీలు అతిగా వద్దు : కప్పు కాఫీలో 80-120 మిల్లీగ్రాముల కెఫీన్‌, ఇన్‌స్టంట్‌ కాఫీలో 50-65 మి.గ్రా ఉంటుంది. అదే కప్పు టీలో 30-65 మి.గ్రా.కెఫీన్‌ ఉంటుంది కాబట్టి రోజుకు 300.మి.గ్రా.కు మించి కెఫీన్‌ తీసుకోకూడదు. అతిగా కాఫీ తాగడం వల్ల రక్తపోటు సమస్య వస్తుంది. అతిగా టీ, కాఫీలకు తోడు శీతల పానీయాలు తీసుకుంటే టైప్-2 మధుమేహం బారిన పడతారని హైదరాబాద్​లోని టాటా ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ (టీఐఎఫ్​ఆర్) పరిశోధకులు వెల్లడించారు.

శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు
శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు (ETV Bharat)

శాకాహారంలోనూ ఫుల్ ప్రొటీన్ :

  • గుడ్లు, చికెన్, మటన్‌, చేపలతో మాంసాహారులకు ప్రొటీన్ దండిగా లభిస్తుంది. కానీ, శాకాహారులకు అంతకు మించిన ప్రొటీన్ వనరులు ఉన్నాయి.
  • భారతీయ వైద్య పరిశోధనా మండలి (ఐసీఎమ్‌ఆర్‌-ఎన్‌ఐఎన్‌)సిఫారసుల ప్రకారం 19-50 ఏళ్ల మహిళలకు 46-50 గ్రాముల ప్రొటీన్ అవసరం ఉంటుంది. పొద్దంతా కష్టపడే, వర్కవుట్లు చేసే ఆడవాళ్లు 66-110 గ్రాముల వరకు తీసుకోవచ్చు.
  • పెసరపప్పు, శనగలు, మినపప్పు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులైన పెరుగు, పనీర్‌ వంటివాటిల్లో ప్రొటీన్‌ అధికంగా ఉంటుంది.
  • 30 గ్రాముల సోయాబీన్స్‌ నుంచి రోజుకు అవసరమైన మాంసకృత్తుల్లో 72 శాతం పొందవచ్చు.
  • నువ్వులు, అవిసెగింజలు, గుమ్మడిగింజలు రోజుకో పెద్ద చెంచా పరిమాణంలో తీసుకుంటే చాలు. రోజుకు సరిపడా మాంసకృత్తుల్లో 30 శాతం లభిస్తాయి.
  • పిస్తా, జీడిపప్పులతో పోలిస్తే బాదంలో మాంసకృత్తులు ఎక్కువ. రోజూ పది గింజల్ని నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి. మొక్కజొన్నలో మాంసకృత్తులు, పల్లీ చట్నీ, పీనట్‌ బటర్‌ నుంచి కూడా కావలసినన్ని ప్రొటీన్లు అందుతాయి.

ETV Bharat - Freedom Healthy Cooking Oil నిర్వహిస్తున్న 30 రోజుల Fit Hoga Bharat ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొనండి. మరిన్ని వివరాలు, ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు, జీవనశైలి చిట్కాల కోసం ETV భారత్‌ క్లిక్ చేయండి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

